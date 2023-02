De beste beamer voor thuis 2023

(opens in new tab)

Included in this guide:

De beste beamer voor thuis is een beamer waarmee je een meeslepende thuisbioscoopervaring kan creëren, binnenshuis of buitenshuis. Een beamer is nog steeds de ultieme manier om thuis van films en series te genieten op een groot "scherm". Deze apparaten leveren geweldige prestaties en nemen daarnaast ook veel minder plek in beslag dan een tv met een vergelijkbare schermgrootte. Zo'n grote tv is altijd heel prominent aanwezig in je huis en kan je niet echt bepaald gemakkelijk opbergen. De beste beamers voor thuis kunnen ook nog eens een veel groter beeldscherm projecteren dan de beste tv's (toch komen sommige modellen wel dichterbij, zoals de LG G2 OLED , die ook een variant heeft met een 97-inch scherm).

Voor een beamer voor thuis, die je met een projectiescherm gebruikt, is een beeldgrootte van 100 inch redelijk standaard tegenwoordig. Dat is al enorm, maar de meest premium apparaten ondersteunen nog veel grotere schermgroottes en kunnen veel feller worden. Draagbare beamers kunnen echter ook een fantastische keuze zijn, meer flexibiliteit kunnen bieden qua schermgrootte. Je kan dan bijvoorbeeld ook een relatief klein scherm van 40 inch projecteren, als je alleen daar de ruimte voor hebt op je muur. De beste beamer voor thuis levert hoe dan ook grote, felle en prachtige beelden, die zorgen voor een meeslepende kijkervaring en zonder dat er een enorm apparaat aan je muur hangt.

Door de jaren heen hebben we al meerdere reviews geschreven over een een aantal van de beste beamers voor thuis. We hebben de meest high-end modellen getest, maar ook de beste budgetopties en de beamers met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Om je te helpen bij het kiezen van de beste beamer voor thuis, hebben we een hieronder een overzicht gemaakt van de beste beamers voor thuis, zodat je genoeg keuze hebt, wat dan ook je budget is. Er staan 4K-beamers op de lijst, maar ook beamers met een lagere resolutie, die dus iets budgetvriendelijker zijn.

Zoek je de beste beamer voor thuis? Dan zijn de opties die we hieronder voor je op een rijtje hebben gezet allemaal erg geschikt en zeker als je jouw inrichting thuis het liefst een beetje minimalistisch houdt. Misschien wil je wel graag een groot scherm, maar wil je eigenlijk liever geen gigantische tv van bijvoorbeeld 85 inch (of zelfs een 65-inch model), die ook enorm veel ruimte inneemt als je hem niet aan het gebruiken bent. Dan is een beamer voor thuis ook erg handig. Als je iets zoekt voor buiten of om af en toe te gebruiken, dan kan je je misschien het beste focussen op de draagbare beamers.

De beste beamer voor thuis 2023

(Image credit: Samsung)

1. Samsung The Premiere De beste premium 'ultra short throw'-beamer Our expert review: Specificaties Projectietechniek: Three-Laser DLP Resolutie: 4K Helderheid: 2.800 lumen Aansluitingen : 3x HDMI, 1x coax, optisch, 1x AUX-uitgang Afmetingen: 550 x 141 x 367 mm specifications Colour Wit Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij HelloTV NL (opens in new tab) Bekijken bij Samsung NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Heldere, kleurrijke beelden + Werkt goed in verlichte en donkere ruimtes + Volledige smart-tv-functionaliteit ingebouwd Redenen om te vermijden - Klein beetje last van het regenboogeffect - Twijfelachtige presets voor donkere scènes - Software kan soms traag reageren

Samsung's The Premiere LSP9T-beamer is een ultra short throw-beamer die gebruikmaakt van 4K HDR-laserprojectie. De driekleurige laser zorgt ervoor dat er geen kleurfilter nodig is en daardoor kan The Premiere dus een indrukwekkende helderheid van 2.800 lumen bereiken. De beamer kan ook een enorm beeldscherm van 130 inch creëren. De beelden die dit apparaat produceert zijn levendig en kleurrijk en Samsung's HDR10+-ondersteuning zorgt er ook voor dat het beeld bij ondersteunde films en series per scène gekalibreerd wordt.

