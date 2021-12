Beste Nokia-smartphones: vind de juiste Nokia voor jou

Nokia was ooit het grootste telefoonbedrijf ter wereld, maar ging jaren geleden af als een gieter toen de smartphone-revolutie zich voltrok. Sinds 2017 zijn er weer Nokia-smartphones op de markt te vinden, gemaakt onder leiding van HMD Global. Het vernieuwde Nokia is binnen een mum van tijd uitgegroeid tot een speler om weer rekening mee te houden.

De toestellen van Nokia onderscheiden zich met hun strakke Scandinavische design, schone softwareschil en jarenlange update-ondersteuning. Kortom, allemaal eigenschappen die de meeste consumenten zeker kunnen waarderen.

Eerder dit jaar zijn we getrakteerd op een paar nieuwe en duurzame Nokia-toestellen. Wat opvalt is dat men is afgestapt van het naamschema met cijfercombinaties. In plaats daarvan mogen we ons nu elk jaar opmaken voor toestellen uit de C-, G-, en X- categorieën.

Later dit jaar hopen we weer een high-end Nokia te verwelkomen, misschien wel de langverwachte Nokia 10 (onder een andere naam dan). Dit high-end model gat al een tijdje rond, en het zou ons niets verbazen als dit toestel in de loop van het voorjaar op de markt komt.

Wij van TechRadar zijn er om jou te helpen. Wij hebben deze koopgids gemaakt om je advies te geven over het kopen van de beste Nokia's die er op dit moment te vinden zijn.

Vanwege het feit dat Nokia zoveel telefoons uitbrengt, actualiseren we deze lijst constant. In de lijst hieronder brengen we Nokia telefoons onder de aandacht, afkomstig uit alle prijssegmenten.

Beste Nokia-smartphones in een notendop:

(Image credit: HMD Global)

1. Nokia 8.3 De eerste 5G-smartphone van Nokia Specificaties Lanceringsdatum: September 2020 Gewicht: 220g Afmetingen: 171,9 x 78,6 x 9mm OS: Android 10 Schermformaat: 6,81 inch Resolutie: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 765G RAM: 6GB Opslag: 64GB Batterij: 4.500mAh Camera's achteraan: 64MP, 12MP, 2MP, 2MP Frontcamera: 24MP Redenen om te kopen + Sterke camera's + Prima batterijduur + Android One Redenen om te vermijden - Display niet super - Google Assistant-knop irritant - Voor sommigen te groot

De Nokia 8.3 is de eerste 5G-smartphone van het Finse topmerk van weleer. Nu het toestel op de markt is, kun je er ook niet omheen; met afmetingen van 171,9 x 78,6 x 9 millimeter is het een van de grootste telefoons op de hedendaagse markt. Handig voor het kijken van films en series, maar wellicht wat minder goed nieuws voor je broekzak.

De Nokia 8.3 is uitgerust met een zeer sterke camera-opzet. De primaire 64MP-camera schiet prima foto's en video's. De groothoekcamera werkt eveneens naar behoren, en de verbeterde nachtmodus komt in de buurt van de kwaliteit van Samsung. Verder is er nog een 2MP-macrosensor en 2MP-dieptesensor inbegrepen.

De instapversie beschikt over 6GB RAM en 64GB aan opslaggeheugen. Dat is niet bijzonder veel opslagcapaciteit, maar weet dat je het geheugen kunt uitbreiden met een microSD-kaartje. Daarnaast verkoopt men ook een versie met 128GB opslaggeheugen en 8GB RAM.

