Samsung kondigt de lancering van zijn Galaxy Book6-serie aan en wij kregen alvast een eerste blik

Samsung heeft vandaag de Europese lancering van zijn nieuwe Galaxy Book6-serie laptops aangekondigd. De Book6-serie bestaat uit de Galaxy Book6 (14 en 16 inch), de Galaxy Book6 Pro (14 en 16 inch) en de Galaxy Book6 Ultra (16 inch). Dankzij samenwerkingen met Intel en Microsoft zijn dit de meest geavanceerde Galaxy Books met de beste prestaties tot nu toe.

Samsung nam ons mee naar Milaan tijdens de Winterspelen om ons onder andere meer te vertellen over de nieuwe laptops en ons wat van de beste features van de laptops in het echt te laten zien.

(Image credit: Future / Cas Kulk)

De nieuwe Galaxy Book6-modellen zijn voorzien van Intel Core Ultra Series 3-processors en dankzij de krachtige NPU's van die chips zijn dit ook Copilot+ PC's.

Samsung heeft zich bij de Book6-serie voornamelijk gefocust op prestaties, batterijduur en design. De nieuwe Intel-chips helpen bij die eerste twee onderdelen en qua design zijn de nieuwe laptops weer dunner en lichter. Verder hebben de speakers en koelsystemen ook een upgrade gekregen.

Het bedrijf heeft er natuurlijk ook weer voor gezorgd dat de Book6-modellen perfect aansluiten op het bestaande Samsung-ecosysteem en dus naadloos samenwerken met Samsung-smartphones, -tablets en -oortjes.

Dit zagen we ook in de praktijk in Milaan. We zagen los van demonstraties van verschillende handige Galaxy AI-features, waarvan AI Select toch wel het hoogtepunt was, hoe eenvoudig het was om bestanden te versturen van het ene naar het andere Galaxy-apparaat en om bijvoorbeeld je Galaxy-telefoon volledig vanaf de laptop te besturen.

Pre-orders voor de Galaxy Book6-serie starten op 25 februari en de modellen zijn vanaf 11 maart direct verkrijgbaar. Alle modellen zijn beschikbaar in het grijs en zilver.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Book6

De standaard Galaxy Book6 is beschikbaar in 14 inch en 16 inch, en daarnaast nog in configuraties met de Intel Core Ultra 5 325 en Intel Core Ultra 7 355, 16GB of 32GB RAM en 256GB, 512GB of 1TB opslag. Je krijgt hier verder geïntegreerde Intel Graphics, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 en een batterijduur tot 21 uur (16 inch) of 19 uur (14 inch).

Dit is ook het enige model dat voorzien is van een IPS-display met een resolutie van 1.920 x 1.200 pixels (los van de Book6 Enterprise Edition die vanaf april 2026 in bepaalde markten zal lanceren). Je krijgt hier ook de keuze of je een touchscreen wil of niet, terwijl die bij de andere modellen standaard aanwezig is.

Hoewel dit het minst krachtige model is, geniet hij dus wel nog steeds van flinke verbeteringen op het gebied van prestaties, batterijduur en design, handige Galaxy AI-features en extra beveiliging bovenop de standaard Windows-beveiliging dankzij Samsung Knox.

De 14-inch Galaxy Book6 heeft een adviesprijs vanaf 1.149 euro, de 16-inch Galaxy Book6 heeft een adviesprijs vanaf 1.249 euro en de 16-inch Galaxy Book6 met touchscreen heeft een adviesprijs vanaf 1.399 euro.

Samsung Galaxy Book6 Pro en Ultra

De Galaxy Book6 Pro geniet alweer van wat extra upgrades. Dit model is ook beschikbaar in een 14-inch en 16-inch formaat en in configuraties met de Intel Core Ultra 5 325, Intel Core Ultra 5 338H, Intel Core Ultra 7 356H en Intel Core Ultra X7 358H, 16GB of 32GB RAM en 256GB, 512GB of 1TB opslag. De Book6 Pro biedt verder een batterijduur tot een 30 uur (16 inch) of 22 uur (14 inch).

Bij de Galaxy Book6 Ultra is er alleen een 16-inch model beschikbaar, maar er zijn verder configuraties met de Intel Core Ultra 7 356H, Intel Core Ultra X7 358H, Intel Core Ultra 9 386H en Intel Core Ultra X9 388H, 16GB, 32GB of 64GB RAM en 512GB, 1TB of 2TB opslag. Ook dit model biedt een batterijduur tot 30 uur.

De Pro en Ultra zijn allebei voorzien van geïntegreerde Intel Arc Graphics (die prestaties op ongeveer het niveau van een discrete RTX 4050-GPU moet kunnen bieden), Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.4. De Ultra heeft echter ook nog een discrete Nvidia GeForce RTX 5060 of 5070 aan boord (afhankelijk van de configuratie). Dat maakt dit model dus ook wat interessanter voor gamers, en dat met een gewicht van maar 1,89 kg.

Het display krijgt hier ook een flinke upgrade naar een Dynamic AMOLED 2X-scherm met een resolutie van 2.880 x 1.800 pixels. Dit AMOLED-scherm biedt een HDR-piekhelderheid tot 1.000 nits en een adaptieve refresh rate die tussen 30Hz, 60Hz en 120Hz kan schakelen. Ook wordt het display beschermd met Gorilla Glass 5. Dit is dus standaard ook een touchscreen en hoewel het IPS-scherm van de Book6 ook een soort antireflectiecoating heeft, is de coating hier wat indrukwekkender (en vergelijkbaar met de coating op de Samsung Galaxy S25 Ultra).

Verder krijg je op de Pro- en Ultra-modellen ook een haptisch touchpad voor preciezere controle en fijnere feedback, en hebben ze nu een speakersysteem met zes speakers en ondersteuning voor Dolby Atmos.

De 14-inch Galaxy Book6 Pro heeft een adviesprijs vanaf 1.799 euro en de 16-inch Galaxy Book6 Pro heeft een adviesprijs vanaf 1.899 euro. De 16-inch Galaxy Book6 Ultra heeft een adviesprijs vanaf 3.399 euro.