Deze beamer maakt ook gebruik van Samsung's volledige smart-tv-besturingssysteem. Dit besturingssysteem is af en toe wel een beetje traag, maar het toch een fijnere interface dan op de meeste andere beamers. Het is een dure beamer, maar als je budget het toelaat, is dit toch wel de beste beamer voor thuis die je kan krijgen.

Lees meer: Samsung The Premiere review

(Image credit: Future)

2. BenQ TK700STi Beste beamer voor HDR-gaming met hoge framerates Our expert review: Specificaties Projectietechniek: DLP Resolutie: 4K Helderheid: 3.000 lumen Projectiegrootte: Tot 120 inch Aansluitingen: 2x HDMI 2.0 (met ARC), 1x AUX-uitgang, 1x USB, 1x RS-232 Afmetingen: 312 x 110 x 246 mm Audio: 5W specifications HDR HDR Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Coolblue NL (opens in new tab) Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Redenen om te kopen + 16ms input lag is geweldig voor een beamer + 4K met 60Hz voor een premium game-ervaring Redenen om te vermijden - Geen Netflix-ondersteuning, ook al is dat gebruikelijk bij beamers - Onhandige knoppen

De BenQ TK700STi is een uitstekende keuze als je een goede beamer zoekt om op te gamen, maar we vinden het ook nog steeds een erg goede keuze om films en series op te kijken. Als je de snelle reactietijd niet nodig hebt, dan is het verder, gezien de rest van de specificaties, wel een dure beamer. Hij ondersteunt een 4K-resolutie met een 60Hz-verversingssnelheid en bij die resolutie heeft hij een reactietijd van maar 16ms. Dat is de laagste reactietijd die je zal vinden op een native 4K-beamer. Als je een helder, haarscherp 120-inch beeld (of kleiner) op je muur wil om op te gamen, dan is dit een fantastische optie.

Als je de verversingssnelheid iets belangrijker vindt dan de resolutie, dan kan je ook kiezen voor een HD-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Dat kan toch een groot verschil maken in sommige games. Als je echter niet van plan bent om te gamen op je beamer en je 4K ook niet zo belangrijk vindt, dan kan je het beste voor iets goedkopers kiezen.

Lees meer: BenQ TK700STi review

(Image credit: Samsung)

3. Samsung The Freestyle Neem je bioscoopervaring overal mee naartoe Our expert review: Specificaties Projectietechniek: LED DLP Resolutie: 1.920 x 1.080 Helderheid: 550 lumen Projectiegrootte: 30 - 100 inch Aansluitingen: 1x HDMI (micro) Afmetingen: 104,2 x 172,8 x 95,2 mm Audio: 5W De beste deals van vandaag Bekijken bij Samsung NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Makkelijk overal mee naartoe te nemen + Veel handige apps ingebouwd + Beeldscherm wordt automatisch aangepast aan de hoek, en de afstand + Vrij helder Redenen om te vermijden - Traag besturingssysteem - Af en toe problemen met autofocus - Start soms willekeurig opnieuw op - Auto-Keystone werkt niet altijd mee

Met The Freestyle levert Samsung alles wat je nodig hebt voor een leuke filmavond. Je krijgt toegang tot de Samsung's smart-tv-ervaring op welk oppervlak dan ook. Daarmee heb je dus ook toegang tot al je favoriete streamingdiensten en verder beschikt de beamer over een krachtige 360° ingebouwde speaker met ondersteuning voor slimme assistenten en over een 'screen mirroring'-functie. Het enige wat je nodig hebt is een stroomvoorziening (via een stopcontact of een ondersteunde powerbank) en een Wi-Fi-verbinding (of een mobiele hotspot).

Samsung's The Freestyle-beamer is enorm simpel om in te stellen en om te gebruiken. Binnen een paar minuten nadat je hem uitpakt, kan je al gaan streamen en dat is een indrukwekkende prestatie.

