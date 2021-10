Google Pixel 6 review

De Google Pixel 6 is niet de meest krachtige smartphone die je kan vinden, maar dankzij de nieuwe Tensor-chipset liggen zijn capaciteiten op gebied van fotografie wel mijlenver voor op de concurrentie. Er is geen telefotolens, en de batterijduur is ook niet zo indrukwekkend, maar het is een grote smartphone met een 6,4 inch display, een radicaal nieuw ontwerp en een prijs die lager ligt dan veel rivaliserende Android-smartphones.

De Google Pixel 6 is de grootste update die de smartphone-reeks van Google ooit heeft gekend. De Tensor-chipset is zelf niet zo indrukwekkend, maar het zorgt er wel voor dat de fotografie-software voor enkele van de beste beelden zorgt die we ooit van een smartphone te zien hebben gekregen.

De Pixel 6 is een meer premium toestel dan zijn voorgangers, en komt met een gelikter ontwerp en sterkere camera's. De smartphone verschijnt tevens met de nieuwe Tensor-chipset, de eerste SoC (Systeem-op-Chip) van het bedrijf. Als je hiermee een krachtpatser verwacht die de A-reeks Bionic-chipsets in iPhones verslaat, dan zal je teleurgesteld zijn. De Pixel 6 is niet traag, maar de benchmark-resultaten plaatsen de prestaties rond die van de Samsung Galaxy Z Flip 3 en zelfs onder die van de Samsung Galaxy S20 FE.

Dat is echter niet slecht voor een smartphone die zich in de prijsklasse van de Pixel 6 bevindt. Het toestel komt ook met 8GB RAM, 128GB of 256GB aan opslaggeheugen en een 4.612mAh batterij die het een dag uithoudt. Het 6,4 inch Full HD (2.400 x 1.080) OLED-scherm is groter dan de displays van de meeste andere vlaggenschepen. De 90Hz beeldverversing zorgt voor een vlotte browse-ervaring, maar dit is wel het minimum dat we verwachten van een smartphone binnen de premium-middenklasse zoals de Pixel 6.

Hoe dan ook is de camera het grote verkoopargument voor veel Pixel-fans. Google voorziet hier eindelijk een sensor met wat meer megapixels die de uitstekende fotografie-software waardig is, samen met de Tensor-chipset die handig met de beeldalgoritmes van Google speelt. De hype is ook terecht. De Pixel 6 neemt geweldige foto's, ongeacht de lichtinval, toont veel nuances qua kleur en schaduw, en neemt 's nachts helderdere foto's dan eender welke andere smartphone ooit.

De twee camera's achteraan bestaan uit een 50MP hoofdcamera en een 12MP ultragroothoekcamera met een zichtveld van 114°. Er is geen zoom-fotografie aanwezig, dus je zal het met de aanwezige cropping-tools van de hoofdsensor moeten doen. Het is geen teleurstelling, want veel andere vlaggenschepen doen exact hetzelfde, maar de extra 4x telefoto zoom is wel de grootste reden om toch voor een upgrade naar de Pixel 6 Pro te kiezen.

De smartphone is tevens de eerste die uit de doos op Android 12 draait, en er zijn veel nieuwe functies om te ontdekken. De meeste van deze upgrades zijn slechts beperkt of niet echt merkbaar, maar enkele zijn toch best significant.

Bovenaan die lijst staat het nieuwe Material You-kleurenpallet. Dat synchroniseert widgets en UI-iconen met jouw gekozen kleurenschema. Er zon nog andere Android 12-functies die enkel beschikbaar zijn op de Pixel 6 en Pixel 6 Pro, waaronder Live Vertalingen van audio en Google Lens dat nu op jouw toestel plaatsvindt. Het zijn minder opvallende functies, maar ze zijn wel krachtig.

De Pixel 6 heeft ook een grotere broer, met een groter scherm en een batterij van 5.000mAh. Dit zijn echter niet de enige zaken die de Pixel 6 Pro laten uitsteken. Het 6,7 inch OLED-scherm heeft een QHD Plus (3.120 x 1.440) resolutie en een beeldverversing van 120Hz, en komt met 12GB RAM en tot wel 512GB opslaggeheugen. Er zit tevens een extra periscoop-telefotolens bij met een 4x optische zoom.

