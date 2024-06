Smart tv's van LG krijgen binnenkort gratis update met Amazon Luna

LG Electronics en Amazon Luna hebben de handen ineengeslagen om de populaire cloud gaming service naar LG's 2021-2024 Smart TV-modellen (webOS6.0/22/23/24) in Nederland te brengen. LG Smart TV-gebruikers kunnen nu hun favoriete games spelen op Luna. Dit kan direct vanaf het Home Screen Game Card op LG Smart TV's van 2024, 2023 en sommige 2022 modellen, of door de Luna-app te downloaden uit de LG Content Store voor LG Smart TV's van 2021-2022.

Amazon Prime-leden kunnen o.a. Fortnite en een wisselende selectie games spelen zonder extra kosten. Gamers die via Ubisoft en GOG spelen, kunnen hun account koppelen om games te spelen die ze al bezitten. Spelers kunnen zich ook abonneren op Luna+, waarmee ze toegang krijgen tot een groeiende collectie games uit verschillende genres, waaronder titels als Resident Evil 2, LEGO Star Wars - The Complete Saga en Batman: Arkham Knight.

Luna is beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en vanaf vandaag ook in Nederland, Oostenrijk en Polen. Eigenaren van LG Smart TV’s kunnen in deze landen beginnen met spelen door in te loggen op hun Amazon-account op de Luna-app. Vervolgens is een Luna Controller, een compatibele Bluetooth-controller of de Luna Phone Controller-app simpelweg aan te sluiten. De Luna Phone Controller-app is gratis te downloaden in de iOS, Android en Amazon-appstores.



Deze nieuwe integratie bouwt voort op LG's jarenlange toewijding voor gamers door productinnovaties. Dit omvat bijvoorbeeld de ondersteuning voor de nieuwste HDMI 2.1-specificaties, de introductie van de Game Optimizer (een eenvoudig te navigeren menu voor gamers) en de lancering van producten zoals de 42-inch LG OLED Flex, ideaal voor meeslepende console-, pc- en cloudgames.