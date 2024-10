Let op Pixel 6-gebruikers: Android 15 kan voor grote problemen zorgen

Er lijkt een bug te zitten in Android 15 die bepaalde Google Pixel 6-modellen kan 'bricken' als het nieuwe besturingssysteem geïnstalleerd wordt. Dit betekent dat eigenaars van een Google Pixel 6 misschien beter nog maar even kunnen wachten met het updaten naar Google's nieuwste besturingssysteem.

Zoals Android Police heeft aangegeven, heeft deze grote bug ervoor gezorgd dat sommige Pixel 6-toestellen onverwachts ineens nergens meer op reageren. Helaas is er ook nog geen oplossing in zicht.

In meerdere threads van de Reddit-gemeenschap r/GooglePixel zijn problemen gemeld door gebruikers die hun toestellen hebben geüpdatet naar Android 15. De gebruiker u/GegoByte gaf bijvoorbeeld aan dat hun telefoon stopte met werken na het inschakelen van de 'Private Space'-feature.

Private Space is een nieuwe feature in Android 15 die het mogelijk maakt voor gebruikers om een selectie van apps en bestanden achter een beveiligd profiel te zetten. Het is niet echt duidelijk waarom deze feature sommige telefoons ineens zou bricken, maar het schijnt wel dat de feature veel kracht vereist. Je hebt namelijk ook minimaal een toestel met 6GB aan RAM nodig om de feature te kunnen gebruiken.

Deze nieuwste bug is helaas niet het eerste probleem dat voor het bricken van sommige Pixel 6-toestellen heeft gezorgd. In juli zagen we ook al meldingen verschijnen van Pixel 6-modellen die niet meer reageerden na het terugzetten naar fabrieksinstellingen. Daarnaast liet Forbes vorig jaar weten dat het updaten naar Android 14 er bij sommige gebruikers voor had gezorgd dat ze geen toegang meer hadden tot hun lokale bestanden en het bracht bepaalde toestellen schijnbaar ook in een bootloop.

Dit is overigens ook niet het enige probleem dat Pixel-gebruikers hebben ondervonden met betrekking tot Android 15. PhoneArena wees ook al op problemen met het swipen om terug te gaan op de Pixel 8 Pro.

Verder zorgde de Android 15-update er bij verschillende modellen ook voor dat de Instagram-app niet meer te gebruiken is (al is daar wel een oplossing voor onderweg).

Google bracht deze "stabiele" versie van Android 15 op 15 oktober naar zijn Pixel-telefoons. De Pixel 6, Pixel 6 Pro en Pixel 6a zijn de oudste Pixel-modellen die de update krijgen.

Andere smartphonefabrikanten, zoals Motorola en OnePlus, zijn óf ook al begonnen met het uitrollen van Android 15 óf hebben de update in ieder geval al aangekondigd. Dit geeft ons hopelijk snel een kans om te zien of deze problemen exclusief zijn voor Google's eigen Pixel-toestellen of dat het problemen met Android 15 in het algemeen zijn.

We zullen je op de hoogte houden van ontwikkelingen (hopelijk in de vorm van oplossingen) rondom deze problemen en natuurlijk van het laatste nieuws over Google Pixel-telefoons en Android.