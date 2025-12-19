Van hoofdgerecht tot snack: dit kerstmenu kwam (bijna) volledig uit de airfryer

Kerst staat bij veel mensen gelijk aan stress in de keuken. Te weinig ovenruimte, te veel pannen op het fornuis en continu timen of alles wel tegelijk klaar is. Dit jaar pakten wij het anders aan: vrijwel alles ging in de airfryer. Met de Bosch Serie 4 en de Ninja Double Stack heb ik een complete kerstmaaltijd gemaakt met alleen een pannetje om groenten te stomen en een koekenpan voor de finishing touch.

En eerlijk is eerlijk: je kunt in principe alles maken in een airfryer. Niet alleen hartige gerechten, maar ook gebakjes, snacks en zelfs toetjes. Dat betekent minder stress, minder planning op de dag zelf en vooral: meer ruimte om te genieten.

Tipje van Jouri: maak zoveel mogelijk al dagen (of zelfs weken) van tevoren klaar. Zo kun je groenten schoonmaken, marinades laten intrekken en hoef je met kerst zelf alleen nog maar te bakken en af te maken.

Voor kerst ga ik bijvoorbeeld deze wortels en spruitjes opnieuw maken. Die zijn dan de dag ervoor al schoongemaakt, en in het geval van de wortels zelfs al gestoomd, zodat ze met kerst alleen nog even de airfryer in hoeven en daarna kort de pan in gaan. De kip kun je zelfs al een dag eerder marineren, waardoor de smaken alleen maar intenser worden.

Gebakken kippendijen met soja, crunchy chili, honing en kaneel

Dit is zonder twijfel het gerecht waar iedereen het eerst naar grijpt. Het is simpel, snel en verrassend kerstachtig, zonder dat het ingewikkeld wordt.

Je pakt een aantal kippendijen naar keuze en legt ze in een schaal. Daaroverheen gaat een flinke scheut sojasaus, lichte sojasaus als je het wat subtieler wilt houden, of een stevigere variant voor meer diepte. Vervolgens pak je een potje crunchy chili olie. Ik gebruik zelf Lao Gan Ma crispy chili olie van de Aziatische toko en schep daar zo’n drie tot vier theelepels van over de kip.

Dat klinkt pittig, maar dat is het niet. De olie voegt vooral een hartige, licht zoete diepte toe. Voor de kerstsfeer gaat er honing bij, een snufje kaneel en peper en zout (al kun je dat laatste overslaan als je al royaal met sojasaus bent geweest). Met dit gerecht zijn precieze hoeveelheden niet nodig. Je moet gewoon genoeg hebben zodat je de kip grondig kan marineren.

Wil je echt all-in gaan? Voeg dan nog wat sinaasappel toe voor die echte glühwein-smaken maar dan in een kip-versie. Dit is verrassend lekker. De kippendijen bak je in de airfryer op een goed rooster, 15 minuten op 180 graden. Ik kies bewust voor kippendijen in plaats van kipfilet: ze zijn vetter, meestal dunner gesneden en drogen veel minder snel uit. Perfect voor de airfryer dus.

Na vijftien minuten zijn ze sappig, gaar en licht crispy. Je kunt ze eventueel nog even omdraaien, maar met een goed rooster is ook de onderkant al mooi gebakken.

Duchesse aardappeltjes: te simpel

Soms wil je gewoon niet experimenteren, en dat hoeft ook niet. Duchesse aardappeltjes voor de oven zijn een veilige, maar heerlijke keuze voor kerst. In mijn geval heb ik gekozen voor de variant van Albert Heijn, maar aardappelkroketjes uit de vriezer werken gewoon, en zo ook andere soorten aardappelsnacks.

Deze gingen bij ons rechtstreeks op het rooster in de airfryer, volgens de instructies: 175 graden voor 10 minuten. In de Ninja Double Stack waren ze zelfs al na 9 minuten klaar, al kun je ze gerust wat langer laten zitten als je ze écht crunchy wilt hebben.

Het fijne is dat ze nauwelijks aandacht nodig hebben, waardoor je je kunt focussen op de rest van het menu. Daarover gesproken...

Honing-glazed kleurenwortels: eerst stomen, dan roosteren

Deze wortels zien er niet alleen feestelijk uit, ze smaken ook zo. De truc zit ’m in de voorbereiding. Ik heb de wortels eerst geschild en vervolgens 5 tot 10 minuten gestoomd. Dat kan met een stoommandje, maar een vergiet boven een pannetje kokend water werkt net zo goed. Stomen is hier echt de moeite waard: je behoudt meer voedingsstoffen én de kleur blijft mooier dan bij koken.

Daarna gingen de wortels 10 minuten de airfryer in op 190 graden voor wat bite en geroosterde randjes. Als finishing touch verwarmde ik een koekenpan met een scheut olijfolie, gooide de wortels in de pan en schepte daarna een flinke lepel honing erover. Hier moet je wel even bij blijven, want honing kan razendsnel karamelliseren en dan gaat het ook net zo snel mis. Twee minuten later heb je perfect geglazuurde wortels met een lichte crunch.

Spruitjes uit de airfryer

Spruitjes zijn vaak het meest omstreden onderdeel van het kerstdiner, maar uit de airfryer winnen ze verrassend veel mensen over. Ik verwijder eerst de buitenste blaadjes, snijd de spruitjes doormidden en was ze kort. Daarna is het belangrijk dat ze goed droog zijn. In een kom meng je ze met een theelepel zonnebloemolie, rozemarijn, peper en zout. Idealiter voeg je ook fijngesneden knoflook toe, maar in dit geval gebruikte ik knoflookpoeder.

De spruitjes gingen 15 minuten op 160 graden de airfryer in. Halverwege even omschudden en je krijgt mooi geroosterde spruitjes die niet bitter zijn, maar juist nootachtig en zacht van binnen. Als je van pittig houdt, kan je ook nog een lepeltje sambal door de geroosterde spruitjes mengen of de eerder genoemde crispy chili olie.

Kipknakworstjes in bladerdeeg: snack of toetje

Tot slot iets wat altijd werkt: knakworstjes in bladerdeeg. Perfect als snack, borrelhap of zelfs als “toetje” na het diner. Je snijdt bladerdeeg in vierkantjes, legt een knakworst diagonaal neer en vouwt de punten over elkaar heen. Wil je ze extra goudbruin? Dan kun je ze bestrijken met ei, al laat ik dat zelf achterwege vanwege een allergie.

Met ei zijn ze in 10 minuten op 200 graden klaar. Zonder ei had ik iets langer nodig, maar na 14 minuten waren ze alsnog mooi crispy. Extra tip: gebruik eens croissantdeeg in plaats van bladerdeeg. Dat geeft een extra boterige smaak en werkt net zo makkelijk in de airfryer.

Met twee airfryers, minimale pannen en een beetje voorbereiding kun je een volledige kersttafel neerzetten zonder stress. Of je nu vlees, groenten, aardappels of snacks maakt, de airfryer kan het aan. En dat maakt kerst niet alleen makkelijker, maar ook een stuk relaxter.