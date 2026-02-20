Ik bezocht het Samsung House op de Olympische Winterspelen: dit was er te zien

Samsung is inmiddels al jarenlang een "wereldwijde Olympic en Paralympic partner" en is dus altijd aanwezig tijdens de Olympische Spelen met "innovatie waar sporters, officials en fans van profiteren".

Dit jaar mocht ik daar ook van profiteren, want Samsung nam mij mee naar de Olympische Winterspelen van Milano/Cortina om een kijkje te nemen naar sommige van de nieuwste innovaties.

Voor mij, als lid van de pers, stond de trip vooral in het teken van de nieuwe Samsung Galaxy Book6-serie, waarvoor het bedrijf in Milaan een uitgebreide presentatie en verschillende demonstaties had voorbereid.

Toch kreeg ik tijdens dit uitstapje naar de Winterspelen ook wat meer recente en juist oudere innovaties van het bedrijf te zien. De sterke band tussen Samsung en de Olympische Spelen werd al snel duidelijk en we kregen daardoor ook de kans om de ijshockeywedstrijd (van de mannen) tussen de VS en Duitsland bij te wonen.

Het 'Samsung House'

Voor de trip naar de ijshockeywedstrijd en de presentatie van de nieuwe Galaxy Books, werd ik eerst naar het 'Samsung House' in het hart van Milaan gebracht. Samsung heeft tijdens de Winterspelen het Palazzo Serbelloni overgenomen en wat moderne technologieën toegevoegd aan dit historische gebouw.

Wanneer je hier de aankomsthal binnenloopt, word je meteen al geconfronteerd met een technologie die we tijdens CES 2026 ook te zien kregen: Samsungs Transparent Micro LED-technologie. Nou is dit misschien niet de technologie die de meeste mensen in hun volgende tv willen (Micro LED misschien wel, maar niet per se een transparante tv), maar het kan wel op allerlei unieke manieren gebruikt worden en dankzij de Micro LED-technologie wist het display wel enorm heldere kleuren weer te geven.

(Image credit: Future / Cas Kulk)

Iets verder doorlopen naar de binnenplaats van Palazzo Serbelloni en je krijgt het uitzicht wat in de foto bovenaan dit artikel te zien is. Midden in de binnenplaats van dit prachtige oude gebouw stond wat op het eerste gezicht gewoon leek op een gigantische videomuur met allerlei beelden van wintersport en besneeuwde gebergtes erop. Zo werd de sfeer van de Winterspelen ook naar de binnenstad van Milaan gebracht.

Dit was echter niet alleen een videomuur. Op een gegeven moment werd ik naar de andere kant geleid en bleek dit een klein huisje te zijn. Van buiten zag deze constructie er dus heel modern en strak uit, maar vanbinnen was de ruimte ingericht als een soort warme skihut, met een open haard en een uitzicht op besneeuwde bergen... oftewel, de andere kant van de videomuur.

(Image credit: Future / Cas Kulk)

In deze hut lagen verschillende Galaxy XR-headsets klaar om bezoekers nog meer het wintersportgevoel te geven. Ik kreeg hier ook de kans om de headset, die in de Benelux helaas (nog) niet beschikbaar is, op te zetten en er begon meteen een filmpje te spelen. Dankzij de XR-headset kon je 360 graden om je heen kijken en er werd meerdere malen van perspectief gewisseld. Op het ene moment werd je in de schoenen van een skiër geplaatst, daarna vloog je tussen de bergen door en op het einde werd je nog even bekogeld met sneeuwballen.

Het was helaas verder geen uitgebreide demo van Android XR en ik kon niet uitgebreid alle mogelijkheden van de headset testen, maar het was dus wel een leuke manier om het wintergevoel naar het hart van Milaan te brengen, waar het eigenlijk verrassend zonnig en warm was op dat moment.

(Image credit: Future / Cas Kulk)

In de andere ruimtes van wat nu dus tijdelijk het Samsung House was, werd natuurlijk nog verder de link tussen Samsung en de Olympische Spelen naar voren gebracht. Zo was er een ruimte met verschillende tv's waarop verschillende atleten te zien (en horen) waren in hun 'Victory Profiles', die hier zijn opgenomen nadat ze hun wedstrijden hadden gewonnen.

Samsung en de Olympische Spelen

Er was echter ook een interessante ruimte met daarin alle speciale 'Olympic Editions' van verschillende Samsung-smartphones die door de jaren heen zijn uitgekomen. Samsung is sinds 1998 een partner van de Spelen, dus in de video hieronder (ook te zien op ons TikTok-account) zie je ook mooi de ontwikkeling van Samsung-telefoons door de jaren heen.

Samsung is dan ook specifiek partner van de Olympische en Paralympische Spelen op het gebied van draadloze communicatieapparatuur, dus het is geen wonder dat de verschillende smartphones hier centraal stonden.

In deze ruimte waren allerlei verschillende soorten telefoons te zien, van de ouderwetse "bakstenen", tot klap- en schuiftelefoons, tot sommige van de eerste Samsung-smartphones, maar de afgelopen drie edities van de Spelen heeft Samsung er steeds voor gekozen om een Olympic Edition van zijn Galaxy Z Flip-modellen te maken.

Dit jaar was de Samsung Galaxy Z Flip 7 aan de beurt. Hoewel ik zelf meer een fan ben van de Fold-stijl, moet ik toch wel zeggen dat ik een beetje jaloers werd op alle deelnemende sporters van de Olympische en Paralympische Spelen die deze Z Flip 7 Olympic Edition hebben gekregen, maar zij hebben er dan natuurlijk ook wel iets harder voor gewerkt.

Deze versie van de Z Flip 7 zie je ook in de video hierboven. Hij heeft een mooie blauwe kleur met gouden accenten en speciale wallpapers met een Olympisch tintje. Aangezien het Z Flip-model dankzij zijn design met een scherm naast de beste camera's voor uitstekende selfies kan zorgen, is dit natuurlijk een ideaal model om aan de sporters te geven. Zo kunnen ze tijdens de Spelen belangrijke momenten met dit toestel vastleggen. Misschien heb je deze Olympic Edition dan ook al meerdere keren voorbij zien komen wanneer de 'Victory Selfies' worden gemaakt (als je de Winterspelen een beetje gevolgd hebt).

Los van een speciaal design, is deze Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition ook voorzien van wat andere extra's voor de atleten. Zo is de Dual Recording-modus speciaal voor deze variant ontwikkeld en hiermee kunnen atleten tegelijkertijd hun eigen reactie en die van het publiek vastleggen. Daarnaast zijn de toestellen voorzien van speciale apps (waaronder natuurlijk ook fitness-apps), 'Galaxy Athlete Cards' die deelnemers met elkaar kunnen uitwisselen en een gratis 5G eSIM met 100GB data.