De Pixel 6 Pro is opvallend duurder dan de standaard Pixel 6, waardoor deze laatstgenoemde iets meer waar is voor zijn geld. De smartphone is meer dan krachtig genoeg, met een batterij die het iets langer dan een volledige dag uithoudt, maar met camera's en fotografie-software die andere vlaggenschepen overklast. Het is misschien niet de meest impressionante smartphone op de markt, maar hij ligt voor deze prijsklasse wel op een interessant kruispunt van capaciteiten en unieke functies.

Google Pixel 6 prijs en releasedatum

De Google Pixel 6 werd op 19 oktober onthuld, samen met de Google Pixel 6 Pro. Beide toestellen werden op 25 oktober wereldwijd uitgebracht.

De prijzen voor de Google Pixel 6 starten bij 649 euro voor 128GB opslag. Momenteel hebben we nog geen idee van de prijs voor toestellen met 256GB. De Google Pixel 5 verscheen vorig jaar voor 629 euro. Hiermee ligt de prijs aanzienlijk onder die van de standaard iPhone 13 (909 euro) en de Samsung Galaxy S21 (849 euro).

De Google Pixel 6 Pro begint dan weer bij 899 euro voor 128GB opslag. Ok deze prijs blijft onder die van andere vlaggenschepen, waaronder de Samsung Galaxy S21 Plus (1.049 euro) en de iPhone 13 Pro Max (1.259 euro). De nieuwe Google-smartphones lijken hierdoor spotgoedkoop, maar onthoud dat ze zeker niet even krachtig zijn.

De Pixel 6 is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren. Het 256GB-model komt in het Stormy Black (grijs/zwart) en Sorta Seafoam (blauw/groen). Kinda Coral (roze/rood) is enkel beschikbaar voor de toestellen met enkel 128GB.

Design

Enkele maanden voor de lancering van de smartphones onthulde Google reeds het nieuwe ontwerp. Dit was misschien bewust zo gedaan om het publiek klaar te stomen voor het radicaal nieuwe ontwerp ten opzichte van de standaard uitziende Google Pixel 5. Deze kwam in slechts één kleur, met achteraan een vingerafdrukscanner en een vierkant camerablok.

De achterkant van de Pixel 6 is nu onderverdeeld in twee kleuren die van elkaar gescheiden worden door een zwart camerablok dat over de volledige breedte van het toestel loopt. Het ontwerp is alvast moedig te noemen. Het is uniek, en misschien wel een dealbreaker voor mensen die liever een meer gewoon uitziende smartphone in hun handen hebben. Dit zorgt er ook voor dat de Pixel 6 een unieke case nodig heeft, en dit lijkt ons ook wel nodig.

Google voorziet in de doos een silicone case aan voor de Pixel 6, met bijkomende bumpers boven- en onderaan de opening voor de camera. Dit zorgt ervoor dat het glas geen krassen oploopt als je de smartphone neerlegt. We gaan er niet van uit dat dit een valpartij overleeft, en we zijn ook niet zeker of het glas achteraan ook Gorilla Glass Victus is, net als vooraan.

Hoe dan ook hielden we de Pixel 6 in deze officiële case van Google tijdens onze test. Het toestel voelde hierdoor niet zwaarder aan, maar zorgde er wel voor dat de reeds flink gebouwde smartphone enkel groter aanvoelde. Dat kan slecht nieuws zijn voor mensen die liever met kleinere toestellen werken.

Ongeacht de case, de Pixel 6 zal dankzij het uitstekende camerablok nooit volledig plat op een oppervlak liggen. Dit zorgt er dan ook wel voor dat de smartphone niet wiebelt als je hem ergens op neerlegt en op het scherm drukt.

Het grote camerablok heeft ook wel een invloed op het gewicht van de Pixel 6. Met zijn 207 gram weegt hij meer dan de iPhone 13 en 13 Pro, alsook de Galaxy S21 en S21 Plus. Zodra je hem vastneemt, merk je dat al het gewicht bovenaan zit, waardoor je hem steeds goed moet vastnemen. Het gebrek aan balans, het zware gewicht en het uitstekende camerablok houden wel in dat de smartphone wat anders in de hand ligt. Je zal hem trager uit je broekzak trekken, en soms zal hij ook wel ergens aan blijven vasthaken.

De Pixel 6 komt met een glazen achterkant in plaats van de metalen achterzijde van de Pixel 5, maar krijgt nog steeds een gelijkaardige matte afwerking. Het materiaal voelt hierdoor ook mee premium aan. Zowel de aan/uit-knop en volumeknoppen bevinden zich aan de rechterzijde. De aan/uit-knop ligt misschien wat ver voor mensen met kleine handen, maar over het algemeen zit hij vrij goed.

