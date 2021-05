Android 12 releasedatum, functies, compatibiliteit en bèta-info

Op Google IO 2021 is Android 12 uit de doeken gedaan. De nieuwe softwareversie is voorzien van een vernieuwde interface en nog veel meer. Op dit moment is het nog niet mogelijk om Android 12 te downloaden; de officiële release staat gepland voor later dit jaar.

Enkele gebruikers kunnen wel al aan de slag met de Android 12-bèta. Verwacht verder dat de Google Pixel 6 de eerste smartphone wordt die op Android 12 uit de doos draait. Ook dit toestel staat gepland voor later dit jaar.

Hoewel de update waarschijnlijk vrij snel naar Pixel-smartphones komt, zijn er ook de nodige andere Android-smartphones die op den duur een update mogen verwachten. Elke fabrikant moet echter eerst Android 12 aanpassen op de softwareschil van henzelf. Dit is waarschijnlijk ook het geval bij de Android 12-bèta.

Android 12 is de 2021-versie van Googles Android-systeem, en bouwt voort op Android 11 uit 2020. Dat terwijl nog best veel toestellen nog geen Android 11 kunnen draaien. Zoals gezegd verwachten we later dit jaar de uitrol van de officiële versie van Android 12. De publieke bèta verwachten we enkele maanden daarvoor. De ontwikkelaarsversie van de bèta is nu al uit.

Hieronder vind je alle officiële Android 12-functies terug die Google tentoongesteld heeft op Google IO. Deze lijst updaten we wanneer er meer Android 12-features naar buiten komen.

Tot de kern

Wat is het? De nieuwe grote Android-update

De nieuwe grote Android-update Wanneer verschijnt het? In de herfst, dus later dit jaar

In de herfst, dus later dit jaar Wat is de grootste feature? Een vernieuwde user interface

Een vernieuwde user interface Hoeveel gaat het kosten? Het is gratis!

Android 12 releasedatum

Android 12 is aangekondigd op Google IO 2021. Het komt allereerst naar de Google Pixel-smartphones, en op termijn ook naar andere Android-smartphones.

De officiële versie van Android 12 komt vermoedelijk in september, mits Google de lijn van voorgaande jaren aanhoudt. Waarschijnlijk zullen er niet heel veel toestellen direct in het begin compatibel zijn met Android 12. We verwachten dat de Google Pixel 5 en Google Pixel 4a, alsook de aanstaande Google Pixel 6 in het groepje behoren dat als eerste compatibel is.

Het is aan Android-fabrikanten om Android 12 zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor hun eigen smartphones. Dit kan even duren, omdat Android 12 compatibel moet worden gemaakt met de eigen softwareschil. In sommige gevallen kan dit duren tot 2022.

De Android 12-ontwikkelaarsbèta rolt op dit moment uit en is beschikbaar op diverse toestellen, waaronder die van Asus, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, TCL, Vivo, Xiaomi en ZTE. Het gaat echter om een verre van stabiele Android-versie. We raden dan ook af om je daily driver hiermee uit te rusten.

(Image credit: Google)

Android 12: vernieuwde user interface

Google heeft zijn Material Design flink op de schop genomen voor Android 12. Het heet nu 'Material You', en vrijwel de gehele software is herzien.

Bij de eerste bèta zien we rondere knoppen, meer variëteit in kleuren, vormen en animaties, en diverse andere aanpassingen.

Google zelf noemt de technologie 'colour extraction' (kleurextractie). Je kiest zelf het kleurschema wat het beste bij jou past. Binnen een mum van tijd past de software dit toe op de volledige interface.

Alles voelt meer uniform aan in Android 12, met een pastelkleurenschema dat kan worden aangepast via een breed scala aan opties. Zodra we de bèta in handen hebben, kunnen we zien hoe ver deze aanpassingen gaan in Material You. Het nieuwe thema maakt ook zijn intrede in Googles web-applicaties aan het eind van 2021.

Widgets worden ook voorzien van een vernieuwd design. Het ziet er nu allemaal iets ronder uit. Het is niet meer dan logisch dat we in Android 12 vernieuwingen zien wat betreft widgets, aangezien iOS sinds vorig jaar ook widgets ondersteunt. Ook bij widgets wordt de kleur aangepast aan het kleurschema wat jij hebt gekozen.

