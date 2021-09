Sonos Beam (Gen 2) review

De Sonos Beam (Gen 2) is een geweldige upgrade in vergelijking met zijn voorganger. De soundbar komt met Dolby Atmos-ondersteuning, eARC-compatibiliteit en een nieuw ontwerp. We zijn niet helemaal overtuigd van de virtuele Atmos, maar de soundbar klinkt geweldig, past perfect in kleine ruimtes en dankzij de middenklasse prijs moet je niet te diep in je buidel tasten.

In een notendop

De Sonos Beam (Gen 2) is de nieuwste soundbar van de multi-room audiogigant Sonos. De originele mini-soundbar krijgt hiermee een upgrade in de vorm van virtuele Dolby Atmos, HDMI eARC-compatibiliteit en een opgefrist ontwerp.

De nieuwe soundbar valt iets duurder uit dan de originele Sonos Beam, maar biedt veel waar voor zijn geld, en je kan het toestel tevens van een upgrade voorzien dankzij zijn integratie met het bredere ecosysteem van Sonos. De Beam (Gen 2) klinkt op zichzelf al goed, maar je kan de audioprestaties naar het volgende niveau tillen door hem met een Sonos Sub of paar Sonos One SL-speakers te verbinden.

Het opstellen van de Sonos Beam (Gen 2) is een makkie. Je hebt enkel de Sonos S2-app nodig, en je kan hem vervolgens in een wip verbinden met je Wi-Fi-netwerk en je stemassistent naar keuze instellen. De S2-app geeft je bovendien ook toegang tot de TruePlay-technologie van Sonos. Deze kalibreert de audio van je soundbar aan de hand van ingebouwde microfoons met de dimensies van je kamer.

Helaas werkt TruePlay voorlopig enkel met iOS-toestellen, want het maakt wel echt een verschil op vlak van geluid. Je kan natuurlijk wel steeds de iPhone van een vriend gebruiken om alles in te stellen. Als je het ons vraagt, dan is het zeker alle moeite waard.

In tegenstelling tot zijn voorganger komt de nieuwe Beam met eARC-compatibiliteit, wat een functie is waar de fans van de originele soundbar al een tijdje om vragen. Dit stelt de soundbar in staat om meer geavanceerde audioformaten af te spelen, waaronder hi-res audiocodecs.

De meest interessante nieuwe functie van de Beam (Gen 2) is de ondersteuning voor Dolby Atmos. De soundbar komt echter wel zonder de opwaarts gerichte drivers die je nodig hebt voor een 'volwaardige' Atmos, maar hij maakt gebruik van psycho-akoestische technieken om je de illusie van hoogte te geven in je filmsoundtracks.

Technisch gezien zou dit ervoor moeten zorgen dat het geluid van jouw films van alle mogelijke kanten lijkt te komen. We waren echter niet volledig overtuigd van de werking. De Beam (Gen 2) komt gezien zijn grootte met een zeer breed geluidsbeeld en sterke audioprestaties, en we hadden niet verwacht bijna hetzelfde geluid te krijgen van zijn grotere broer, de Sonos Arc (die wel met opwaartse drivers komt).

We vinden het wel moeilijk om het de Beam (Gen 2) echt kwalijk te nemen. Je krijgt een veel meer immersieve ervaring dan een soundbar zonder Atmos, en er is nog steeds een kleine hoeveelheid verticaal geluid dat doorkomt. Het is gewoon niet zo overtuigend als bij de Sony HT-X8500.

De Sonos Beam (Gen 2) werkt ook zeer goed om muziek mee te beluisteren, met een helder en gebalanceerd geluidsbeeld en indrukwekkende lage tonen. De S2-app maakt het bovendien eenvoudig om doorheen je favoriete muziekstreamingdiensten te navigeren, zonder dat je veel tussen verschillende apps en platformen moet wisselen.

Als je op zoek bent naar een middenklasse soundbar die niet je hele woonkamer in beslag neemt, samen met de mogelijkheid om hem in de toekomst van een upgrade te voorzien met een subwoofer of achterste speakers, dan is de Sonos Beam (Gen 2) een geweldige keuze. Je mag je gewoon niet aan een heel overtuigende Dolby Atmos-ervaring verwachten.

Sonos Beam (Gen 2) prijs en releasedatum

499 euro

Verkrijgbaar vanaf 5 oktober

De tweede generatie Beam is verkrijgbaar vanaf 5 oktober, en komt met een prijskaartje van 499 euro. Dat is duurder dan zijn voorganger. Deze verscheen in 2018 voor 449 euro, maar kan je nu waarschijnlijk goedkoper op de kop tikken.

