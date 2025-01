Samsung heeft zojuist een tri-fold opvouwbare smartphone geteased tijdens Galaxy Unpacked 2025

Samsung is al de koning van de foldables en tijdens het eerste Samsung Galaxy Unpacked-evenement van 2025 hintte de techgigant naar zijn mogelijke volgende grensverleggende innovatie.

Tijdens de lancering, waar de Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Ultra en Galaxy S25 Plus werden onthuld en de mysterieuze Samsung Galaxy S25 Edge werd geteased, toonde Samsung kort een roadmap van zijn toekomstige producten, inclusief een tri-fold opvouwbare telefoon.

Er werden geen data genoemd, en er werd ook niet gesuggereerd dat zo’n toestel dit jaar al beschikbaar zal zijn. Maar we vermoeden dat zo’n telefoon eerder vroeger dan later komt.

Een nieuwe mijlpaal voor foldables

Zelfs de beste foldables zijn nog niet perfect, met dikke randen en zichtbare vouwen. Maar desondanks zijn het uitstekende smartphones en tevens productiviteitspareltjes. Een extra scherm zou de beschikbare schermruimte vergroten en ze gemakkelijker laten fungeren als Android-tablets.

De displaydivisie van Samsung heeft al een paar prototypes van tri-fold concepttelefoons laten zien tijdens CES 2025, dus zo’n apparaat wordt duidelijk overwogen door het Zuid-Koreaanse bedrijf. Maar nu we een voorbeeld van zo'n tri-fold op een roadmap zien, is dit een sterke aanwijzing dat een tri-fold smartphone ook daadwerkelijk door Samsung binnenkort op de markt wordt gebracht.

TechRadar’s Managing Editor en tv-/displayexpert Matthew Bolton was aanwezig op CES en zag de tri-fold concepten van dichtbij. "Ik zag twee versies van een tri-fold schermprototype. Eén die zich vouwt in een Z-vorm, precies zoals Samsung vandaag hintte in zijn aankondiging, en één waarbij de linker- en rechterschermen bovenop het middelste scherm vouwen."

"Ik mocht deze telefoons niet zelf vouwen, maar het toonde de potentiële ontwerpen van deze telefoons en hoeveel extra ruimte deze lay-out kan bieden."

"Het voelt echt alsof deze toestellen de belofte van 'een tablet die verandert in een telefoon' waarmaken, in de zin dat ze, wanneer uitgeklapt, ongeveer het formaat hebben van een volledige tablet van 10 inch, in plaats van het mini-tabletformaat van de Samsung Galaxy Z Fold 6. Verwacht echter geen grote veranderingen in de belangrijkste tekortkoming van vouwbare schermen: je zult in plaats van één vouw, naar twee vouwen kijken."

We hebben al hands-on ervaringen gehad met andere tri-folds, met name de Huawei Mate XT. Dus er is geen twijfel dat de volgende stap voor foldables juist de tri-folds zal zijn, althans vanuit het Android-kamp van de smartphonemarkt. En het lijkt erop dat Samsung één van de volgende zal zijn die deze stap zet.