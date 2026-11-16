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Black Friday is weer ruim op tijd in het land. Hoewel de echte Black Friday pas op 27 november is, zijn er al deals te vinden sinds vorige week maandag. Zoals vorig jaar zijn er veel kortingen op robotstofzuigers van verschillende merken.

Niet elke korting is even interessant. Het is niet omdat een robotstofzuiger 50 procent korting krijgt dat je hem moet kopen. Onze expert test al jaren robotstofzuigers van verschillende merken en weet een goede van een slechte robotstofzuiger te onderscheiden. Dit zijn de exemplaren die hij aan- en afraadt.

Algemene tips

Ik begin met algemeen advies: koop een robotstofzuiger met een schoonmaakstation. Dit zal je veel tijd en werk besparen. Een schoonmaakstation bevat namelijk een stofzak waarin het stof terechtkomt dat de robotstofzuiger opzuigt. Het stofbakje in de robot zelf is niet heel groot en zal je soms na elke schoonmaakbeurt moeten legen. Bij duurdere robotstofzuigers met dweil zit er vaak ook een watertank in het schoonmaakstation die het waterreservoir in de robot zelf aanvult. Dit type robotstofzuigers is veel goedkoper geworden de voorbije jaren en je hoeft hiervoor geen fortuin meer uit te geven.

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Laat je vervolgens niet misleiden door de dweil. Zoals onze testen duidelijk maken, is de ene dweil de andere niet. De slechtste dweil is de zogenaamde D-vormige dweil. Dit is een doek die achteraan de robotstofzuiger zit en gewoon over de vloer sleept. Soms is er nog een trilfunctie aanwezig, maar in de praktijk zorgt dit niet voor een schoner resultaat. Als je een robotstofzuiger wil die echt goed dweilt, moet je kijken naar de modellen met draaiende dweilpads of -rol. Door de draaibeweging zorgt dit voor een effect dat dichter in de buurt komt bij een handmatige dweil.

Let ten slotte vooral goed op de zuigkracht. Dit cijfer wordt uitgedrukt in Pascal (Pa) en hier geldt de eenvoudige regel: hoe hoger, hoe beter. Voor huishoudens met huisdieren (of mensen) met lange haren en/of veel tapijt raad ik een zuigkracht van 25.000 Pa of hoger aan.

Interessante Black Friday-kortingen op robotstofzuigers

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete van €1.199 voor €649 [NL & BE] Deze robotstofzuiger is een van de topmodellen van Dreame uit 2025 en hij krijgt nu bijna 50 procent korting. Hij combineert een hoge zuigkracht van 30.000 Pa met een uitschuifbare dweilrol die met water van 100 °C gereinigd wordt in het schoonmaakstation. De dweil wordt bovendien met een klepje afgedekt om contact met tapijt te vermijden. Dit model staat niet voor niets al bijna een jaar bovenaan ons overzicht met de beste robotstofzuigers. Lees hier de Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete review Read more Read less ▼

Roborock Qrevo 2 Pro van €699,99 voor €399,99 [NL & BE] De Roborock Qrevo 2 Pro doet veel goed voor zijn geld. Vooral in dweilen blinkt hij uit dankzij de uitschuifbare dweilpad, het schoonmaakstation dat de dweil reinigt én de mogelijkheid om de dweil daar achter te laten. Ook stofzuigen gaat prima, zelfs op tapijt. De enige twee minpunten zijn dat de borstel vooraan niet uitschuift waardoor er soms vuil in hoeken blijft liggen en dat hij niet over drempels kan rijden. Lees hier de Roborock Qrevo 2 Pro review Read more Read less ▼

MOVA V70 Ultra Complete van €1.399 voor €799 [NL & BE] Zelfs met Black Friday-korting is de MOVA V70 Ultra Complete een duurdere robotstofzuiger. Toch is dit model het overwegen waard als je zelf helemaal niet meer wil schoonmaken. Zijn borstel vooraan en dweil achteraan kunnen namelijk extreem ver uitschuiven om zo onder vervelende meubels, zoals barkrukken en bijzettafels, schoon te maken. Ten slotte heeft hij een extreem hoge zuigkracht van 42.000 Pa en wordt de dweil automatisch gereinigd en gedroogd. Read more Read less ▼

Roomba 115 Combo van €249 voor €129 [NL] Dit is het huidige instapmodel van iRobot zonder schoonmaakstation. Hij is erg goedkoop, maar gebruikt de D-vormige dweil die niet grondig reinigt en zijn zuigkracht van 15.000 Pa is te laag voor tapijt en lange haren. Zelfs met korting koop ik deze niet. Read more Read less ▼