In vergelijking met andere soundbars met virtuele Dolby Atmos is de Beam (Gen 2) een beetje duurder dan de Sony HT-G700 (450 euro). Ten opzichte van de beste soundbar van 2021, de Sonos Arc die met 'echte' Dolby Atmos komt, is hij wel 400 euro goedkoper.

Design

Compacte bouw

Nieuwe plastic grill

Touch controls

Net zoals de originele Beam is de nieuwe Sonos Beam (Gen 2) een compacte soundbar die makkelijk onder de meeste televisies past. Je kan hem zelfs op jouw muur monteren om plaats te besparen.

Hij meet 69 x 651 x 100mm en is daarmee veel kleiner dat de vlaggenschip-soundbar van het bedrijf, de Sonos Arc. Daardoor is hij ook ideaal voor kleinere ruimtes.

Zoals steeds bij Sonos is het ontwerp van de Beam (Gen 2) gericht op strakke lijnen en een subtiele branding. De soundbar valt niet op, maar is stijlvol en makkelijk weg te werken. Het toestel is ook beschikbaar in het wit en zwart.

Een van de grootste verschillen tussen de nieuwe Sonos Beam en zijn voorganger is het ontwerp van de grill. Deze is nu uit plastic vervaardigd, in plaats van uit stof. Hiermee ligt de soundbar meer in dezelfde lijn als de Sonos Arc, en zoals het bedrijf zelf aanhaalt, is dit veel eenvoudiger te reinigen dan de stoffen bekleding. Sonos zegt zelf dat er geen akoestische voordelen zijn en dat het enkel om een esthetische keuze draait.

Bovenaan de soundbar vind je een aanraakgevoelig controlepaneel. De capacitieve sensoren geven je de optie om muziek af te spelen, het volume aan te passen en de ingebouwde microfoons uit te schakelen voor meer privacy. Deze controls waren tijdens onze test zeer responsief, maar in de meeste gevallen zal je toch niet zomaar willen rechtstaan en liever alles met je afstandsbediening willen besturen.

Er bevindt zich bovenaan ook een kleine LED-strip die oplicht als je met het apparaat werkt. Onder het icoontje van de microfoon zit ook een LED-lampje dat je laat weten wanneer de microfoons van de soundbar zijn ingeschakeld.

Achteraan kan je een aansluiting terugvinden voor je netsnoer, samen met HDMI-, optische en Ethernet-poorten.

Setup en connectiviteit

Werkt met het bredere ecosysteem van Sonos

TruePlay-kamerkalibratie

Gebruiksvriendelijke app

Het opstellen van de Sonos Beam (Gen 2) is enorm eenvoudig. Je moet enkel de Sonos S2-app downloaden en de instructies volgen om de soundbar met je Wi-Fi-netwerk en muziekstreamingdienst naar keuze te verbinden.

Je kan hier ook kiezen tussen Alexa of Google Assistant. Dankzij de ingebouwde microfoons kan je ook het afspelen van muziek besturen met je stem. Daarnaast kan je ook je stemassistent vragen stellen of andere smart home-toepassingen in je huis bedienen.

Zodra je dit hebt ingesteld, kan je met TruePlay, de kamerkalibratie-functie van Sonos, aan de slag. Deze bepaalt de dimensies van je kamer en stelt het geluid van je soundbar daarop af.

Gedurende dit TruePlay-proces zal de Beam een reeks biepjes en tikkende geluiden afspelen over alle frequenties heen. Daarna krijg je als opdracht om doorheen de kamer te lopen terwijl je met je smartphone rondzwaait.

De S2-app gebruikt de microfoons in jouw smartphone om de audio te bepalen. Sonos stelt dat het belangrijk is om zoveel mogelijk ruimte te dekken en zo omgevingsgeluid te verwijderen dat een invloed kan hebben op de resultaten. Helaas is TruePlay momenteel enkel compatibel met iOS, maar het is zeker de moeite waard om aan je vrienden met een iPhone te vragen om je hier even bij te komen helpen.

De app geeft je ook de optie om de Beam met een andere Sonos-speaker te verbinden, zoals de Sonos Sub of een paar Sonos One SL-speakers die je als linkse en rechtse speaker kan gebruiken.

De integratie met het Sonos-netwerk geeft de Beam (Gen 2) een voordeel dat veel andere soundbars niet hebben, namelijk de optie om je home cinema-systeem te upgraden. De nieuwe Beam werkt goed op zichzelf, maar door een subwoofer en achterste speakers toe te voegen, breid je de functionaliteiten enkel verder uit. Als je reeds over een Sonos Roam beschikt, dan kan je jouw audio tussen de bluetooth speaker en Beam 'gooien' met de Sound Swap-functie.

Op vlak van draadloze verbinding ondersteunt de Beam (Gen 2) Wi-Fi en Apple AirPlay 2 met iOS-toestellen die daarmee compatibel zijn. Je kan de soundbar dankzij een Ethernet-verbinding ook met jouw router verbinden als je een stabielere verbinding wilt met jouw thuisnetwerk.