Tijdens de keynote werd verder duidelijk dat de user interface van Android 12 verder geoptimaliseerd en meer uniform aanvoelt over het gehele platform. In vorige versies is dit namelijk niet het geval qua kleurschema's, en ook zitten er vaak verschillen in lettertypes in. Met Android 12 is dat echter verleden tijd.

Android 12: privacy

Google maakte op de presentatie duidelijk dat privacy centraal staat in Android 12. Men heeft herhaaldelijk gezegd dit jaar dat privacy de belangrijkste factor is bij Google, en daaronder valt dus ook Android 12.

De Android Private Compute Core is dé motor achter Android 12 zijn privacy-functies. Dit stukje technologie let erop dat apps en je smartphone de privacy-instellingen volgens zoals jij ze hebt ingesteld.

Het nieuwe privacy-dashboard geeft je een overzicht van apps die gebruikmaken van jouw locatie, camera, contacten en andere zaken.

Een mooie toevoeging in het dashboard is een taartdiagram met daarin info wat apps nu exact hebben gebruikt de afgelopen 24 uur.

Het notificatiecentrum heeft nu ook snelle toegangsfunctie om features uit te schakelen van wat een app gebruikt van jouw smartphone. Een voorbeeld: als Facebook jouw microfoon gebruikt terwijl je een andere app open hebt staan, kun je in dit deel van het notificatiecentrum expliciet zien dat Facebook je microfoon gebruikt. Druk je op de melding, dan schakel je de toegang voor Facebook uit. Dit is ook mogelijk met andere apps.

Daarnaast vraagt Android 12 om jouw goedkeuring als een app een feature van jouw smartphone wil gebruiken. Je kunt ervoor kiezen om dit toe te staan als je de app gebruikt, het voor één keer toestaan, of zelfs helemaal niet.

Er zijn ook vergrendelde folders geïntroduceerd, die beschikbaar zijn via apps die jou via een vingerafdruk specifieke folders laten ontgrendelen.

Er is ook een ontgrendelfunctie voor Chromebook geïntroduceerd via je smartphone. De technologie is vergelijkbaar met de ontgrendelfunctie van de Apple Watch voor een Apple Mac. Je moet alleen een Android 12-smartphone in de buurt van je Chromebook hebben, waarna je naar het thuisscherm wordt gebracht.

Dan als laatste: gebruik je een app zoals de camera, dan zie je in de interface een hint terug dat bepaalde features in gebruik zijn (in dit geval dus de camera en microfoon), net als bij IOS 14.

Overige functies Android 12

(Image credit: Google)

Druk je de aan/uit-knop in, dan verschijnt nu de Google Assistant. Deze 'functie' kennen we al van iOS. We vragen ons wel af of dit ook geldt voor toestellen die al een speciale Assistant-knop hebben, zoals de telefoons van Nokia bijvoorbeeld.

Een ingebouwde afstandsbediening is nu standaard beschikbaar in Android 12. Heb je een tv die draait op Android of een Chromecast, dan kun je met je smartphone browsen door de software.

Verder is er een nieuwe functie om je slimme auto te ontgrendelen via je smartphone (mits je auto dit ondersteunt), genaamd Car Key. Je kunt je auto dus via je smartphone vergrendelen, ontgrendelen en zelfs de motor starten op afstand.

Android 12 gebruikt hiervoor de UWB-technologie (Ultra-wideband). Hierdoor ontgrendelt de auto automatisch zodra je ernaartoe loopt, zonder dat je daarbij je smartphone uit je broekzak hoeft te halen.

Google belooft verder betere ondersteuning voor app-winkels van derden. Dat is een lichte sneer naar de grote concurrent Apple.

Je kunt ook de digitale toegang tot je auto met anderen delen, zodat je jouw auto aan een vriend kunt uitlenen zonder hem een fysieke sleutel te geven. Je kunt zelf een tijdsperiode instellen voor hoelang iemand gebruik kan maken van je auto. en hem voor een bepaalde periode toegang te verlenen.

Er wordt ook een nieuwe wachtwoordmanager ontwikkeld, met een platformoverschrijdende integratie voor al je Google-apps en -apparaten.

(Image credit: Google)

Als laatste ondersteunen fotomodi een nieuw bestandsformaat, namelijk AVIF. Dit formaat belooft eenzelfde compressie als JPEG maar wel in betere kwaliteit. In de foto hierboven van de presentatie moet je het verschil zien.