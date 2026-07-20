Waar kan je Samsung Galaxy Unpacked (juli 2026) live kijken?

Het is weer zover. Het tweede Samsung Galaxy Unpacked-evenement vindt deze week plaats. En een Unpacked-evenement betekent grote nieuwe productlanceringen van Samsung. Aan het begin van het jaar vindt er altijd een Unpacked plaats voor de nieuwe Galaxy S-serie (dit jaar voor de Galaxy S26-serie) en in de zomer een tweede Unpacked voor de nieuwste foldables (en smartwatches) van het merk.

Het eerste Unpacked-evenement van dit jaar vond plaats op woensdag 25 februari en de nieuwste Galaxy Z Fold-, Z Flip en Watch-modellen worden deze week, op woensdag 22 juli, officieel gelanceerd.

Dit kan wel eens een erg interessant jaar voor foldables worden. Geruchten suggereren dat Apple's eerste foldable dit jaar zal verschijnen, maar ook dat Samsung twee nieuwe Fold-modellen voor ons in petto heeft: de Galaxy Z Fold 8 en Galaxy Z Fold 8 Ultra. Het gaat echter schijnbaar niet simpelweg om een directe opvolger van de Galaxy Z Fold 7 en een extra krachtig Ultra-model. Nee, de Ultra zou juist de directe opvolger van de Z Fold 7 zijn, terwijl de "standaard" Z Fold 8 een nieuwe vormfactor lijkt te krijgen. Hij zou korter en breder kunnen worden, waardoor het vouwbare scherm beter geoptimaliseerd is voor het bekijken van videocontent.

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Daarnaast verwachten we ook weer een Galaxy Z Flip 8, plus een aantal nieuwe Galaxy Watches. Qua Galaxy Watches suggereren geruchten dat we te maken zullen hebben met een Galaxy Watch 9 en een Galaxy Watch Ultra 2. We weten niet of er mogelijk nog een Watch 9 Classic of een Z Flip 8 FE zal verschijnen, maar daar wijzen de geruchten en leaks tot nu toe in ieder geval niet op.

Wij zullen weer aanwezig zijn bij de lancering en brengen je natuurlijk ook op de hoogte van alle nieuwe aankondigingen. Wil je het Unpacked-evenement woensdag echter het liefst zelf live volgen, dan lees je hieronder hoe (en waar) je dat doet.

Hoe Samsung Galaxy Unpacked live kijken

Galaxy Unpacked July 2026: Official Livestream - YouTube Watch On

Zoals gewoonlijk zijn er weer meerdere opties om Samsungs Galaxy Unpacked-evenement live te volgen. Galaxy Unpacked 2026 (juli) is te bekijken via YouTube en via de Samsung-website. Zoals je hierboven ziet, staat YouTube-stream al klaar. Je kan dan ook een melding laten sturen wanneer de stream begint.

Op Samsungs website kan je je ook "aanmelden" voor het evenement en het laten toevoegen aan je kalender. Het aanmelden is sowieso aan te raden, ook als je via YouTube wil kijken of helemaal niet live wil kijken, want dan krijg tijdelijk extra voordeel op de nieuwe apparaten.

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Dit aankomende Galaxy Unpacked-evenement vindt plaats in Londen, dus het tijdsverschil is gelukkig niet heel groot. De stream moet dan ook om 15u onze tijd van start gaan.

We verwachten dus in ieder geval de vijf nieuwe apparaten die we hierboven al hebben benoemd. Toch kan Samsung misschien ook nog wat verrassingen voor ons in petto hebben. Wie weet krijgen we ook een eerste blik op de slimme bril die zogenaamd in ontwikkeling is. Er zijn in ieder geval hoe dan ook genoeg nieuwe apparaten om naar uit te kijken.