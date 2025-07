Waar kan je Samsung Galaxy Unpacked (juli 2025) live kijken?

Het is weer tijd voor het tweede Samsung Galaxy Unpacked-evenement van het jaar. Elke keer als Samsung nieuwe vlaggenschepen lanceert, doet het bedrijf dit tijdens een Unpacked-evenement. De eerste Unpacked van het jaar vindt meestal aan het begin van het jaar plaats en draait om de nieuwste modellen uit de Galaxy S-serie en de tweede editie van Unpacked vindt plaats in de zomer en focust zich op Samsungs nieuwste vouwbare Galaxy Z-modellen en Galaxy Watches.

Eerder dit jaar kregen we dus ook een Unpacked-evenement voor de Galaxy S25-serie in januari (22 januari om precies te zijn) en nu staat de lancering voor Samsungs nieuwe foldables en smartwatches gepland voor woensdag 9 juli.

Ben je aan het overwegen om eindelijk eens voor een vouwbare smartphone te kiezen of zoek je een nieuwe smartwatch? Dan wil je het aankomende Unpacked-evenement zeker niet missen. De geruchten en leaks wijzen op drie nieuwe foldables en mogelijk ook drie nieuwe smartwatches. Qua foldables verwachten we de Galaxy Z Fold 7, de Galaxy Z Flip 7 en de Galaxy Z Flip 7 FE. Op het gebied van smartwatches verwachten we de Galaxy Watch 8, de Galaxy Watch 8 Classic en óf een Galaxy Watch Ultra 2 óf een soort refresh voor de bestaande Galaxy Watch Ultra.

TechRadar zal, zoals gewoonlijk, het evenement weer bijwonen en we zullen je natuurlijk ook op de hoogte brengen van alle nieuwe aankondigingen. Hou onze website morgen dus zeker goed in de gaten. Wil je Unpacked echter zelf live bekijken, lees dan verder.

Hoe Samsung Galaxy Unpacked live kijken

Er zijn altijd meerdere opties voor het streamen van Samsungs Galaxy Unpacked-evenementen. Galaxy Unpacked 2025 (juli) kan je dan ook kijken via YouTube of via Samsungs eigen website. De link voor de YouTube-stream is al actief en je kan dus een melding laten sturen voor wanneer de stream begint en ook op Samsungs website kan je je alvast aanmelden of het evenement in je kalender laten zetten.

Het evenement vindt dit jaar plaats in Brooklyn, New York. Gelukkig start de livestream wel nog op een redelijk tijdstip voor ons hier in Nederland en België. Galaxy Unpacked gaat namelijk van start om 16u.

Hierboven las je dus al dat we naast de gebruikelijke opvolgers voor de Galaxy Z Flip- en Fold-series en twee Galaxy Watch 8-modellen ook nog een iets budgetvriendelijker vouwbaar Flip-toestel en een nieuw Galaxy Watch Ultra-model verwachten.

Die zes apparaten zullen naar verwachting ook echt gelanceerd worden tijdens dit evenement, maar er zou natuurlijk ook nog het een en ander geteased kunnen worden. Zo zouden we een blik kunnen krijgen op de aankomende tri-fold smartphone waar Samsung eerder ook al naar hintte en wie weet krijgen we ook nog iets te horen over of te zien van de Project Moohan-headset of een slimme bril. We zijn in ieder geval erg benieuwd.