Lees de volledige Nokia 8.3 review

Image credit: TechRadar (Image credit: HMD Global)

2. Nokia 8.1 De Nokia 8.1 is een krachtige middenmoter Specificaties Lanceringsdatum: December 2018 Gewicht: 180g Afmetingen: 155 x 76 x 8mm OS: Android 9 Schermformaat: 6.2-inch Resolutie: 1080 x 2280 CPU: Snapdragon 710 RAM: 4GB Opslag: 64GB Batterij: 3.500mAh Camera achter: 12MP, 13MP Frontcamera: 20MP Redenen om te kopen + Goed gebouwd ontwerp + Groot en helder display Redenen om te vermijden - Niet waterbestendig - Kan niet draadloos opladen

De Nokia 8.1 is een competent toestel uit het middensegment die een Snapdragon 710-chipset biedt (wij hebben hem geprobeerd en getest), een functionele camera, een adequate batterij en dat alles voor een relatief lage prijs.

Voor zo'n laaggeprijsde smartphone zal je zeker onder de indruk zijn van zijn scherm, met een Full HD+ resolutie van 2280 x 1080, een 81% screen-to-body ratio en om het geheel af te maken: een elegant design.

De Nokia 8.1 is krachtig, maar moet het qua brute kracht net afleggen tegenover duurdere vlaggenschepen. In zijn eigen prijsklasse is het echter een van de betere telefoons die je kunt kopen.

Lees meer: Nokia 8.1 review

(Image credit: HMD Global)

3. Nokia X10 / Nokia X20 Duurzame midranger Specificaties Lanceringsdatum: April 2021 Gewicht: 210 gram / 220 gram Afmetingen: 168,9 x 79,7 x 9,1mm / 168,9 x 79,7 x 9,1mm Besturingssysteem: Android 11 / Android 11 Schermformaat: 6,67 inch / 6,67 inch Resolutie: 1080 x 2400 / 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 480 / Snapdragon 480 RAM: 4GB / 8GB Opslag: 128GB Batterij: 4.470mAh / 4.470mAh Camera's achteraan: 48MP + 5MP + 2MP + 2MP / 64MP + 5MP + 2MP + 2MP Frontcamera: 8MP / 32MP Redenen om te kopen + 3-3-3 belofte + Sterke batterijduur Redenen om te vermijden - Onhandig groot - Matige hardware

De Nokia X10 en Nokia X20 zijn de eerste smartphones van HMD Global die met de bijzondere 3-3-3 belofte komt: kopers ontvangen drie jaar beveiligingsupdates, drie jaar software-updates, én drie jaar garantie. Met name die laatste is uniek in de wereld van smartphones; doorgaans is twee jaar het maximum.

Onder de motorkap is niet de allersterkste hardware aanwezig. Een Snapdragon 480 drijft de boel aan en wordt bijgestaan door 4GB RAM (X10) of 8GB RAM (X20) en 128GB opslaggeheugen. In de praktijk presteert de chipset redelijk, maar vele concurrenten in dit segment zijn iets rapper.

Ook moet je om kunnen gaan met de forse afmetingen van het toestel. Hij is nogal lomp te noemen. Je krijgt daardoor wel de beschikking over een 6,67 inch FHD+ LCD-display met een verversingssnelheid van 60Hz. De accucapaciteit van de smartphones bedraagt 4.470mAh. Daarmee houd je het makkelijk twee dagen vol bij regulier gebruik.

Ten opzichte van de X10 is de Nokia X20 uitgerust met een iets geavanceerdere camera-opzet. In de praktijk is er bij beide toestellen echter wel wat op te merken op dit vlak.

Lees meer: Nokia X20 review

Image credit: TechRadar (Image credit: Nokia)

4. Nokia 5.4 Simpele budget smartphone Specificaties Lanceringsdatum: December 2020 Gewicht: 181g Afmetingen: 161 x 76 x 8,7mm Besturingssysteem: Android 10 Schermformaat: 6,39 inch Resolutie: 720 x 1560 CPU: Snapdragon 662 RAM: 4GB Opslag: 64/128GB Batterij: 4.000mAh Camera's achter: 48MP + 5MP + 2MP + 2MP Frontcamera: 16MP Redenen om te kopen + Verbeterde hoofdcamera + Gelikt design Redenen om te vermijden - Matig display - Android 10 uit de doos

De Nokia 5.4 is een degelijke budget smartphone die op de valreep van 2020 uit de doeken is gedaan door HMD Global. Het toestel is ongeveer een halfjaar na de Nokia 5.3 verschenen, en er is niet bijzonder veel nieuws onder de zon te melden.

