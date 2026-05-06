Grote software-update voor Samsung-smartphones is binnenkort bij ons beschikbaar

Samsung begint met de uitrol van One UI 8.5 op verschillende smartphones en tablets, waardoor nieuwe Galaxy AI-functies beschikbaar worden op oudere apparaten. De uitrol begint vandaag, 6 mei, in Zuid-Korea. Nederland en België volgen op een later moment, maar Samsung zegt niet wanneer precies.

Het is wel duidelijk welke toestellen de update naar One UI 8.5 eerst zullen ontvangen. Dat zijn de Galaxy S25-serie (inclusief Galaxy S25 FE), Galaxy S24-serie (inclusief Galaxy S24 FE), Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Tab S11-serie en Galaxy Tab S10-serie.

Wat is er nieuw in One UI 8.5?

In het persbericht geeft Samsung in de kleine lettertjes aan dat niet alle functies van One UI 8.5 hier zullen werken. Verder zijn er functies die hier wel werken, maar alleen in het Engels.

Onder andere Photo Assist is verbeterd. Je kan beschrijven wat aangepast moet worden in een foto en Galaxy AI voert dit uit. Je kan voorwerpen verwijderen uit een foto, nieuwe voorwerpen toevoegen, onderdelen van kleur veranderen en meer.

Ook Bixby is slimmer geworden en kan je nu sneller naar de juiste instellingen gidsen. Je kan in spreektaal een vraag stellen een Bixby en door een nieuw taalmodel weet hij welke instelling hij moet openen om je te helpen.

Er zijn nog wat kleine aanpassingen aan de interface gebeurd en Samsung benadrukt vooral dat AI dieper geïntegreerd is in je hele smartphone (of tablet) met One UI 8.5. Je kan alle functies van de update ten slotte bekijken op de website van Samsung.