Nieuwe vouwbare smartphones van Samsung verschijnen op 22 juli

Een week nadat Samsung verschillende teasers op hun sociale media heeft gedeeld, weten we de datum van het volgende Galaxy Unpacked-event. Dit vindt plaats op 22 juli 2026 om 15u, onze tijd. Samsung zal de Galaxy Unpacked-keynote livestreamen vanuit Londen.

De uitnodiging zelf geeft al hints, waarmee Samsung de spanning probeert op te bouwen. Naast de slogan "Een nieuwe vorm ontvouwt zich" toont de geanimeerde uitnodiging een ticket, waarvan de bovenkant wordt afgescheurd. Daardoor wordt het ticket breder, wat een terugkerend thema was in de teasers van de voorbije week.

Samsung heeft nog niet precies bevestigd wat het op 22 juli zal aankondigen, maar iedereen weet onderhand wel dat het gaat om hun nieuwe vouwbare smartphones. Die worden altijd in de zomer onthuld. Daarnaast zijn er geruchten over een bredere Galaxy Z Fold, wat past bij de verschillende teasers.

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(Image credit: Samsung)

Hoewel we opvolgers van de Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7 verwachten, heeft Samsung nog gewezen op iets anders. Toen het bedrijf vorige week de eerste teasers voor het evenement uitbracht, zei het: "Na zeven generaties de grenzen van opvouwbare telefoons te hebben verlegd, kiest Samsung dit jaar voor een andere aanpak om de spanning op te bouwen."

Die uitspraak, in combinatie met lekken die wijzen op een bredere vormfactor, maakt velen enthousiast. In tegenstelling tot het vertrouwde boekvormige ontwerp van de Galaxy Z Fold-serie, zal dit toestel naar verwachting een veel bredere vormfactor hebben. Op basis van de gelekte informatie lijkt het apparaat op het gemiddelde notitieboekje.