Lees meer: Samsung The Freestyle review

(Image credit: Future)

4. XGIMI Halo De ultieme thuisbioscoop voor onderweg (zonder 4K) Our expert review: Specificaties Projectietechniek: Lamp Resolutie: Full HD / 1080p Helderheid: 800 lumen (verbonden met stroomkabel), 600 lumen (via de interne batterij) Projectiegrootte: 30 - 300 inch Aansluitingen: 1x HDMI 2.0, 1x USB 2.0 Afmetingen: 113,5 x 145 x 171,5 mm Audio: 10W-speakers (2x 5W) specifications Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij Coolblue NL (opens in new tab) Bekijken bij Kamera-express.nl (opens in new tab) Redenen om te kopen + Heldere beelden, zelfs bij gebruik van de interne batterij + Erg gemakkelijk mee onderweg te nemen Redenen om te vermijden - Beeldruis bij donkere scènes - Agressieve autofocus

De XGIMI Halo is een geweldige keuze voor mensen die een draagbare beamer zoeken, die toch een goed beeld kan leveren. Deze stijlvolle, compacte en redelijk krachtige beamer is gemakkelijk mee onderweg te nemen en biedt een redelijk goed beeld en geluid met een 1080p-resolutie en ingebouwde 5W-speakers.

De Halo kan 800 lumen aan helderheid gebruiken als deze is verbonden met het stopcontact, maar de helderheid zakt naar 600 lumen als je de ingebouwde batterij gebruikt. Dat is nog steeds prima voor in een donkere omgeving, zoals 's avonds in de buitenlucht. Hij gaat dan meestal lang genoeg mee om een film van een gemiddelde speeltijd te kunnen kijken. Als je hem langer nodig hebt, dan kan je hem beter met op het stopcontact aansluiten.

We raden deze beamer niet aan voor mensen die een echte thuisbioscoopervaring willen, want er is redelijk wat beeldruis te zien tijdens donkere scènes en de helderheid is over het algemeen niet hoog genoeg. Ook wordt Netflix niet officieel ondersteund. Het is geen vervanger voor een mooie 8K-tv of, maar omdat hij draagbaar is biedt hij wel veel flexibiliteit en is hij dus prima om bijvoorbeeld buiten een sportwedstrijd of film te kijken.

Lees meer: XGIMI Halo review

(Image credit: Epson)

5. Epson EH-TW9400 Erg goede long throw-beamer voor thuis Our expert review: Specificaties Projectietechniek: Lamp Resolutie: 4K (upscaled) Helderheid: 2.600 lumen Projectiegrootte: 50 - 300 inch Aansluitingen: 2x HDMI, 2x USB Afmetingen: 520 x 450 x 193 mm Audio: Geen specifications Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Beamerexpert NL (opens in new tab) Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Redenen om te kopen + Uitstekende kleurweergave + Gemotoriseerde lensbediening is erg handig Redenen om te vermijden - Zwartwaardes mogen wat dieper zijn - Niet het sterkste bij veel beweging in het beeld

We hebben deze beamer vijf sterren gegeven vanwege zijn indrukwekkende kleurweergave, HDR-ondersteuning en de helderheid van 2.600 lumen. Dit alles zorgt voor felle en levendige beelden. Het is helaas geen native 4K-beamer (dat kan ook niet voor deze prijs), maar de 4K-upscaling zorgt wel voor gedetailleerde beelden met erg natuurlijke huidtinten en indrukwekkende details in de schaduwen.

De zwartwaardes hadden wat dieper mogen zijn en de bewegingen hadden ook wat soepeler kunnen zijn, maar verder is er maar weinig om over te klagen. De EH-TW9400 is op meerdere vlakken een krachtige beamer voor thuis. Hij biedt ondersteuning voor 3D-content en heeft een gemotoriseerde lensbediening, die zorgt voor uitstekende precisie en een snelle set-up.

Houd er wel rekening mee dat er geen ingebouwde speakers aanwezig zijn, dus je zal andere audioapparatuur moeten aansluiten.

