Samsung The Freestyle projector (2e gen.) review

De eerste generatie van The Freestyle was een welkome toevoeging aan de wereld van thuisprojectoren. Deze nieuwe versie behoudt alles waarvan we hielden en voegt enkele nieuwe features toe die hem nog beter maken. De set-up gaat snel, de automatische keystone is erg responsief, de helderheid is prima voor deze prijs en je krijgt dezelfde slimme software die Samsung in zijn smart tv's gebruikt. Dat alles zit in een pakket dat makkelijk in je rugzak of zelfs handtas past. Het blijft wel jammer dat hij geen 4K-resolutie kan halen, want Full HD bij de maximale grootte van 100 inch ziet er wat wazig uit.

In februari 2022 konden we kennismaken met de eerste The Freestyle projector van Samsung. Hij was licht, compact en kon toch een beeld van 100 inch projecteren met degelijke helderheid. Iets minder dan twee jaar later heeft Samsung een opvolger die het bekende recept behoudt, bestaande functies verbetert enkele handige nieuwigheden toevoegt.

Samsung The Freestyle (2e gen.) review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds september 2023

Adviesprijs van 999 euro

The Freestyle zelf mag dan klein zijn, maar zijn prijs is dat niet. Deze kleine thuisprojector kost wederom 999 euro. Gezien alle features die je krijgt, is dit een redelijke prijs. Als je een tv van 100 inch wil kopen, ben je immers aanzienlijk meer geld kwijt.

Je kan alternatieven met dezelfde resolutie en maximale projectiegrootte vinden voor minder geld, maar die zal je niet zomaar in je rugzak kunnen stoppen en hebben niet dezelfde gebruiksvriendelijke set-up. De vraag is daarom hoe goed jij bent met beamers en hoeveel tijd jij wil doorbrengen in het instellingenmenu. Wil je een projector voor thuis die op één plaats blijft staan en altijd op dezelfde muur gericht staat, dan zijn er goedkopere opties.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

Samsung The Freestyle (2e gen.) review: design

(Image credit: TechRadar / Stephen Lambrechts)

Weegt iets minder dan 1 kg en past in je rugzak

Verschillende kleuren en accessoires beschikbaar

Eenvoudig te kantelen, draaien...

The Freestyle (2e gen.) is wederom ontworpen met draagbaarheid als voornaamste doel. Hij weegt iets minder dan 1 kg en heeft het formaat van een groot soepblik, waardoor hij makkelijk in je rugzak of handtas past. De lens kan je onderweg beschermen met de meegeleverde lenskap en voor extra bescherming kan je nog een optionele Freestyle Case kopen (59 euro).

De projector zelf wordt wederom ondersteund door een stevige aluminium standaard met een vlakke basis die meer dan 180° kantelbaar is. Dit zorgt ervoor dat je The Freestyle (2e gen.) zelf op de meest onmogelijke plaatsen kan gebruiken. Toen ik een groter beeld op de muur wou krijgen, kon ik hem gewoon optillen en op een stapel boeken op een kastje zetten. Persoonlijk vind ik dit systeem veel handiger dan het gebruik van knoppen. Het zou me verbazen als iemand meer dan een halve minuut nodig heeft om de projectie naar wens af te stellen.

Hoewel The Freestyle (2e gen.) nog steeds in het stopcontact moet zitten als je hem gebruikt, heeft Samsung nu een Freestyle Battery Base (149 euro) die werkt als powerbank. Met een volledige opgeladen Battery Base kan je hem ongeveer drie uur gebruiken, wat voldoende is om een volledig film uit te kijken, zolang dat niet Avengers: Endgame of de Schneider's cut van Justice League is. Eender welke powerbank met een output van minstens 50W/20V werkt trouwens ook.

(Image credit: Samsung)

De 360°-luidspreker maakt opnieuw gebruik van de hele omtrek van The Freestyle (2e gen.), zodat je in elke richting geluid hoort. Naast de lens staan nog enkele aanraakgevoelige knoppen, maar die heb ik zelf niet gebruikt. De meegeleverde afstandsbediening is dezelfde als bij nieuwe smart tv's van Samsung en kan je opladen met USB-C en zonne-energie. Als jij ook iemand bent die de afstandsbediening altijd kwijt doet, kan je nog steeds de SmartThings-app op je telefoon gebruiken.

Wat The Freestyle (2e gen.) niet heeft, zijn talloze fysieke aansluitingen. Aan de zijkant vind je één USB-C-poort voor de oplader en één Micro HDMI-poort voor bijvoorbeeld gameconsoles. Er zit ook nog een knopje om de ingebouwde microfoon uit te schakelen. Het is nog steeds de bedoeling dat je ofwel content streamt via de ingebouwde apps of één apparaat aansluit om zo iets te kijken. Als je klaar bent, berg je The Freestyle (2e gen.) weer op tot je hem opnieuw nodig hebt.