Dat gezegd hebbende: het is gewoon een degelijke smartphone, zoals je mag verwachten van het Finse merk. Er is sprake van een sterk, gelikt design, de primaire camerasensor is verbeterd en je mag ook weer rekenen op jarenlange beveiligingsupdates.

Ook met de batterijduur zit het wel snor; bij regulier gebruik haal je prima anderhalve dag op één cyclus. Dat komt onder meer door de lage resolutie van het display. Heel scherp is het scherm immers niet, waardoor er relatief weinig energie verloren gaat aan het voeden van de pixels.

Lees onze volledige Nokia 5.4 review

Image credit: TechRadar (Image credit: Nokia)

5. Nokia 5.3 De grote, goedkope optie Specificaties Lanceringsdatum: April 2020 Afmetingen: 164,3 x 76,6 x 8,5mm Gewicht: 185g OS: Android 10 Schermformaat: 6,55 inch Resolutie: 720 x 1600 CPU: Snapdragon 665 RAM: 4GB Opslag: 64GB Batterij: 4.000mAh Camera's achteraan: 13MP + 5MP + 2MP + 2MP Frontcamera: 8MP Redenen om te kopen + Geweldige prijs + Veelzijdige camera's Redenen om te vermijden - Matige prestaties - Display kan beter

De Nokia 5.3 is een behoorlijk goedkope smartphone die is uitgerust met enkele interessante specs, zoals een Snapdragon 665 en Android One. Zoals andere Nokia-smartphones uit deze lijst ben je verzekerd van een schone versie van Android en drie jaar lang beveiligingsupdates.

Het scherm is echter niet geweldig met slechts 720p en je zult niet in de buurt van high-end mobiele games willen komen, omdat de telefoon het waarschijnlijk moeilijk zal hebben. Maar de camera's zijn verrassend degelijk en het schone, eenvoudige ontwerp is een pluspunt.

Met een vingerafdrukscanner achteraan, koptelefooningang en een sterke batterij is dit zeker geen slechte telefoon te noemen. Deze telefoon is een interessante optie als je een no-nonsense telefoon zoekt met een stevig updatebeleid om nog jaren mee vooruit te kunnen.

Lees hier de volledige Nokia 5.3 review

(Image credit: HMD Global)

6. Nokia G10 / Nokia G20 Solide budgetoptie Specificaties Lanceringsdatum: April 2021 Gewicht: 194 gram / 197 gram Afmetingen: 164,9 x 76 x 9,2mm / 164,9 x 76 x 9,2mm OS: Android 11 / Android 11 Schermformaat: 6,52 inch / 6,52 inch Resolutie: 720 x 1600 / 720 x 1600 CPU: MediaTek Helio G25 / MediaTek Helio G35 RAM: 3GB / 4GB Opslag: 32GB / 64GB Batterij: 5.050mAh / 5.050mAh Camera's achteraan: 13MP + 2MP + 2MP / 48MP + 5MP + 2MP + 2MP Frontcamera: 8MP / 8MP Redenen om te kopen + Jarenlange update-ondersteuning + Sterke batterijduur Redenen om te vermijden - Matig display - Traag

Maak je weinig gebruik van je smartphone, maar wil je er wel een waarmee je jarenlang veilig vooruit kunt? Dan zijn de Nokia G10 en Nokia G20 interessante opties. Het zijn zeker niet de snelste of meest geavanceerde smartphones, maar voor iedereen die wat op social media zit, chat via WhatsApp en af en toe een foto maakt, heeft Nokia prima telefoons gemaakt.

