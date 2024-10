Google-leak hint naar grote camera-updates voor de Pixel 10 en Pixel 11

De Google Pixel 9 is misschien pas een paar maanden oud, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet alvast uit kunnen kijken naar de Google Pixel 10, en zelfs de Pixel 11. Er zijn namelijk nieuwe leaks verschenen over deze Google-apparaten die hinten naar een aantal grote updates voor de AI-mogelijkheden op het gebied van foto en video.

Dit nieuws komt vanuit Android Authority. Deze outlet claimt documenten gezien te hebben die zijn gelekt vanuit Google's gChips-divisie. De gChips-divisie is het team binnen Google dat werkt aan de chips voor Google-telefoons, zoals de Tensor G4 in de Google Pixel 9. De documenten zouden het een en ander onthullen over de mogelijkheden die de Tensor G5-chip in de Pixel 10 met zich mee zal brengen.

Sommige van deze details zijn nog redelijk vaag, maar de twee meest interessante dingen zijn waarschijnlijk de zogenaamde 'Video Generative ML'-feature (die wordt omschreven als AI-gebaseerde videobewerking na opnames), waarbij je AI kan gebruiken om je video's gemakkelijker te bewerken in de Foto's-app, en een 'Speak-to-Tweak'-tool. Speak-to-Tweak klinkt alsof het het mogelijk maakt om foto's te bewerken door de gewenste veranderingen te omschrijven.

Dat zijn echter niet de enige features die gelekt zijn. Zo wordt er ook gesproken over een 'Sketch-to-Image'-functie die dezelfde dingen zou kunnen doen als een vergelijkbare AI-tool binnen Samsungs Galaxy AI. Bij Samsung kan je hiermee iets bij een foto tekenen en vervolgens maakt AI een realistische versie van je tekening en voegt het deze toe aan de afbeelding. Als laatste is er ook nog een 'Magic Mirror'-tool. Dit klinkt alsof het iets te maken zal hebben met het aanpassen van selfies met behulp van AI. Misschien is het vergelijkbaar met de filters die je op Snapchat vindt. De gelekte documenten gaan helaas niet verder in op wat deze features specifiek inhouden.

100x zoom op de Pixel 11?

Bereid je voor op grote Pixel Camera-updates. (Image credit: Peter Hoffmann)

De gelekte documenten hinten verder ook nog naar camera-upgrades voor de Google Pixel 11 die beschikbaar worden gemaakt door de Tendor G6-chip. Een van de meest opvallende upgrades zou machine learning gebruiken om 100x zoom mogelijk te maken bij foto's en video's op de Google Pixel 11. Verder zou er ook 'Ultra Low Light video'-verwerking beschikbaar zijn op het apparaat zelf en de Pixel 11 zou voor die feature dus geen gebruik meer te hoeven maken van de cloud, zoals nu wel het geval is.

Aangezien het hier om leaks gaat, en specifiek leaks die refereren naar een telefoon die pas over ongeveer twee jaar uitkomt, raden we je aan om deze informatie met een korreltje zout te nemen. Zelfs als de leaks accuraat weergeven wat de huidige plannen van Google zijn voor de Pixel 10 en Pixel 11, kan er nog van alles veranderen tussen nu en de uiteindelijke release. De software die op deze telefoons aanwezig zal zijn, hoeft dus niet per se over alle bovengenoemde tools te beschikken.

Deze leaks herinneren ons ook weer aan het feit dat smartphonefoto's steeds minder "echt" worden. Natuurlijk is dit vrij duidelijk te merken bij de grote aanpassingen die functies zoals Speak-to-Tweak en Sketch-to-Image kunnen doen om bepaalde elementen in foto's en video's te veranderen of toe te voegen, maar ook 100x zoom die afhankelijk is van machine learning is misschien niet echt bepaald waarheidsgetrouw (als er verder vrijwel niets verandert aan de camera-hardware).

Ook al zouden deze ingezoomde beelden wel van echte objecten zijn, zou AI toch wel echt heel veel missende details zelf moeten invullen om voor een eindresultaat te zorgen dat er niet wazig uitziet. Op dat punt zijn deze beelden waarschijnlijk net zo "nep" als elk ander AI-gegenereerd beeld. Tegelijkertijd kan het voor gebruikers misschien prima zijn zolang de essentie van het echte object nog wordt vastgelegd.

We zullen zien hoe mensen echt reageren op deze features als ze in de toekomst officieel gelanceerd worden.