Lees meer: Epson EH-TW9400 review

(Image credit: Future)

6. Anker Nebula Capsule II Een erg kleine beamer van goede kwaliteit voor een relatief lage prijs Our expert review: Specificaties Projectietechniek: DLP Resolutie: HD (720p) Helderheid: 200 lumen Projectiegrootte: Tot 100 inch Aansluitingen: 1x HDMI, 1x USB Afmetingen: 80 x 80 x 150 mm Audio: 8W specifications Condition Nieuw De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij Informatique NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Ingebouwde Android TV voor een grote selectie aan apps + Volwaardige HDMI-poort, ondanks het kleine formaat Redenen om te vermijden - Lage helderheid verpest donkere scènes - Netflix afspelen kost extra moeite

De Anker Nebula Capsule II-mini beamer is een enorm handige draagbare beamer. De kleine beamer is ongeveer net zo groot als een blikje cola, maar de Capsule II levert erg goede prestaties voor zo'n klein apparaat. De beamer beschikt over een resolutie van 720p (HD) en een verrassend krachtig geluid (wat zeker een verbetering is ten opzichte van de Anker Nebula Mars II uit 2018). De Capsule II kan qua kwaliteit niet concurreren met de premium 4K HDR-modellen die ook op deze lijst staan, maar het is wel een uitstekende kleine draagbare beamer.

Aangezien het apparaat zo klein is, waren we blij om te zien dat er wel een volwaardige HDMI-poort aanwezig is en geen mini-HDMI-poort. Daarnaast zitten er nog een USB-poort en een USB-C-oplaadpoort op het apparaat. Daarmee kan je de beamer dus ook van stroom voorzien als je er bijvoorbeeld voor een langere sessie een (streaming)apparaat mee wil verbinden. Het is een fantastischer optie als je op zoek bent naar een beamer die je overal mee naartoe kan nemen.

Lees meer: Anker Nebula Capsule II review

(Image credit: Epson)

De EF12 (ofwel de Epson EpiqVision Mini EF12 Smart Streaming Laser Projector) is een compacte kubusvormige beamer die enorm gemakkelijk is om in te stellen. Er zijn veel beamers met een vergelijkbaar uiterlijk, maar we vinden deze er het meest stijlvol uitzien en de bouwkwaliteit voelt ook erg goed aan.

Het beeld is kleurrijk en duidelijk en we merkten dat het beeld ook gelukkig niet snel wazig wordt bij snelle bewegingen. Voor het bekijken van sportwedstrijden of films is het een geweldig apparaat, maar voor gamers is dit geen ideale optie vanwege de hoge input lag. Op paper zou deze beamer maar een helderheid hebben van 1.000 lumen, maar in de praktijk lijkt hij veel feller te kunnen schijnen dan verwacht. De EF12 is daarnaast ook erg energie-efficiënt. Hij verbruikt ongeveer een derde van de energie die de concurrenten verbruiken.

Het gaat wel om een Full HD-beamer, dus als je op zoek bent naar een 4K-beamer (van een vergelijkbaar formaat), dan kun je beter kiezen voor bijvoorbeeld de BenQ X1300i 4K LED-beamer. Dat model is ook kubusvormig, maar is wel een stuk groter en zwaarder dan de EF12.

Lees meer: Epson EF12 EpiqVision Mini review

Heb ik een beamer voor thuis nodig? Als je nog niet echt overtuigd bent door de beamers voor thuis die op deze lijst staan, dan kan je het beste nog even de plus- en minpunten van de alternatieven vergelijken. Een standaard flatscreentelevisie is misschien iets gemakkelijker (en gebruikelijker) om in te stellen: je hangt hem aan de muur of zet hem op zijn standaard en dan blijft hij daar hangen of staan. Je hebt dan een vaste schermgrootte en je kan een 4K-resolutie en HDR-ondersteuning krijgen voor minder geld dan bij een vergelijkbare beamer. Beamers zijn over het algemeen iets duurder bij dezelfde resoluties en bij dezelfde HDR-ondersteuning. Ook zijn de dynamischere HDR-varianten iets zeldzamer op beamers. Uit deze lijst is de Samsung The Premiere-beamer bijvoorbeeld de enige beamer met ondersteuning voor HDR10+. Een beamer voor thuis is echter wel een betere keuze als je een apparaat wil dat een stuk compacter en flexibeler is dan een televisie. Deze apparaten kunnen ondanks hun kleine formaat toch een enorm beeld weergeven van bioscoopkwaliteit en voor de echte filmfanaten is dat het extra hoge prijskaartje misschien wel waard.

