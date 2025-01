Samsung Galaxy S25 gelanceerd: de eerste échte AI-companion is hier

Zoals verwacht, heeft Samsung vandaag de nieuwe Galaxy S25-serie gelanceerd. We zien weer drie oude bekenden, met name de Galaxy S25, Galaxy S25 Plus en het vlaggenschip, de Galaxy S25 Ultra. Met deze generatie zet Samsung zwaar in op AI en introduceert het merk zijn meest geavanceerde AI-companion tot nu toe.



De toestellen delen een dynamisch 1-120Hz AMOLED-scherm, wat zorgt voor vloeiende animaties en soepele interacties. De Ultra onderscheidt zich hier met een groter en scherper 6,9-inch QHD+-display, terwijl de S25 en S25 Plus zijn uitgerust met respectievelijk een 6,2-inch FHD+-display en 6,7-inch QHD+-scherm.



De Galaxy S25 Plus heeft daarnaast een iets grotere batterij en sneller opladen in vergelijking met de standaard Galaxy S25. Dit maakt de S25 Plus aantrekkelijker voor gebruikers die langere batterijduur en meer schermruimte zoeken, zonder te investeren in de Ultra.



Tevens heeft Samsung op het einde van de presentatie de nieuwe Samsung Galaxy S25 Edge geteased, maar we weten er nog maar weinig over. In de komende dagen, weken of maanden weten we meer.

Een stap verder qua AI

Met de Galaxy S25 brengt Samsung AI van een hulpmiddel naar een échte digitale companion. Het idee: je toestel begrijpt wat je nodig hebt, zelfs zonder dat je het expliciet hoeft te vragen. Dat begint met Gemini, een AI-agent die contextgevoelige suggesties geeft. Of je nu een bericht wilt beantwoorden, een afspraak wilt toevoegen of een specifieke foto zoekt, Gemini staat klaar om je te helpen met spraak, tekst of een combinatie daarvan.

De nieuwe Now Brief-functie biedt daarnaast tijdsgebonden herinneringen. Staat er een belangrijke afspraak gepland, dan krijg je automatisch een melding om je voor te bereiden. Deze functie is toegankelijk via de Now Bar op het vergrendelscherm.

Een van de meest tastbare verbeteringen zit in de samenwerking tussen hardware en AI. Samsung introduceert de Snapdragon 8 Elite for Galaxy, een aangepaste chip die AI-taken sneller en efficiënter uitvoert. Hierdoor kunnen zelfs geavanceerde functies, zoals beeldbewerking en spraakverwerking, volledig op het toestel plaatsvinden. Een internetverbinding is dus niet nodig en er wordt geen data naar de cloud gestuurd.

Verdere innovaties

De Galaxy S25 Ultra krijgt, zoals verwacht, de meeste upgrades en onderscheidt zich met een nieuwe 50MP-groothoekcamera waarvan Samsung zegt dat die uitzonderlijke helderheid en detail biedt, zelfs in moeilijke lichtomstandigheden. Dankzij Virtual Aperture kun je de scherptediepte handmatig aanpassen, wat zorgt voor een DSLR-achtige kwaliteit in je foto’s. Deze technologie maakt het eenvoudiger om professionele beelden vast te leggen, zowel voor portretten als landschapsfotografie.

Voor video's is er de opvallende Audio Eraser, een functie waarmee achtergrondgeluiden zoals wind of drukke menigtes kunnen worden verwijderd. In combinatie met verbeterde ruisonderdrukking levert dit scherpe, heldere video's op. Deze functies zijn vooral interessant voor contentmakers en hobbyisten die streven naar hoogwaardige opnames zonder complexe nabewerking.

De Galaxy S25 en S25 Plus zijn ook uitgerust met een bekende camera-opstelling die exact overeenkomt met hun voorgangers. Beide modellen hebben een 50MP-hoofdcamera, een 12MP-groothoekcamera en een 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom.

Hoewel ze de nieuwe Virtual Aperture missen die exclusief is voor de Ultra, profiteren ze wel van verbeteringen in beeldverwerking dankzij de ProVisual Engine. Deze engine, aangedreven door de Snapdragon 8 Elite-processor, zorgt voor betere prestaties bij weinig licht en realistischere kleuren. Foto's zijn scherper en video's profiteren van verbeterde stabilisatie, wat ideaal is voor dagelijks gebruik.

Duurzamer dan ooit

Samsung zet met de Galaxy S25-serie ook een stap richting duurzaamheid. Het frame van de Ultra is gemaakt van titanium, terwijl het nieuwe Gorilla Armor 2-scherm meer kras- en valbestendigheid biedt. Daarnaast bevatten de batterijen gerecycled kobalt, afkomstig van oude Galaxy-toestellen en productieafval. De Galaxy S25 en S25 Plus zijn daarentegen uitgerust met hetzelfde Gorilla Glass Victus 2 als vorig jaar en hebben opnieuw een Armor Aluminium frame.

Dit duurzame ontwerp wordt aangevuld met langdurige software-ondersteuning. Net als vorig jaar belooft Samsung zeven jaar aan updates, zowel voor het besturingssysteem als voor beveiliging. Dit maakt de Galaxy S25-serie niet alleen krachtig en innovatief, maar ook een investering die langer mee kan gaan.

Beschikbaarheid en prijzen

Samsung Galaxy S25 (128GB): 899 euro

Samsung Galaxy S25 Plus (256GB): 1.149 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra (256GB): 1.449 euro

De Samsung Galaxy S25-serie is vanaf vandaag beschikbaar voor pre-order en ligt vanaf 7 februari in de winkels. Opmerkelijk is dat Samsung dezelfde prijsstructuur aanhoudt als in 2024, ondanks de aanzienlijke upgrades en innovaties in de toestellen. Dit is goed nieuws voor de consument, want niemand houdt van een telefoon die duurder is geworden.

De Galaxy S25-serie komt in een reeks opvallende kleuren die aansluiten bij de verschillende modellen. De Galaxy S25 en S25 Plus zijn verkrijgbaar in Navy, Silver Shadow, Icy Blue en Mint. Exclusief online zijn ze ook te bestellen in Blue Black, Coral Red en Pink Gold.

De Galaxy S25 Ultra komt in meer luxe tinten, waaronder Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver en Titanium Gray. Voor wie iets exclusievers wil, zijn er extra kleuren beschikbaar in de (web)shop van Samsung, zoals Titanium Pink Gold, Titanium Jet Black en Titanium Jade Green.



Tijdens de lanceringsperiode, die loopt tot en met 16 februari, biedt Samsung een interessante actie: wie een toestel bestelt, krijgt gratis een upgrade naar een grotere opslagcapaciteit. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de Galaxy S25 Ultra met 512GB opslag te ontvangen voor de prijs van de 256GB-variant.