Dat komt onder andere natuurlijk door de jarenlange update-ondersteuning. Ook de batterijduur mag niet vergeten worden bij de Nokia G10 en Nokia G20. HMD Global zelf meldt een batterijduur van drie dagen, maar in onze tests haalden we twee tot tweeënhalve dag. Dat is alsnog een prestatie om over naar huis te schrijven.

De hoofdcamera presteert verder aardig overdag voor een goedkoop toestel, maar een groothoek- of telefotocamera ontbreekt. Verder duurt het opladen van de smartphone nogal lang, en is ook het display niet je van het. Dat gezegd hebbende: je hebt hier wel te maken met een zeer scherp geprijsde smartphone.

Ten opzichte van de Nokia G10 is de Nokia G20 voorzien van een iets betere camera-opzet, en is er iets meer geheugen inbegrepen.

Lees meer: Nokia G10 review

(Image credit: Nokia)

7. Nokia 2.4 Grote Android One budgettelefoon Specificaties Lanceringsdatum: September 2020 Gewicht: 195g Afmetingen: 165,9 x 76,3 x 8,7mm OS: Android 10 Schermformaat: 6,5 inch Resolutie: 720 x 1600 CPU: MediaTek Helio P22 RAM: 2/3GB Opslag: 32/64GB Batterij: 4.500mAh Camera achteraan: 13MP + 2MP Frontcamera: 5MP Redenen om te kopen + Scherp geprijsd + Android One + Goede batterijduur Redenen om te vermijden - Technisch beperkt - Matige camera's

De Nokia 2.4 is een van de meer recent uitgebrachte Nokia-toestellen. Hij behoort tot een van de goedkoopste smartphones op de markt die jarenlang van updates wordt voorzien. Dat is allemaal te danken aan de Android One-licentie, wat twee grote systeemupdates en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates verzekert. Een prestatie waar vrijwel alleen Nokia patent op heeft in het budgetsegment.

De Nokia 2.4 is verder ontzettend groot te noemen, en video's kijken op het 6,5 inch scherm gaat het toestel dan ook goed af. Verder is de batterij met 4.500mAh behoorlijk groot, en kan je het vrij makkelijk twee dagen volhouden op één cyclus.

De camera's van het apparaat zijn ietsjes minder, maar er is wel een handige nachtmodus aanwezig voor de liefhebbers. Kortom, een prima telefoon voor iedereen die niet veel geld kwijt wil zijn aan een smartphone.

Lees meer: Nokia 2.4 review

(Image credit: Nokia)

8. Nokia 3.4 Betaalbare Android One smartphone Specificaties Lanceringsdatum: September 2020 Gewicht: 180g Afmetingen: 161 x 76 x 8,7mm OS: Android 10 Schermformaat: 6,39 inch Resolutie: 720 x 1560 CPU: Snapdragon 460 RAM: 3/4GB Opslag: 32/64GB Batterij: 4.000mAh Camera achteraan: 13MP + 5MP + 2MP Frontcamera: 8MP Redenen om te kopen + Prima batterijduur + Android One + Scherpe prijs Redenen om te vermijden - Niet de snelste - Geen snellader

Sinds HMD Global weer de Nokia-merknaam in ere heeft hersteld enkele jaren geleden, strooit het ieder jaar met prima budget smartphones. De Nokia 3.4 is hier een goed voorbeeld van. Het instapmodel met 32GB opslaggeheugen (er is er ook een met 64GB opslag) kent een adviesprijs van slechts 149 euro, en je verzekert jezelf van twee grote systeemupdates en drie jaar lang beveiligingsupdates.

Onder de motorkap wordt de Nokia 3.4 aangedreven door een Snapdragon 460. Dit is zeker niet de snelste chipset uit het lijstje, waardoor dit toestel zich vooral uitstekend leent voor de casual gebruiker die niet al te veel heeft met multitasken of het spelen van zware spelletjes.

Verder presteert de primaire 13MP-camera best redelijk, en is de extra 5MP-groothoeksensor een leuke bijkomstigheid.

Lees meer: Nokia 3.4 review