Hoe belangrijk is 'ultra short throw'? Veel van de beste beamers voor thuis gebruiken tegenwoordig ultra short throw-technologie. Dit betekent dat de beamer veel dichter bij de muur (of het oppervlak waarop je wil projecteren) kan staan. Deze apparaten gebruiken over het algemeen een vorm van laserprojectie om enorm gedetailleerde beelden te creëren. Deze beamers zijn echter wel een stuk duurder dan bijvoorbeeld de 'long throw'-beamers die niet gebruikmaken van laserprojectie en ze zijn ook duurder dan de standaard 'short throw'-beamers, die er een beetje tussenin zitten. Ultra short throw (of 'UST') is erg handig als je wat ruimte wil besparen. Bij deze technologie kan je de beamer ongeveer op dezelfde afstand van de muur zetten als je zou doen met een tv (op een standaard). Je hoeft hem dus ook niet aan je plafond te hangen en omdat het apparaat dichter bij het oppervlak staat, heb je veel minder snel last van mensen die de beamer blokkeren. Meestal beschikken deze modellen ook over een betere audiokwaliteit bij de ingebouwde speakers en ze hebben vaak een ingebouwd smart-tv-besturingssysteem, zodat je er populaire (streaming)apps op kan gebruiken (of een ingebouwde Chromecast om vanaf je smartphone naar het apparaat te streamen).

Hoe groot moet het beeld zijn voor mijn beamer? Dit is een veelvoorkomende vraag. Het hangt er uiteindelijk vanaf hoeveel ruimte je hebt in je huis. Een redelijk standaard schermgrootte voor een beamer is 100 inch, maar je kan vaak ook kiezen voor een veel groter of veel kleiner scherm. Je kan misschien het beste het oppervlak opmeten waarop je wil projecteren en vervolgens controleren of het mogelijk is om de schermgrootte die je in gedachten hebt daarop te projecteren vanaf de afstand waarop je de beamer wil installeren. Sommige high-end modellen kunnen zelfs een enorm beeld van 300 inch creëren, maar kunnen bijvoorbeeld ook een 40-inch beeld projecteren. Een beamer voor thuis kan dus heel erg flexibel zijn, want je kan ze op allerlei verschillende plekken in je huis plaatsen.

Kan je Netflix, Disney Plus en andere streamingdiensten afspelen? op een beamer? In het kort: ja. Het kan in de praktijk echter verschillen per apparaat. De meer (traditionele) high-end long throw-beamers beschikken over het algemeen niet over een ingebouwd smart-tv-interface of de mogelijkheid om er direct naartoe te streamen. Dat komt omdat deze apparaten meestal in combinatie met een receiver en een speakersysteem worden gebruikt. De receiver stuurt dan het videosignaal naar de beamer en het audiosignaal naar de speakers. Vandaag de dag zijn er echter steeds meer beamers, vooral de UDT-modellen, die een volledig smart-tv-besturingssysteem ingebouwd hebben. Veel van deze beamers maken gebruik van Android TV of een ander tv-besturingssysteem en kunnen dus content van vrijwel alle gebruikelijke streamingdiensten afspelen, net als een tv. Bij beamers die geen ingebouwd smart-tv-interface hebben, zijn er nog drie andere opties. Ten eerste kan je een apparaat, zoals je laptop of Apple TV, via de HDMI-poort verbinden en daar de streamingdienst op openen om vervolgens de films en series op de beamer af te spelen. Ten tweede kan je een streaming-apparaat, zoals een Chromecast met Google TV, aansluiten om daarop te streamen en ten derde kan je af en toe ook draadloos naar de beamer streamen vanuit een van je apparaten, als de beamer bijvoorbeeld wel een ingebouwde Chromecast heeft of ondersteuning biedt voor AirPlay 2. Over het algemeen stuur je bij het streamen de video en audio tegelijkertijd en dat is prima als jouw beamer ingebouwde speakers heeft. Als dat echter niet het geval is, dan is het misschien wel mogelijk om de audio via de beamer of via je verbonden streaming-apparaat draadloos naar Bluetooth-speakers of een Bluetooth-soundbar te sturen.