Tot slot zijn er nu drie skins verkrijgbaar voor 29 euro als je de standaard witte kleur te saai zou vinden. Je kan kiezen uit Bosgroen, Bloesem Roze en Coyote Beige.

Design: 5/5

Samsung The Freestyle (2e gen.) review: functies en gebruiksgemak

(Image credit: TechRadar / Stephen Lambrechts)

Heel eenvoudige, snelle set-up

Dezelfde smart tv-interface als tv's van Samsung

Automatische keystone is responsief en accuraat

Qua functionaliteit blijft The Freestyle (2e gen.) een toonaangevende projector. Je krijgt de volledige smart tv-interface van Samsung inclusief spraakbediening van Bixby en Amazon Alexa. Aan boord vind je alle streamingdiensten die er maar zijn, van Netflix en Disney+ tot lokale diensten als Streamz en VTM Go in Vlaanderen en Videoland in Nederland. Naast apps om films en series te streamen, heeft de Freestyle nog een Ambient Mode. Hiermee kan je blauwe lucht, een haardvuur en allerlei andere bewegende achtergronden projecteren op de muur.

De initiële set-up duurde in mijn geval een tiental minuten. Bij het opstarten, moest ik The Freestyle (2e gen.) eerst even verbinden met het internet en daarna kon ik hem met een paar tikjes toevoegen in de SmartThings-app. Als je al een tv van Samsung hebt, kan The Freestyle ook alle homescherminstellingen en geïnstalleerde apps overnemen.

Navigatie door de interface met de afstandsbediening gaat vlot en apps worden snel genoeg geopend. Het menu met snelle instellingen kan je ook zelf inrichten door opties te verwijderen of toe te voegen. Zelf vond ik de standaard opties prima, dus daar heb niet aan geprutst. Via de snelle instellingen heb je toegang tot de keystone, focus, audio, Bluetooth en meer.

(Image credit: Future)

De automatische keystone is niet alleen responsief, maar ook accuraat. Het was letterlijk een kwestie van seconden voor The Freestyle (2e gen.) de automatische keystone had toegepast wanneer ik hem verplaatste. Of hij nu op het plafond, een muur, gordijnen of een schuine wand werd gericht, de auto keystone deed meteen zijn werk.

Als je het beeld wil draaien, moet je wel vrij diep in de instellingen duiken. Toen ik de projector op het plafond boven het bed richtte, stond het beeld ondersteboven. Na een bezoekje aan de hulppagina van Samsung bleek dat ik in een van de vele submenu's in de instellingen de auto keystone moest deactiveren, daarna het scherm moest omdraaien en daarna opnieuw de auto keystone kon aanzetten. The Freestyle (2e gen.) onthoudt gelukkig wel de recentste instellingen, dus ik moest dit niet elke keer opnieuw uitvoeren. Als je vaak wisselt tussen projectie op het plafond en op een muur, kan dit wel een vervelend, terugkerend taakje worden.

Maak een ultrawide beeld met twee projectoren naast elkaar. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Twee nieuwe functies van The Freestyle (2e gen.) zijn Smart Edge Blending en de Personal Keystone. Die eerste heb ik niet kunnen uitproberen, aangezien je daar meerdere projectoren voor nodig hebt. Met behulp van Smart Edge Blending kan je de projecties van maximaal vier The Freestyles (2e gen.) samenvoegen tot één gigantisch beeld. Ik heb wel een demo gezien waarbij een Samsung-medewerker liet zien hoe dit in zijn werk ging met vier projectoren.

Deze set-up was ook in een handomdraai klaar. Ze zette de vier Freestyles aan, duidde in de SmartThings-app aan dat ze Smart Edge Blending wilde gebruiken en de vier afzonderlijke projecties werden samengevoegd tot één naadloos geheel. Ik zou niemand aanraden om specifiek hiervoor vier Freestyles (2e gen.) in huis te halen en het gaat helaas ook niet met de originele Freestyle. Als je echter vrienden hebt die ook een Freestyle (2e gen.) hebben, kan het wel handig zijn.

De Personal Keystone werkte tot slot nog niet zoals ik had gehoopt. Hierbij moet je je smartphone gebruiken om de projectie te "scannen" en vervolgens wordt die aangepast aan de positie waar jij op dat moment zit. Dit is vooral handig bij schuine wanden en volgens Samsung ook bij plafonds. Het probleem van het beeld dat ondersteboven stond ten opzichte van mijn kijkpositie werd echter niet opgelost met de Personal Keystone.

