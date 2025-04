Benchmarks Samsung Galaxy Z Fold 7 wijzen op Android 16 en extreem krachtige chip

De Samsung Galaxy Z Fold 7 wordt waarschijnlijk in juli gelanceerd en een teken dat de lancering nadert is dat het toestel is gespot op een benchmarksite, waarbij enkele details over de telefoon zijn onthuld. Leaker Tarun Vats (via Phone Arena) heeft een Geekbench-resultaat gevonden voor de Samsung Galaxy Z Fold 7. Daarin wordt Android 16 genoemd wat zou betekenen dat het waarschijnlijk een van de eerste toestellen met de nieuwste Android-versie is.

Dat is behoorlijk snel voor Samsung, aangezien het bedrijf nog steeds bezig is met de update naar Android 15 op andere telefoons. Het is iets waar we al vaker over hebben gehoord, dus de kans is groot dat Android 16 (met Samsungs eigen One UI 8-software) meteen beschikbaar zal zijn op de Galaxy Z Fold 7 (en Z Flip 7) bij de lancering.

Galaxy Z Fold7 spotted running Android 16 with One UI 8 on GeekBench!!OpenCL-Score: 18143Build Version: F966USQUOAYD7 pic.twitter.com/2QGU1udttxApril 12, 2025

Snellere chip maar dezelfde hoeveelheid RAM

In deze benchmark wordt ook 12GB RAM genoemd, wat evenveel is als in de Samsung Galaxy Z Fold 6. Het zou leuk zijn als Samsung dit nog zou verhogen. Gezien het feit dat de Samsung Galaxy S25 Ultra ook 12GB heeft, is dit eigenlijk geen enorme verrassing.

Tot slot heeft het toestel een moederbord dat vermeld staat als “sun”, wat de codenaam is voor de Snapdragon 8 Elite. Dat is waarschijnlijk de chipset die deze telefoon zal gebruiken. Opnieuw is dat geen verrassing, aangezien Samsung altijd de krachtigste chip van Qualcomm in hun vouwbare telefoons stopt.

Zowel de hoeveelheid RAM als de chipset zijn al eerder uitgelekt, dus niets is echt nieuw. Hoe vaker we dezelfde informatie zien, hoe groter de kans dat het uiteindelijk correct blijkt te zijn. Of dat echt zo is met deze informatie komen we pas deze zomer te weten.