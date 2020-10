De Chromecast met Google TV is niet het meest innovatieve streaming apparaat, maar biedt wel een handige, gebruiksvriendelijke en volledig uitgeruste ervaring voor mensen die niet meer willen uitgeven dan nodig is voor de nieuwste streaming-hardware.

Jarenlang was de grootste klacht van de meeste mensen over de Google Chromecast dat hij geen afstandsbediening had. Door het gebrek aan een afstandsbediening was er ook geen duidelijke interface waardoor er toch enige technische kennis nodig was om hem te gebruiken. De Chromecast met Google TV - ook wel Chromecast 2020 genoemd - pakt dit probleem aan.

Google heeft een speciale TV-interface toegevoegd die je met een afstandsbediening kunt bedienen en die toegang geeft tot de meeste grote streaming-diensten, waaronder Disney Plus, Netflix en Amazon Prime Video.

Bovendien zijn er een aantal apps die zijn overgenomen van Android TV, de voorganger van Google TV, die games en productiviteitsapps naar de mediastreamer brengen.

Het resultaat is een vernieuwd streamingtoestel dat op het eerste gezicht lijkt op zijn voorgangers, maar een geheel nieuwe ervaring biedt met een duidelijke interface die gebruiksvriendelijker is voor mensen die gewend zijn aan een afstandsbediening.

Prijs analyse en lanceringsdatum

Beschikbaar op 30 september in de VS, geen data voor de Benelux

69,99 euro

Valt binnen de Chromecast-reeks van Google

De Chromecast met Google TV is verkrijgbaar in drie kleuren (Snow White, Sunrise Peach en Sky Blue) vanaf 30 september in de VS, en kan als pre-order geplaatst worden in de Google Store in Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Wanneer we hem in Nederland en België zien, is nog niet geweten.

De Chromecast met Google TV heeft een richtprijs van 69,99 euro. Hiermee is hij goedkoper dan de Chromecast Ultra en iets duurder dan de standaard 3e generatie Chromecast.

De nieuwe Chromecast met Google TV past dus netjes als het middelste kind in de Chromecast-familie: hij kan 4K HDR streamen met Dolby Vision, waardoor hij beter is dan de basis Chromecast, maar is niet in staat om games te streamen zoals de Chromecast Ultra.

(Image credit: Future)

Design

Ovaal zoals de originele Chromecast

Met afstandsbediening!

Stroomtoevoer via tv of stopcontact

Het ontwerp van deze Chromecast is iets langer dan voorheen, maar over het algemeen is het vrij gelijkaardig aan zijn voorgangers.

Wat ook vergelijkbaar is, is dat de Chromecast met Google TV wordt aangesloten op je tv via een HDMI-kabel (die, gelukkig, gebruik maakt van de nieuwste specificaties, HDMI 2.1) en stroom haalt uit een stopcontact of via een USB-poort op in je tv... als je geluk hebt.

We hebben de Chromecast in de achterkant van een nieuwe Vizio V-Serie tv gestoken en kregen te horen dat hij niet genoeg stroom uit de USB-poort van de tv kon halen. Dit kan frustrerend zijn voor iedereen die niet veel vrije stopcontacten heeft.

In tegenstelling tot de Chromecast Ultra is er geen Ethernet-aansluiting op de Chromecast met Google TV, wat betekent dat hij alleen via Wi-Fi werkt. Volgens Google kun je voor de Chromecast met Google TV een USB-C naar Ethernet-adapter kopen, maar die zit niet in de doos.

Positief is dat deze nieuwe en verbeterde Chromecast wel wordt geleverd met een Bluetooth/IR-afstandsbediening. De plastic zapper is een beetje aan de dunne kant, maar hij wordt geleverd met een ronde cijferknoppen, een volumeknop aan de zijkant en acht knoppen aan de voorkant. Als je TV HDMI-CEC ondersteunt, kan je het volume van de tv regelen met de Chromecast-afstandsbediening, en zelfs de tv en Chromecast uitschakelen.

Omdat dit het eerste vernieuwde Google TV-product is, heeft het natuurlijk een Google Assistant-knop op de afstandsbediening die je kunt gebruiken voor de spraakassistent.

(Image credit: Future)

Functies

Je hebt een Google-account nodig

Casten werkt met iOS en Android smartphones

De meeste streaming apps zijn er, behalve Apple TV en Google Stadia

Zoals je zou verwachten van een product met 'Google TV' in zijn naam, is de nieuwe Chromecast echt geschikt voor het Android-publiek: je gebruikt je Google-account als een login voor het toestel, en je hebt dan toegang tot Google Assistant, YouTube/YouTube TV (als je een account hebt), de Play Store, Google Photos, en Nest-apparaten als je die hebt.

Interessant is dat dit niet het eerste op Android TV gebaseerde apparaat is dat Google Assistant bevat. Sony TV's gebruiken het al jaren, en het wordt zelfs gebruikt door het nieuwe Nvidia Shield. Voor degenen die zich zorgen maken over privacy, Google Assistant wordt alleen ingeschakeld wanneer de knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt en kan ook volledig uitgeschakeld worden.