Dankzij de IP68 stof- en waterbestendigheid kan je de Pixel 6 ook mee naar het strand nemen of eens per ongeluk in je bad laten vallen.

De Google Pixel 6 is niet zo gebogen als de Pixel 4- en Pixel 5-reeksen, en maakt meer gebruik van rechte lijnen en minder afgeronde hoeken. Hij voelt wel wat breed aan in je hand, waardoor hij niet echt de beste smartphone is om met slechts één hand te gebruiken.

Dit zorgt er natuurlijk wel voor dat het toestel geschikt is voor het bekijken van media, alsook om ernaar te luisteren. We waren al fan van de speakers op de Pixel 4, en bij de Pixel 6 is dat niet anders. Of het nu de hoge of lage tonen zijn, alles klinkt gebalanceerd. Bij andere smartphones ligt de balans steeds wat slecht, maar bij de Pixel 6 is dat niet het geval.

Dat extra gewicht en nieuwe ontwerp leidt tot de meer volwassen uitstraling waar Google naar op zoek was. Hierdoor ziet hij er echt uit als een premium concurrent voor andere vlaggenschepen.

Er is geen ingebouwde koptelefoonaansluiting, waardoor het toestel in dezelfde lijn ligt als de Pixel 5 en Pixel 4. Als je dit toch graag wilt, dan moet je hopen op een Pixel 6a die wél met een 3,5mm poort komt. Het is echter nog niet duidelijk of dit toestel ooit zal verschijnen.

Display

Het 6,4 inch OLED-display van de Pixel 6 is het grootste scherm op een Pixel-smartphone ooit, op de Pixel 6 Pro met een scherm van 6,7 inch na. De Full HD Plus 2.400 x 1.080 resolutie komt neer op 441 pixels per inch, waardoor hij niet veel afwijkt van andere toestellen binnen deze prijsklasse.

Toen we de Pixel 6 en Pixel 6 Pro - die met een QHD (3.120 x 1.440) display komt - naast elkaar legden, zagen we echter niet enorm veel verschil bij het bekijken van identieke media. Dit was enkel zichtbaar als we dichter bij het scherm kwamen, en zelfs dan was het minimaal.

Het display neigt naar een meer levendige mix van kleuren zoals we bij de iPhone 12 Pro zien. Het OLED-scherm van de Pixel 6 toonde ons duidelijkere contrasten tussen kleuren, gaande van heldere naar meer donkere tinten. Het scherm van de iPhone 12 Pro gaf deze kleuren iets platter weer.

De meest opvallende update aan het scherm van de Pixel 6 is de grootte, maar dit komt tevens met een snellere beeldverversing. Het 90Hz-scherm laat het browsen van websites en sociale media vlotter aanvoelen. In vergelijking met de 120Hz van de Pixel 6 Pro is dit verschil slechts klein, maar je betaalt er natuurlijk ook minder voor. 90Hz is bovendien genoeg voor de meeste gebruikers.

Camera's

De Pixel 6 komt niet met meer lenzen dan zijn voorganger, maar ditmaal krijg je wel camera's met meer megapixels. Daar komt dan nog eens de software bij die door de Tensor-chipset wordt ondersteund.

De foto's tonen ons dan ook de echte upgrade. Als je dit vergelijkt met beelden van de iPhone 12 Pro, of bijvoorbeeld de Google Pixel 5a, dan valt je meteen op dat de Pixel 6 betere foto's neemt. Er zit meer nuance in de kleuren en schaduwen, samen met temperaturen die dichter bij de werkelijkheid liggen.

Achteraan kan je een 50MP hoofdcamera terugvinden met een 82° zichtveld en een diafragma van f/1.85, vergezeld van een 12MP ultragroothoeksensor met een 114° zichtveld en f/2.2 diafragma.

Vooraan krijg je een 8MP selfiecamera in een punch-hole bovenaan in het midden van het scherm, met een 84° zichtveld en een f/2.0 diafragma.

Er is geen optische zoom aanwezig, maar wel bij het Pro-model. De 'Super Res Zoom' van de Pixel 6 levert echter wel een 7x digitale zoom. Een digitale zoom is niet zo goed als een optische, omdat dit het beeld kunstmatig samendrukt om je zo dichter bij het onderwerp te krijgen. Dit zorgt wel voor een (licht) verlies in beeldkwaliteit. De zoom-capaciteiten van de Pixel 6 zijn dus beperkt. Verwacht niet veel helderheid voorbij de 2x zoom. Als je meer wilt, dan kies je best voor de Pixel 6 Pro.

