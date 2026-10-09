De MSI Venture 15 AI+ kost 1.499 euro en is geschikt voor werk, creativiteit en gaming

MSI kondigt de beschikbaarheid aan van de Venture 15 AI+ B3M. Deze 15,6-inch productiviteitslaptop is ontworpen voor gebruikers die schakelen tussen professioneel werk, creatieve projecten, entertainment en gaming in het dagelijks leven. Dankzij de combinatie van een Intel Core Ultra X7 358H-processor, een geïntegreerde NPU met 50 TOPS, een Intel Arc B390-GPU en een vloeiend 144Hz-display biedt de laptop de flexibiliteit om alle dagelijkse activiteiten met één apparaat uit te voeren.

Of je nu een presentatie voorbereidt, deelneemt aan een videoconferentie, creatieve content bewerkt, entertainment streamt of na het werk een game speelt, je schakelt moeiteloos tussen activiteiten zonder van apparaat te hoeven wisselen.

De MSI Venture 15 AI+ is nu exclusief verkrijgbaar via Coolblue vanaf 1.499 euro.

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Wat heeft de laptop in petto?

De Venture 15 AI+ is ontworpen als een veelzijdig platform dat naadloos aansluit op elk moment van je dag. De ingebouwde AI-versnelling neemt routinematige achtergrondtaken over om het systeem responsief te houden.

Het snelle geheugen en de snelle opslag versnellen fotobewerking, grafisch ontwerp en videoweergave. Het display met hoge verversingssnelheid zorgt bovendien voor vloeiende bewegingen en levensechte beelden bij het verfijnen van je projecten.

Schakel moeiteloos over van productiviteit naar ontspanning. Geniet van vloeiende beelden en scherpe details tijdens casual gamesessies of het streamen van films, aangevuld met rijk, meeslepend geluid dat je favoriete entertainment tot leven brengt.

Dankzij de nieuwste Intel Core Ultra Series 3-processor met een NPU van 50 TOPS biedt de laptop een gebalanceerde combinatie van prestaties, energiezuinigheid en versnelde AI-mogelijkheden voor werk en creatieve projecten.

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Het Cooler Boost-koelsysteem met twee ventilatoren en drie uitlaten, in combinatie met aansluitingen aan de achterzijde, houdt de prestaties stabiel en zorgt voor meer vrije ruimte op je bureau.

Het 15,6-inch FHD-display met een verversingssnelheid van 144 Hz en 100% sRGB-kleurdekking biedt ten slotte vloeiende beelden, nauwkeurige kleurweergave en comfortabel kijkgemak tijdens lange werksessies, presentaties en het beoordelen van content.