De beste budgettelefoon krijgt een opvolger: dit weten we al over de Samsung Galaxy A37

Bovenaan ons overzicht met de beste goedkope smartphones (250 euro of minder) vind je al een tijdje de Samsung Galaxy A36. Die heeft een goede batterijduur, levendig scherm, stevig ontwerp en krijgt zes jaar lang software- en beveiligingsupdates. Vooral dat laatste zie je zelden bij telefoons in deze prijsklasse.

De Samsung Galaxy A36 zal die toppositie wellicht niet heel lang meer vasthouden. Er zijn namelijk veel lekken en geruchten over zijn opvolger, de Samsung Galaxy A37. Sommige bronnen zeggen zelfs dat hij deze maand nog zal uitkomen. Hieronder vind je de meest geloofwaardige informatie over de telefoon.

Alles over de Samsung Galaxy A37

Samsung Galaxy A37: design en display

(Image credit: Blue Pixl Media)

Aan het ontwerp van de Samsung Galaxy A37 lijkt weinig veranderd te zijn. Op basis van renders van SammyGuru zitten de camera's opnieuw in een verticale camerabalk en steekt het stukje aan de zijkant met de volumeknop en vergrendelknop iets verder uit. De telefoon zou daarnaast in deze kleuren beschikbaar moeten zijn: Awesome White, Awesome Charcoal, Awesome Greygreen en Awesome Lavender.

Het artikel gaat hieronder verder.

Op vlak van duurzaamheid lijkt er ook weinig te veranderen. De Samsung Galaxy A36 was al een stevige telefoon met Gorilla Glass Victus+ aan de voor- en achterkant. Dit type glas lijkt opnieuw gebruikt te worden voor de Galaxy A37. Het frame zou wel nog steeds van plastic zijn. Er zijn daarnaast geruchten dat de IP-certificering verbeterd is van IP67 (volledige onderdompeling in water tot 1 meter diep voor 30 minuten) naar IP68 (volledige onderdompeling tot 1,5 meter diep voor 30 minuten).

Aan het scherm lijkt helemaal niets te veranderen. De Samsung Galaxy A37 heeft wellicht ook een 6,7-inch AMOLED-display met refresh rate van 120Hz en piekhelderheid van 1.900 nits. Samsung heeft dit jaar ook geen verbeteringen aangebracht aan de displays van de Samsung Galaxy S26-serie, dus het is niet heel vreemd dat er niets veranderd bij de A-serie.

Samsung Galaxy A37: camera's

(Image credit: Blue Pixl Media)

Samsung heeft over het algemeen de gewoonte om weinig tot niets te veranderen aan de camera's van telefoons zonder "Ultra" in de naam. Op basis van de renders kunnen we zien dat er weer drie camera's achterop zullen zitten. Naar verwachting zal de Samsung Galaxy A37 een 50MP-hoofdcamera, 8MP-groothoekcamera en 5MP-macrocamera hebben. Vooraan zit weer een 12MP-selfiecamera.

Hoewel de megapixels hetzelfde zijn, zijn er bronnen die spreken van een nieuwe sensor voor de hoofdcamera. De Galaxy A36 heeft een sensor van 1/1,96 inch, terwijl de Galaxy A37 mogelijk een sensor van 1/1,56 inch heeft. Deze grotere sensor zorgt ervoor dat de camera meer licht kan opvangen, wat op zijn beurt zorgt voor betere foto's bij weinig licht en een breder dynamisch bereik. Dit is bovendien hetzelfde formaat sensor als in de hoofdcamera van de Samsung Galaxy S26.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Samsung Galaxy A37: prestaties en batterij

(Image credit: Blue Pixl Media)

Over de prestaties van de Samsung Galaxy A37 heerst nog wat onenigheid, met name rond de chipset. De Samsung Galaxy A36 had namelijk een Snapdragon 6 Gen 3, gemaakt door Qualcomm, terwijl de Samsung Galaxy A35 een Exynos 1380 had, ontwikkeld door Samsung zelf. Sommige bronnen zeggen nu dat de Galaxy A37 een Snapdragon 6 Gen 4 heeft, terwijl andere spreken van een Exynos 1480.

Over de hoeveelheid RAM is er eveneens onenigheid: de ene bron spreekt van 6GB en de andere van 8GB. De opslagcapaciteit is wel al duidelijk: er zal een versie met 128GB opslag en eentje met 256GB opslag zijn. De opslag uitbreiden met een microSD-kaartje is niet meer mogelijk, want dat kaartslot heeft Samsung vorig jaar verwijderd uit de Galaxy A36.

Het is daarnaast vrij duidelijk dat er een 5.000mAh-batterij met 45W-snelladen in de Galaxy A37 zal zitten. Dit is dezelfde capaciteit en oplaadsnelheid als bij de batterij in de Galaxy A36. Houd er rekening mee dat er opnieuw alleen een USB-C-naar-USB-C-kabel in de doos zal zitten, aangezien Samsung geen adapter meer mag meeleveren vanwege regelgevingen vanuit de EU. In de praktijk verwachten we dat je de Galaxy A37 opnieuw tot twee dagen zal kunnen gebruiken met een volle batterij.

Er is geen betrouwbare informatie rond het updatebeleid beschikbaar en we verwachten daarom minstens hetzelfde updatebeleid als bij de Samsung Galaxy A36. Dat wil zeggen dat de Galaxy A37 normaal opnieuw zes jaar lang software- en beveiligingsupdates ontvangt.

Samsung Galaxy A37: prijs en verkoopdatum

Het is nog niet duidelijk hoeveel de Samsung Galaxy A37 precies zal kosten, maar er lijkt sowieso sprake te zijn van een prijsstijging. Dit zagen we ook al bij de Samsung Galaxy S26-serie en bij andere smartphonemerken. Dit is deels te wijten aan de wereldwijde RAM-crisis.

De Samsung Galaxy A36 kostte bij zijn lancering 379 euro (128GB opslag) en voor de Galaxy A37 kan dit stijgen tot 449 euro. Dit is een flinke stijging, maar je moet er rekening mee houden dat de prijzen van Samsung-telefoons snel dalen. Het duurde bijvoorbeeld niet lang voor je een Galaxy A36 kon kopen voor minder dan 300 euro en de laatste maanden vind je hem soms rond de 250 euro. Hoewel 439 euro zeker geen budgetprijs is, verwachten we dat de Galaxy A37 uiteindelijk zal zakken naar 350 euro (of minder).

Ten slotte wijzen de meeste bronnen op 10 april als verkoopdatum. De aankondiging van de Galaxy A37 gebeurt mogelijk in de week van 23 maart en in sommige markten zijn nu al productpagina's bij retailers te zien.