De nieuwe Motion-modus overtuigt ons niet helemaal. Het is mogelijk om met de twee sub-modi Action Pan en Long Exposure wel mooie beelden te maken. Deze stellen je respectievelijk in staat om onderwerpen te fotograferen met veel bewegingen rond en om lichtsporen te vervagen. De eerstgenoemde is makkelijk uit te voeren, maar er zijn wel geen instructies voor aanwezig en je zal het dus zelf moeten vinden. De Pixel 6 brengt ook de nodige verbeteringen aan de Nachtmodus, waardoor er veel minder ruis is bij het verlichten van foto's die je in donkere omgevingen neemt.

Camerabeelden

Gezien de knappe staaltjes fotografie waar zijn voorgangers toe in staat waren met een 12MP camera, verbaast het ons weinig dat de Google Pixel 6 dit nog weet te overstijgen met zijn 50MP lens en Tensor-chipset.

De Pixel 6 laat echter alle onze verwachtingen achter zich liggen. Hier kan je enkele voorbeelden terugvinden. Let op de rijke kleuren en hun contrasten, in tegenstelling tot andere smartphones die kleuren platdrukken. Kijk ook naar de helderheid van de lucht, wat voor veel andere camera's nog altijd een groot obstakel is.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Future) Hoofdcamera Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Future) Ultragroothoek Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Future) Zoom 2x Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Future) Maximale zoom

Dit is de Portretmodus:

Hier zijn enkel foto's van een zonsondergang met weinig licht. Vergelijk de schaduwen in de wolken en de kleurenovergang op de horizon in de Pixel 6 (eerste foto) met die van de iPhone 12 Pro (tweede foto) en Google Pixel 5a (derde foto). Deze laatste had dezelfde 12MP hoofdcamera en Snapdragon 765G chipset als de Google Pixel 5.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Google Pixel 6 Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) iPhone 12 Pro Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future) Google Pixel 5a

Hier krijg je de Nachtmodus te zien, met foto's van een zitbank met geen omgevingslicht. Ook al heb je in de Nachtmodus de kans om in te zoomen, toch raden we dit af. Al onze foto's werden snel heel wazig. Let hier op het verschil tussen de Pixel 6 (eerste foto) en de nachtmodi van de iPhone 12 Pro (tweede foto) en de Google Pixel 5a (derde foto):

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Google Pixel 6 Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) iPhone 12 Pro Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future) Pixel 5a

Op vlak van de nieuwe Motion-modi waren we niet in staat om de Long Exposure-setting te laten werken, maar we hadden wel veel plezier met Action Pan. Hiermee kan je een onderwerp vastzetten en de rest errond laten vervagen. Het werkt beter bij mensen die fietsen of joggen (eerste foto's), en we hadden moeite om dit bij een auto die rondrijdt op een parking goed te krijgen. Gelukkig houdt de Pixel 6 ook statische foto's bij van het vervaagde beeld, waardoor je goed kan vergelijken:

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Future) Motion blur Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Future)

Tot slot zijn er nog enkele selfies. De selfiecamera van de Pixel 6 Pro heeft een groter zichtveld dan die van de Pixel 6, waardoor je meer mensen in beeld krijgt bij groepsfoto's. Die van de Pixel 6 is echter meer dan goed genoeg, met voldoende details in de lucht bij een gewone foto. Dit is iets waar bijna elke andere selfiecamera mee worstelt. De Portretmodus toont niet veel details in de lucht, maar dat is bij dit soort beelden niet echt nodig:

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Future)

Prestaties

De specs van de Google Pixel 6 waren een lange tijd een mysterie. We wisten vrij weinig over de prestaties van de Google Tensor-chipset. De huidige benchmarks tonen ons dat de smartphone niet beter presteert dan andere vlaggenschepen, maar toch is de smartphone meer dan krachtig genoeg om vlot te draaien en goede foto's te nemen.

Ook de andere specs van de Pixel 6 zijn respectabel, met 8GB RAM en de keuze tussen 128GB of 256GB opslaggeheugen. Dankzij de combinatie van 8GB RAM en de Tensor-chip haalt de Pixel 6 een gemiddelde Geekbench 5-score van 2.837. Daarmee staat hij net boven de Samsung Galaxy Z Flip 3 met 2.801, en onder de Samsung Galaxy S20 Plus met 3.034. De Pixel 6 Pro scoorde met 2.895 niet veel hoger, wat ons doet vermoeden dat de Tensor-chipset niet dezelfde prestaties haalt als smartphones met een Snapdragon 888.

