Ik test al jaren robotstofzuigers en een van mijn favorieten is nu 200 euro goedkoper

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Vrijwel elke recente robotstofzuiger van Roborock krijgt nu korting bij Amazon en dat zijn er een hele hoop. Gelukkig gaan mijn collega's en ik geregeld zelf aan de slag met Roborock-robotstofzuigers. Zo heb ik deze zomer de Roborock Qrevo S Pro en Qrevo 2 Pro getest. Vooral die tweede wist mij aangenaam te verrassen met zijn sterke prestaties.

De Roborock Qrevo 2 Pro doet gewoon heel veel goed. Vooral in dweilen blinkt hij uit dankzij de uitschuifbare dweilpad, het schoonmaakstation dat de dweil reinigt én de mogelijkheid om de dweil daar achter te laten. Ook stofzuigen gaat prima, zelfs op tapijt. De enige twee minpunten zijn dat de borstel vooraan niet uitschuift waardoor er soms vuil in hoeken blijft liggen en dat hij niet over drempels kan rijden. De Qrevo 2 Pro kost normaal 699,99 euro en kost nu nog maar 499,99 euro voor Prime-abonnees. Voor 500 euro is het bijna onmogelijk om een betere robotstofzuiger te vinden en dit is dan ook het model dat ik zou aanraden voor de gemiddelde gebruiker.

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Als je liever een goedkoper model hebt, is de Roborock Qrevo S Pro nog interessant. Dit kost nu geen 599,99 euro, maar wel 379,98 euro. Ten opzichte van de Qrevo 2 Pro mis je hier de uitschuifbare dweil en wat zuigkracht. Je zal daarom zelf nog af en toe langs randen en in hoeken moeten schoonmaken. De zuigkracht van 18.500 Pa is ook iets te laag om dikker tapijt goed schoon te maken. Als je voornamelijk harde vloeren in huis hebt, is dit wel een goede keuze waarmee je wat geld kan uitsparen.

Wie ten slotte een volledig zorgeloze, grondige schoonmaak wil, kan kijken naar de Roborock Saros 20. Dit is een van de topmodellen van het merk. Dat merkten we aan zijn hoge zuigkracht van 36.000 Pa, uitstekende dweilfunctie, betrouwbare navigatie en mogelijkheid om over drempels te rijden. Zowel de borstel vooraan als dweilpad achteraan zijn uitschuifbaar zodat geen enkel hoekje wordt gemist. De Saros 20 kan zichzelf ook wat hoger laten rijden wanneer hij tapijt schoonmaakt. Zo komt hij niet vast te zitten en wordt al het vuil uit je tapijt gezogen. Ook voegt hij zelf schoonmaakmiddel toe aan het schone water en kan hij zijn dweil wassen met water van 100 °C om af te rekenen met alle vuiltjes.