Functies en gebruiksgemak: 4,5/5

Samsung The Freestyle (2e gen.) review: beeld- en geluidskwaliteit

(Image credit: Future)

FHD-resolutie (1920 x 1080), 550 lumen

Projectie van 30 tot 100 inch

360° audio

Op vlak van beeldkwaliteit is er niet veel veranderd. The Freestyle (2e gen.) haalt maximaal een Full HD-resolutie (1920 x 1080) met HDR10-ondersteuning bij een helderheid tot 550 lumen. Het werd snel duidelijk dat je moet zorgen voor een goed verduisterde ruimte. Zelfs bij zonsondergang moest ik met gesloten gordijnen kijken naar sommige films, vooral als er donkere scènes waren. De nieuwe Crystal Engine van Samsung compenseert het lage aantal lumen en The Freestyle (2e gen.) weet opnieuw beelden te projecteren die je niet zou verwachten met deze lage helderheid.

The Freestyle heeft drie voorgeprogrammeerde beeldmodi: Standaard, Dynamisch en Film. Dynamisch was mijn persoonlijke favoriet, aangezien ik veel animatiefilms en -series kijk. Het nieuwe seizoen van Disenchantment zag er top uit, maar bij donkere scènes heb je echt een volledig verduisterde ruimte nodig om alles te zien. Bij de redelijk bloederige, duistere anime Parasyte kwam dit probleem vaker naar voren. Als je ruimte donker genoeg is, ziet alles eruit als op een normale tv.

Bij gewone series en films is Dynamisch niet ideaal. Vooral kleurrijke omgevingen zoals de appartement in The Circle en de werkroom in RuPaul's Drag Race zien er overdreven fel en kleurrijk uit, terwijl huidskleuren ook niet helemaal juist lijken. De Filmmodus loste dit probleem gelukkig grotendeels op.

(Image credit: Future)

Zoals te verwachten met een FHD-resolutie, neemt de beeldscherpte van The Freestyle (2e gen.) af naarmate je de projectie groter maakt of projecteert op iets dat geen wit oppervlak is. Ik had zelf geen geschikt oppervlak om een volledige 100 inch projectie te zien, maar toen ik ongeveer op 60 inch zat, merkte ik al dat de kwaliteit niet altijd top is. Bij geanimeerde content is het nog prima, maar zodra je echte mensen en voorwerpen ziet, kan het snel wazig lijken. Ik had gehoopt dat Samsung een 4K-versie zou lanceren, maar voorlopig moeten we het doen met Full HD.

Het meest verrassende onderdeel is toch wel de ingebouwde 360°-speaker. Aanvankelijk klonk de audio erg stil en toen zag ik dat de geluidsmodus op standaard stond. Toen ik hem aanpaste naar dynamisch werd het geluid meteen luider en helderder. Het helpt ook dat de ventilator van The Freestyle (2e gen.) vrij stil blijft en je het volume niet torenhoog moet zetten om überhaupt iets te horen. Geweldige bas ga je niet krijgen, maar je mag er wel zeker van zijn dat heel de kamer hetzelfde geluid hoort en de dialogen zal begrijpen. Een handig extraatje is dat je twee koptelefoons of twee paar oordopjes kan verbinden via Bluetooth. Je kan zelfs draadloos een soundbar van Samsung koppelen aan The Freestyle (2e gen.). Die kreeg ik er helaas niet bij, dus ik kan niet zeggen hoe vlot dat precies gaat in de praktijk.

Beeld- en geluidskwaliteit: 4/5

Moet je The Freestyle (2e gen.) kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Een correcte prijs voor het totaalpakket. Als je niet van plan bent je projector te verplaatsen, zijn er goedkopere alternatieven. 4/5 Design Heerlijk compact ontwerp met handige accessoires. 5/5 Functies en gebruiksgemak Set-up is klaar binnen vijf minuten, auto keystone werkt nauwkeurig en alle streaming apps zijn aanwezig. Sommige instellingen zitten wel erg goed begraven en de Personal Keystone werkt niet altijd goed. 4,5/5 Beeld en geluid Full HD ziet er onscherp uit bij grotere projecties. Helderheid is beperkt, dus zorg voor een goed verduisterde ruimte. Audiokwaliteit is bovengemiddeld voor dit formaat. 4/5

Koop hem als...

Je een projector wil die altijd en overal gewoon werkt

The Freestyle (2e gen.) is geen projector waarbij je uren in de instellingenmenu's zit. Waar je hem ook neerzet, hij weet het beeld bijna altijd automatisch juist te krijgen.

Je vooral series en films wil streamen

Dankzij dezelfde smart tv-interface met alle mogelijke streaming apps die Samsung op zijn tv's gebruikt, is het niet nodig om andere apparaten fysiek aan te sluiten op The Freestyle (2e gen.).

Je een projector wil die je kan meenemen

Het geheel weegt amper 1 kg en past makkelijk in elke rugzak of handtas. Met een compatibele powerbank kan je The Freestyle (2e gen.) ook gebruiken als er geen stopcontact in de buurt is.

Koop hem niet als...

Je een projector zoekt die je niet zal verplaatsen

The Freestyle (2e gen.) is ontworpen met het oog op draagbaarheid. Als je je projector nooit zal verplaatsen, zijn er goedkopere opties die hetzelfde kunnen.