Als je op je Google-account klikt, wordt ook het hoofdscherm van de gebruikersinterface van de Chromecast gevuld met relevante en aanbevolen inhoud. Als je bekend bent met Android TV, ziet dit er allemaal heel vertrouwd uit. Ben je hier niet mee bekend, dan word je ondergedompeld in een oceaan aan content.

Scrol wat naar beneden vanuit je aanbevolen content en je vindt Netflix-achtige rijen met content die zijn gegroepeerd per genre, een rij met aanbevolen video's van YouTube en ten slotte trending series en films. Ga naar het tabblad "For you" en je vindt afzonderlijke categorieën voor films, programma's, apps en je eigen bibliotheek die, tenzij je regelmatig films van Google Play Movies en TV koopt, behoorlijk kaal kan zijn. Er is ook een Live TV-gedeelte, maar dat verschijnt alleen als je je abonneert op YouTube TV.

Wanneer je iets selecteert om te bekijken, kan je het direct bekijken of het toevoegen aan je kijklijst, zodat je het later weer kunt vinden. Google TV gebruikt ook een duim omhoog/omlaag systeem om je te helpen de aanbevelingen die het doet te verbeteren. Ten slotte is er halverwege een fatsoenlijke ingebouwde zoekfunctie die je verschillende manieren kan laten zien waarop je een bepaalde film of show kunt streamen.

De interface is niet revolutionair en kan een beetje basic aanvoelen, maar dat zijn echt onze grootste klachten tot nu toe, anders lijkt Google TV makkelijk te gebruiken en krijgt het de klus geklaard.

Wat betreft de ondersteuning van apps zijn alle hoofdrolspelers hier aanwezig, inclusief Netflix, Prime Video en Disney Plus, plus meer dan 6.500 minder bekende apps die Google TV heeft overgenomen van Android TV. De enige twee grote ontbrekende apps hier zijn Apple TV, wat te verwachten is op een Google product, en Stadia, Google's game-streaming service die een Chromecast Ultra zal blijven nodig hebben voor de nabije toekomst.

(Image credit: Future)

Prestaties

Stabiele streaming, ook met trager intenret

Trage set-up

Ondersteuning voor 4K HDR (HDR10+, Dolby Vision) en Dolby Atmos

We hebben er maar een paar dagen mee doorgebracht, maar tot nu toe heeft de Chromecast met Google TV bewonderenswaardig gepresteerd en concurreert hij met de prestaties van zijn concurrenten. Google is niet duidelijk geweest over wat er in de hardware op systeemniveau gebeurt, maar ongeacht welke SoC het gebruikt, zijn er tot nu toe weinig negatieve punten aan de Chromecast.

In feite was de enige echte vertraging die we opmerkten bij het opstarten toen de Chromecast voor het eerst de UI moest laden, wat een paar seconden duurde. Wat ons onder de indruk maakte, is dat de hardware lijkt te werken zowel in de buurt van de router als verder weg waar er minder signaal is, en ook prime werkt bij lagere bandbreedte.

Nu we het er toch over hebben, de Chromecast met Google TV kan in 1080p of 4K HDR streamen met ondersteuning voor de HDR10+ en Dolby Vision-formaten, wat we allemaal zouden aanraden om op een bepaald punt te testen omdat ze er ronduit geweldig uitzien. Voor audiofielen ondersteunt de nieuwe Chromecast de formaten DTS, Dolby Audio, Dolby Digital Plus en Dolby Atmos, maar net als de HDR-formaten heb je een compatibele tv en/of geluidsinstallatie nodig om ze daadwerkelijk te kunnen horen.

Om streams in hun maximale resolutie en high-end formaten te krijgen, raden wij je aan de afstandsbediening te gebruiken om de native Google TV-app van Chromecast te gebruiken, maar als je gewoon snel inhoud wilt, kan je de Chromecast met Google TV gebruiken als een gewone Chromecast door te casten vanaf je webbrowser, iOS of Android-toestel.

De enige echte beperking die we zijn tegengekomen op het gebied van hardware is dat de Chromecast met Google TV Stadia nog niet ondersteunt. Dat zal waarschijnlijk niet voor iedereen een dealbreaker zijn, maar het is een klein voorbehoud.

(Image credit: Google)

Vroeg verdict

Vanuit een puur bruikbaarheidsstandpunt is de Chromecast met Google TV een Zwitsers zakmes. Het verwerkt alle nieuwste en grootste formaten, waaronder HDR10+, Dolby Vision en Dolby Atmos, en het kan worden bediend met een eenvoudige afstandsbediening. Het is goedkoop genoeg om te vervangen als je ooit een tweede nodig hebt en het lijkt goed te werken met iets tragere Wi-Fi-netwerken. Dat is geen garantie dat je in staat bent om 4K HDR content te streamen op je werk of universiteitsnetwerk (niet dat we dat al eerder hebben geprobeerd...), maar onze tijd ermee heeft ons laten zien dat het een stabiele stream kan tonen, zelfs als het ver van een Wi-Fi hotspot is. We zullen de komende week blijven testen, maar op basis van onze beperkte tijd ermee zou de Chromecast met Google TV heel gemakkelijk de mediastreamer bij uitstek kunnen worden.