Een nieuwe connectiviteitsfunctie voor de Sonos Beam is HDMI eARC-compatibiliteit. Deze brengt volgens het bedrijf een "rijkere, meer immersieve en high definition geluidservaring". In vergelijking met de HDMI ARC-connectiviteit van de originele Beam kan eARC meer geavanceerde audioformaten aan en zo een superieure audiokwaliteit leveren.

Helaas is er geen ondersteuning voor HDMI 2.1, wat voor een doorstroming van 4K tegen 120Hz en zelfs 8K tegen 60Hz zou zorgen. Daarmee zou het ideaal zijn voor 8K-consoles zoals de PS5 en Xbox Series X.

De nieuwe Beam kan nog steeds 32 kanalen audio aan, en zelfs acht-kanaalse 24 bit/192kHz niet-gecompresseerde 38Mbps datastromen. In andere woorden, naast ondersteuning voor Atmos kan het ook hi-res audiobestanden van je favoriete muziek spelen.

Als je televisie zonder HDMI-poort komt, dan kan je de Beam ook verbinden via de optische poort. Sonos voorziet alle nodige kabels in de doos.

De S2-app maakt het ook makkelijk om muziek te streamen. Je kan jouw muziekstreamingdienst naar keuze toevoegen en ze navigeren zonder de app te verlaten.

Audioprestaties

Breed geluidsbeeld

Geweldig voor muziek

Dolby Atmos mag overtuigender

Ondanks zijn grootte levert de Sonos Beam (Gen 2) een krachtige audioprestatie en is hij meer dan in staat op jouw woonkamer met geluid te vullen.

We begonnen met het bekijken van de geanimeerde comedy Mitchell vs The Machine. De Beam (Gen 2) was in staat om alle rommelende lage tonen te verwerken en beheersen. Bij meer intense actiescènes bleef de dialoog ook steeds helder en makkelijk verstaanbaar.

Ook al waren de algemene audioprestaties van de Beam (Gen 2) zeer indrukwekkend, toch waren we niet overtuigd van de virtuele Dolby Atmos. Het geluid kreeg een bepaalde vorm van hoogte, maar we hadden niet het gevoel dat het van boven onze hoofden afkomstig was.

Het voelde aan alsof de virtuele hoogtekanalen ergens rond de bovenkant van onze oren werden afgesneden. Het voelde nog steeds immersiever aan dan een soundbar zonder Atmos, maar het effect was zeker niet zo indrukwekkend als bij de Sonos Arc, die wel met bovenwaarts gerichte drivers komt.

Deze drivers zijn gemaakt om geluid van het plafond naar je oren te kaatsen, wat je de illusie geeft dat geluid van bovenaf komt. Zonder deze drivers lijkt de Beam (Gen 2) niet in staat om de volledige Atmos-ervaring te geven.

Dat gezegd hebbende waren we zeer onder de indruk van het breedte van het geluidsbeeld. Je krijgt het gevoel dat de actie op het scherm zich rondom jou afspeelt, en dat zonder bijkomende linkse en rechtse Sonos One SL-speakers achteraan.

De Sonos Beam (Gen 2) klinkt ook goed bij het afspelen van muziek. De bassen klinken diep en gecontroleerd, en ook hogere tonen zijn warm en rijk. Stemmen komen duidelijk door en melodieën gaan mooi op in de mix.

De Beam (Gen 2) is een zeer capabele soundbar, maar de bass krijgt zeker een boost als je de Sonos Sub aansluit. Dit zorgt voor een grotere scheiding tussen de verschillende frequenties en een meer doordringend geluid.

Moet ik de Sonos Beam (Gen 2) kopen?

Koop hem als...

Je een krachtig geluid wilt

De Sonos Beam (Gen 2) klinkt veel groter dan zijn beperkte vorm doet vermoeden.

Je een kleine woonkamer hebt

De nieuwe Beam is compact genoeg voor de kleinste woonkamers en kan zelfs op de muur worden bevestigd om nog meer plaats te besparen.

Je nog andere Sonos-speakers hebt

De Beam (Gen 2) werkt goed samen met het bredere ecosysteem van Sonos en gaat het best samen met de subwoofer en achterste speakers van het merk.

Koop hem niet als...

Je volledige Dolby Atmos wilt

De Beam klinkt zeker immersief, maar je zal bovenwaarts gerichte drivers nodig hebben voor 'echte' Atmos.

Je een beperkt budget hebt

De Sonos Beam (Gen 2) is ongetwijfeld niet de duurste soundbar die je kan vinden, maar er zijn zeker nog goedkopere alternatieven te vinden.