De hoofdvraag is natuurlijk of dat iets uitmaakt. De Pixel 6 is perfect geschikt om te browsen, media mee te bekijken en andere taken op uit te voeren, en dat allemaal zonder problemen. Deze scores lagen ook opmerkelijk hoger dan die van de Google Pixel 5. Met een Snapdragon 765G behaalde deze een Geekbench 5-score van 1.600.

De Pixel 6 draait uit de doos op Android 12, volledig voorzien van Material You en een hele reeks andere upgrades. De meeste daarvan zijn verfijningen aan de Android UI, zoals de nieuwe Beveiliging-pagina bij de instellingen. Hier kan je alle beveiligingsrisico's zien in een eenvoudig schema met kleurencodes. Andere verbeteringen zijn klein en merk je vaak moeilijk op, zoals de snellere herkenning dat het scherm gekanteld is. Deze upgrades zijn met andere woorden niet wereldschokkend, maar ze zorgen wel voor de nodige quality-of-life-verbeteringen.

Batterij

We zijn alvast opgelucht dat Google eindelijk een betere batterij voorziet in zijn nieuwe smartphone. De Google Pixel 6 komt met een 4.612mAh batterij, wat een flinke verbetering is ten opzichte van de 4.080mAh van de Pixel 5, om nog maar te zwijgen van de 2.800mAh in de Pixel 4. De Pixel 6 Pro doet het met 5.000mAh nog iets beter.

De batterij van de Pixel 6 zorgt ervoor dat het toestel het een volledige dag comfortabel uithoudt. Volgens Google kan de smartphone er 24 uur tegenaan, wat met de Extreme Battery Saver-modus kan worden opgekrikt tot 48 uur. Uit onze tests bleek dit toch iets lager te liggen.

De Pixel 6 ondersteunt 30W snelladen. Ook al zit er een USB-C-naar-USB-C-kabel in de doos, toch krijg je er geen stekkerblok bij. Google heeft zich duidelijk met de andere smartphone-fabrikanten achter de oorlog tegen e-waste geschaard, dus je zal er zelf eentje moeten voorzien.

We waren in staat om de Pixel 6 in 30 minuten van nul naar 47 procent op te laden. De smartphone haalt maximaal 30W laden uit de 30W USB-C-lader van het bedrijf, wat een extraatje is waar je voor moet betalen. Tijdens onze tests haalden we in een uur 80 procent van de batterijduur binnen.

Dit is zeker niet de snelste laadtijd die we tot nu toe hebben gezien. De Xiaomi 11T Pro kan je in slechts 17 minuten volledig opladen dankzij de 120W lader. Er zijn nog andere Android-smartphones die interessante laadtijden aanbieden, waaronder de OnePlus 9 met 65W, dus het kan zeker nog beter.

De Pixel 6 ondersteunt ook 21W draadloos laden, waardoor je hem eenvoudig op een oplaadmat kan leggen zonder dat je op zoek moet naar een kabel. Dit is vergelijkbaar met de 10W en 15W maximale draadloos laden-snelheden van gelijkaardige smartphones.

Koop hem als…

Je een krachtige smartphone wilt voor weinig geld

De Google Pixel 6 is niet de snelste smartphone op de markt, maar ook zeker niet de duurste, waardoor hij een mooie balans vindt.

Je geweldige foto's wilt, ongeacht het licht

De Pixel 6 neemt uitstekende foto's met levensechte kleuren, en dat zowel bij daglicht als 's nachts.

Je de nieuwste Android op de daarvoor snelste smartphone wilt

Tot we een Pixel 7 zien verschijnen, is de Pixel 6 de snelste smartphone die de nieuwste versie van Android krijgt.

Koop hem niet als…

Je foto's vanop lange afstanden wilt nemen

De Pixel 6 neemt geweldige foto's, maar niet van onderwerpen die zich op een afstand bevinden. Voor betere zoomfotografie moet je voor de Pixel 6 Pro of Samsung Galaxy S21 Ultra kiezen.

Je een kleine smartphone wilt

De Pixel 6 is met zijn 6,4 inch scherm best groot. Als je een kleinere Android-smartphone zoekt, dan neem je best een kijkje naar de Asus Zenfone 8 of schakel je over naar de iPhone 13 Mini.