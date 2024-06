Google Pixel 9 zou AI-stickers kunnen maken

Zoals verwacht zette Apple tijdens WWDC 2024 sterk in op AI en kondigde een overvloed nieuwe AI-tools aan. Een van die aankomende functies is Genmoji, een AI-gebaseerde emoji-maker, en het lijkt erop dat de Google Pixel 9 met een soortgelijke functie komt.

Android Authority heeft wat rondgekeken in de nieuwste Android 15 bèta en heeft bewijs gevonden van een functie genaamd Creative Assistant, die AI zou kunnen gebruiken om stickers te genereren. Die stickers kan je vervolgens plakken op een screenshot of in een andere app waarmee je foto's bewerkt.

Je zou een sticker ook rechtstreeks in een chat kunnen plakken, maar daar is hier geen bewijs van. In plaats daarvan lijkt Creative Assistant te vertrouwen op Google's Markup-app, die op Pixel-smartphones gebruikt wordt voor fotobewerkingen.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Alleen voor Pixels

In ieder geval lijkt het erop dat Creative Assistant exclusief zal zijn voor Pixel-smartphones op basis van de code die Android Authority heeft gevonden. Ze vermoeden verder dat het exclusief zou kunnen zijn voor de Pixel 9-serie. Google introduceert namelijk vaker functies die alleen op hun nieuwste telefoons beschikbaar zijn en brengt die later pas naar hun oudere modellen. Op termijn is het dus wel mogelijk dat de huidige generatie Pixel-smartphones ook gebruik kan maken van de Creative Assistant.

Iets anders waar Android Authority niet zeker van is, is of Creative Assistant gebruik zal maken van lokale verwerking om deze stickers te genereren of beroep moet doen op de cloud. Indien alles lokaal gebeurt, is het mogelijk dat alleen de nieuwe Tensor G4-chipset krachtig genoeg zal zijn hiervoor.