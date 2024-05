Acer onthult nieuwe Vero-laserprojectors voor thuisgebruik

Prijs en beschikbaarheid De Acer Vero HL6810ATV is in juni verkrijgbaar 1529 euro en de Vero HL6810 is in augustus verkrijgbaar vanaf 1479 euro.

Acer heeft vandaag de introductie van zijn nieuwe, milieuvriendelijke Vero-projectors aangekondigd die zijn ontwikkeld om home entertainment-ervaringen naar een hoger niveau te tillen en tegelijkertijd hun impact op het milieu te minimaliseren. De twee nieuwe modellen bieden 4K UHD-resolutie en HDR10-compatibiliteit voor adembenemende visuals en verbeterde helderheid met 4000 ANSI lumen uit de hybride laser/led-lichtbron. De Acer Vero HL6810ATV wordt geleverd met een Acer-exclusief, geïntegreerd Android TV-dongledesign waarmee gebruikers toegang tot slimme woning-functies in handen hebben.

De nieuwe laserprojectors verbruiken minder stroom, zonder daarbij in te leveren op prestaties, en bieden langdurige helderheidconsistentie met een levensduur van gemiddeld 30.000 uur. Daarmee bouwen ze voort op het duurzaamheidsstreven van de Vero-lijn. Hun hybridelichtbron is tevens 100% kwikvrij en de behuizing bevat PCR-plastic (Post-Consumer Recycled). De verpakking is gemaakt van gerecycled papier.

Meeslepende gameplay en bioscoopervaring in 4K

Het nieuwste assortiment biedt nu de slimme Acer Vero HL6810- en Acer Vero HL6810ATV-projectors voor home entertainment. Deze modellen bieden 4K Ultra HD-resolutie (3840x2160) en 4000 ANSI lumen via hun hybride laser/led-lichtbron waarmee kristalheldere beelden en prachtige kleuren tot leven komen tijdens streaming of gameplay op het grote scherm, zelfs in omstandigheden met veel licht. De details zijn levendig, ook in de donkere scènes, dankzij de 50.000:1 dynamische contrastratio en de mogelijkheid om 105% dekking van het Rec. 709-kleurengamma te bereiken voor uitstekende kleurenprecisie. Daarnaast zijn ze HDR10/HLG-compatibel en produceren ze een groter kleurenspectrum en nauwkeurigere helderheid middels de vier beschikbare modi voor verschillende soorten content. Acers speciaal gemaakte voetbalmodus is ook beschikbaar op deze modellen om geprojecteerde beelden op grotere oppervlakken te optimaliseren en ze realistischer en levendiger te maken, waardoor het lijkt alsof de kijker alles met eigen ogen ziet gebeuren.

Ontgrendel meer ervaringen met Android TV-functies

De Vero HL6810ATV beschikt over geïntegreerde Android TV-dongleconnectiviteit achter op de behuizing waarmee installatie wordt vereenvoudigd en onnodige kabels achterwege gelaten kunnen worden voor een rustiger ogende set-up. Met een Android TV-dongle biedt de slimme projector directe toegang tot populaire entertainment-content en streamingapplicaties zoals Netflix en YouTube, zonder dat er externe apparaten moeten worden aangesloten. De slimme projector kan voor extra gebruiksgemak worden aangestuurd door spraak, met een speciale afstandsbediening of een smartphone.

Dankzij de ondersteuning voor 4K UHD-resolutie kunnen kijkers genieten van betrouwbare beeldkwaliteit van een heel ander niveau wanneer ze hun favoriete content streamen. De projectors bieden 1,3x zoomcapabiliteit voor meer flexibiliteit wanneer gebruikers ze afstellen en in andere ruimtes gebruiken. Ze gaan hand-in-hand met de HV keystone- en 4-hoekscorrectietechnologie voor de best mogelijke weergaven. De apparaten hebben een IP5X-classificatie waarmee ze worden beschermd tegen mogelijk schade door externe factoren en waarmee het negatieve effect op ogen door blootstelling aan blauw licht wordt verminderd dankzij Acer BlueLight Shield-technologie. Audiovisuele liefhebbers kunnen hun versterkers of externe luidsprekers aansluiten met behulp van de HDMI 2.0-poort (Audio Return) en genieten van 3D-ervaringen van bioscoopkwaliteit en dat alles in het comfort van hun eigen huis dankzij de ondersteuning voor Blu-ray 3D.