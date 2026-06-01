MSI onthult eerste laptop met Nvidia RTX Spark

Tijdens COMPUTEX heeft MSI de Prestige N16 Flip AI+ onthuld, de eerste laptop van het bedrijf die is ontwikkeld in samenwerking met Nvidia en wordt aangedreven door de nieuwe Nvidia RTX Spark. De Prestige N16 Flip AI+ vertegenwoordigt een nieuwe generatie premium dunne en lichte pc's, waarin Nvidia's volledige AI-platform, het complete RTX-technologiepakket en uitzonderlijke energie-efficiëntie samenkomen in een veelzijdig 2-in-1 ontwerp.

De kracht van Nvidia in een slank pakket

De Prestige N16 Flip AI+ wordt aangedreven door Nvidia RTX Spark en geeft personal computing een nieuwe invulling. Het systeem combineert geavanceerde contentcreatie, AI-ontwikkeling en krachtige gamingprestaties binnen een nieuw platform dat vanaf de basis is ontworpen voor de volgende generatie Windows PC-ervaringen.

RTX Spark is ontwikkeld voor creators, AI-ontwikkelaars en gamers en brengt Nvidia's volledige AI-platform en complete RTX-technologiepakket naar slanke laptops met een batterijduur die de hele dag meegaat.

Tandem OLED

De Prestige N16 Flip AI+ beschikt over een 16-inch UHD+ Tandem OLED-scherm met een emissiestructuur bestaande uit twee OLED-lagen die gezamenlijk licht produceren. Dankzij deze geavanceerde paneeltechnologie wordt een piekhelderheid van meer dan 1000 nits bereikt, terwijl tegelijkertijd de levensduur van het scherm en de energie-efficiëntie worden verbeterd.

Het scherm levert levendige beelden met diepe contrasten en bioscoopwaardige kleurweergave. Met een dekking van 100% van het DCI-P3-kleurengamma is het scherm uitermate geschikt voor professionele creatieve workflows. De variabele verversingssnelheid (VRR) zorgt bovendien voor vloeiende beelden tijdens gaming, entertainment en videobewerking.

Elk scherm is Calman Verified en behaalt een kleurnauwkeurigheid van Delta E <1, wat zorgt voor uiterst nauwkeurige kleurreproductie voor creators en professionals.

Ondersteuning voor touchbediening en peninvoer biedt extra flexibiliteit voor tekenen, notities maken, presentaties en creatieve werkzaamheden.

Veelzijdig ontwerp met stylus

De veelzijdige 2-in-1 flipconstructie maakt het mogelijk om moeiteloos te wisselen tussen laptop-, tablet-, tent- en presentatiemodus. Hierdoor past het apparaat zich eenvoudig aan verschillende werkwijzen en gebruiksomgevingen aan.

Het systeem ondersteunt de MSI Nano Pen, een lichte stylus die ontworpen is voor natuurlijke en nauwkeurige invoer. De stylus is ideaal voor notities, schetsen, presentaties en creatieve werkzaamheden en kan eenvoudig onder de laptop worden opgeborgen voor optimale draagbaarheid.

Daarnaast beschikt de laptop over het MSI Action Touchpad, waarmee gebruikers via aanpasbare gebarenbediening sneller kunnen navigeren en hun workflow efficiënter kunnen maken.

Ten slotte is er nog geen informatie over de prijs en beschikbaarheid van de MSI Prestige N16 Flip AI+.