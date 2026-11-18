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We zijn recent nog met de nieuwe Sonos Beam Ultra en Sonos Ace Ultra aan de slag gegaan en konden wat tijd doorbrengen met de nieuwste thuisbioscoopsetup van het merk. Dit alles benadrukte nog eens goed hoe handig het Sonos-ecosysteem kan zijn en hoe goed de producten van Sonos samen kunnen werken om je door heel het huis van goed geluid te voorzien.

Zowel voor een multi-room- als een thuisbioscoopsetup zijn Sonos-producten zeker het overwegen waard. Het probleem is dat een goede, uitgebreide Sonos-setup wel flink wat kan kosten. Daarom zijn kortingen op Sonos-producten altijd mooi meegenomen. Ook tijdens Black Friday zijn er gelukkig weer meerdere modellen in de aanbieding.

Dit is dus het ideale moment om een nieuwe Sonos-setup te beginnen of je bestaande setup uit te breiden. Of je nu op zoek bent naar een koptelefoon, een draadloze of bedrade speaker, een soundbar, een subwoofer of een combinatie van producten, er is in elke categorie wel iets in de aanbieding. Natuurlijk kunnen er de komende tijd nog meer deals verschijnen, maar hieronder vind je alvast de beste deals die we tot nu toe hebben gevonden.

Black Friday-deals op Sonos-koptelefoon

Sonos Ace van €379 voor €199 + €20 kortingscode [NL & BE] Hoewel zijn opvolger zeker een flinke verbetering is, is de originele Sonos Ace voor zo'n 200 euro een fantastische deal, vooral als je hem voornamelijk voor films en series gebruikt. Read more Read less ▼

Black Friday-deals op Sonos-speaker

Sonos Roam 2 van €199 voor €159 + €10 kassakorting [NL & BE]



Deze compacte Bluetooth-speaker (met tevens Wi-Fi-connectiviteit) combineert een krachtig geluid met een mooi compact, draagbaar ontwerp. Dankzij de IP67-certificering neem je hem overal zorgeloos mee naartoe. Verder krijg je een batterijduur tot 10 uur en automatische Trueplay-tuning. Read more Read less ▼

Sonos Play van €319 voor €279 + €10 kassakorting [NL & BE]



De Sonos Play is een draadloze speaker die een krachtig stereogeluid met diepe bastonen weet te leveren. Hij staat één niveau boven de Roam en biedt ook Wi-Fi- én Bluetooth-connectiviteit. Je krijgt een batterijduur tot 34 uur en twee van deze speakers zijn ook ideaal als achterspeakers voor een thuisbioscoop met een Sonos Beam. Read more Read less ▼

Sonos Move 2 van €442 voor €399 + €20 kortingscode [NL & BE]



De Sonos Move 2 is de grootste speaker van het merk die zowel Wi-Fi- als Bluetooth-connectiviteit biedt. Hij levert een enorm rijk stereogeluid, een nog stevigere bas en dezelfde voordelen van het Sonos-ecosysteem. Verder krijg je een IP56-certificering en een batterijduur tot 24 uur. Read more Read less ▼

Sonos Era 100 SL van €185 voor €159 + €10 kassakorting [NL & BE] Als je geen draadloze speaker nodig hebt, dan is de Sonos Era 100 SL een interessante optie. Het is een relatief compacte speaker die toch een mooie stereogeluid met een goede bas weet te leveren dankzij twee gerichte tweeters en een krachtige woofer. Je krijgt nog steeds Wi-Fi- én Bluetooth-connectiviteit. Het SL-model heeft geen ingebouwde microfoons voor spraakbediening, dus daardoor bespaar je hier nog wat extra op vergeleken met de gewone Sonos Era 100. Read more Read less ▼

Sonos Era 300 van €473 voor €360 [BE] De Sonos Era 300 is een krachtigere versie van de Sonos Era 100. Hij weet dankzij zes drivers en Dolby Atmos-ondersteuning een mooi ruimtelijk geluid te bieden. Ook hier krijg je toegang tot Wi-Fi en Bluetooth. Hij levert niet alleen op zichzelf een uitstekend geluid, maar is ook zeker een mooie toevoeging aan een thuisbioscoop (in een paar). Read more Read less ▼

Black Friday-deals op Sonos-soundbars

Sonos Beam (Gen 2) van €468 voor €349 + €20 kortingscode [NL & BE] Hoewel de Beam Ultra wel een duidelijke upgrade is, is die flink duurder. Ben je vooral gewoon op zoek naar een compacte soundbar met een erg degelijk geluid, dan blijft de Beam (Gen 2) ook enorm interessant, vooral met een leuke korting. Je krijgt ondanks het compacte formaat nog steeds een breed geluidsbeeld en goede audio, waardoor je volledig opgaat in elke film, serie of game. Read more Read less ▼

Sonos Arc Ultra van €999 voor €849 + €50 kortingscode [NL & BE] De Arc Ultra is de beste soundbar in het aanbod van Sonos. Hij levert een indrukwekkend 9.1.4-kanaals surround-geluid en ook weer mooi diepe bastonen. Dialogen worden ook mooi helder weergegeven en je creëert hiermee (en eventuele achterspeakers en een subwoofer) een enorm meeslepende thuisbioscoopervaring. Read more Read less ▼

Sonos Sub Mini van €449 voor €349 [BE] Als je toch liever wat meer bas wil dan alleen een soundbar je kan bieden, dan is deze compacte subwoofer een fijne toevoeging. Hij koppelt gemakkelijk via Wi-Fi met je bestaande Sonos-setup en zorgt voor een nog voller geluid. Read more Read less ▼