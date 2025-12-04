Haal alles uit je (nieuwe) airfryer met deze eenvoudige tips

De airfryer is zo’n apparaat dat alles makkelijker maakt: eten erin, knop aan, klaar. Maar net door die eenvoud gaan we er soms wat te achteloos mee om en halen we niet alles eruit. Nu je mogelijk een nieuwe airfryer hebt gekocht tijdens Black Friday is het tijd om het meeste uit je nieuwe favoriete keukenapparaat te halen.

Hou genoeg ruimte vrij

Airfryers komen in allerlei vormen en maten, maar één ding geldt voor elk model: geef hem ruimte om te ademen. Daarom geven fabrikanten in de handleiding bijna altijd een minimale vrije ruimte aan die je moet respecteren. De hete lucht moet ergens naartoe kunnen.

Meestal gaat het om minstens 10 cm vrije ruimte aan alle kanten én voldoende ruimte boven het toestel. Zet je je airfryer te krap in een hoek, dan zie je dat vroeg of laat ook aan je keuken. Muren, kasten of vensterbanken krijgen met de tijd die typische gelige gloed, vooral rond de plekken waar de hete lucht steeds tegenaan vliegt. Je herkent het meteen. Het is niet zo erg als met een traditionele friteuse, maar het blijft een dingetje.

Sommige compacte en mobiele airfryers zijn gelukkig wat flexibeler en veroorzaken minder snel structurele verkleuring. Als je bijvoorbeeld de Ninja Crispi pakt, kan je overal airfryen zolang je maar een stopcontact hebt. Onderschat één ding niet: geur reist verder dan hitte. Of je nu een gigantische airfryer of een draagbaar model hebt, denk na over de plaats.

Maak de airfryer regelmatig schoon

Maak je airfryer schoon. Echt. Vet, kruimels en aangekoekte resten stapelen zich sneller op dan je denkt en beginnen op termijn niet alleen te ruiken, maar kunnen ook de luchtstroom blokkeren. Ideaal is om het mandje en de platen na élke sessie even te reinigen, maar laten we eerlijk zijn: dat doet niemand (ik ook niet). Toch is het slim om jezelf minimaal één wekelijkse schoonmaakbeurt op te leggen. Je volgende portie frietjes zal je dankbaar zijn.

Veel merken, waaronder Ninja, geven aan dat alle onderdelen in de vaatwasser kunnen, maar in de praktijk merk je vaak dat dit niet werkt voor een echt grondige beurt. Bij de airfryers met speciale roosters of bakplaten blijven er na een wascyclus geregeld vetresten of aangekoekte plekjes achter en die bak je daarna alleen maar harder aan. Zelf wassen werkt gewoon het beste, zeker wanneer het materiaal veel inkepingen en randen heeft waar resten zich kunnen nestelen.

Neem bijvoorbeeld de rekjes en crisperplates van de Ninja Double Stack. Zelf laat ik die een uur of langer weken in warm water met afwasmiddel. Dat sopje maakt het verschil: na het weken veeg je het vuil veel makkelijker weg met een spons of borstel.

En vergeet vooral de rest niet. De binnen- én buitenkant van de airfryer verdienen ook wat liefde. Een schone airfryer van buiten is leuk voor het oog, een schone airfryer van binnen is leuk voor je eten.

Vul het mandje niet volledig

Vul het mandje niet tot de nok. Het is verleidelijk om er nog “één extra handje” frietjes bij te gooien, maar een overvolle airfryer zorgt voor een slecht resultaat. Het is niet zoals bij een frituurpan, want de technologie leunt volledig op hete lucht die rond je eten kan circuleren. Prop je alles dicht op elkaar, dan stoom je je snacks halfgaar en dan krijg je nooit een krokant frietje.

Heb je toch een grote honger of kook je voor meerdere mensen, dan zijn toestellen met extra baklagen een slimme uitweg. Met de Ninja Double Stack kun je bijvoorbeeld in meerdere lagen bakken dankzij het extra rekje. Daardoor bak je niet alleen op de crisperplate, maar ook een laag erboven. Zo verdeel je de porties zonder de luchtstroom te verstikken. Het resultaat? Frietjes en snacks die overal een eerlijke kans krijgen om krokant te worden.

Olie toevoegen is niet nodig, maar is soms wel handig

Je kunt verrassend veel gerechten in een airfryer bereiden zonder ook maar één drupje olie te gebruiken. En dat is fantastisch want daardoor krijg je een stuk minder vet binnen, maar hier komt de nuance die je niet altijd meekrijgt: soms maakt een theelepel olie of een kort spraytje wel écht een verschil. Niet om te frituren, maar om te coaten. Kruiden hechten zich dan véél beter aan je eten en je krijgt vaak ook een subtiel, knapperig laagje waar je meer voor nodig hebt dan alleen hete lucht.

Toch is het geen universele regel. Voeding die al "gemaakt" is voor de airfryer, zoals diepvriesfriet, kroketten of andere gepaneerde snacks, bevatten al vaak precies genoeg vet om perfect krokant te worden. Extra olie toevoegen is daar nutteloos.



En ook bij gerechten met een natuurlijke vetlaag, zoals chickenwings, hoef je niet te sprayen. Het kippenvel wordt onder hete lucht vanzelf omgetoverd tot die perfecte, knapperige korst. Olie toevoegen is hier totaal niet nodig.

Geen olie is vaak prima, maar een klein beetje olie kan soms juist wel lekker zijn. Het tilt smaak én crunch naar een hoger niveau wanneer je met verse ingrediënten en losse kruiden werkt. Het is geen must, maar wel zo’n tip die je nooit meer vergeet nadat je hem eenmaal hebt geprobeerd.