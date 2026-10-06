Deze twee Garmin-horloges krijgen korting bij Amazon, maar zijn ze daarom een slimme aankoop?

Het is weer zover: Amazon organiseert twee Prime Deal Dagen. Op 6 en 7 oktober genieten Prime-abonnees van allerlei kortingen op het hele assortiment. Als je nog geen Prime-abonnement hebt, kan je trouwens de gratis proefperiode gebruiken. Bovendien kan je de code PRIME10 gebruiken voor 10 euro korting als je voor minstens 50 euro aan deelnemende producten koopt. De code is geldig in zowel Nederland als België.

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Garmin-horloges krijgen wel vaker korting bij Amazon en dat is nu niet anders. Zo krijgt de nieuwe Forerunner 70 een mooie korting, zeker als je er nog eens tien euro af kan doen met de PRIME10-coupon. In dat geval kost hij maar 202,49 euro in Nederland of 203,56 euro in België.

De Garmin Forerunner 70 kwam in mei van dit jaar uit en is de langverwachte opvolger van de Forerunner 55, een horloge voor beginnende hardlopers. De Forerunner 70 heeft flink wat upgrades gekregen, waaronder een AMOLED-scherm met aanraakbediening. Alle fysieke knoppen zijn wel behouden om hem het gevoel van een traditioneel hardloophorloge te geven. De hartslagsensoren en gps zijn beide verbeterd voor nauwkeurige metingen.

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Ook ondersteunt de Forerunner 70 de Connect IQ-winkel van Garmin en enkele smartwatchfuncties, zoals ochtend- en avondrapporten. Je krijgt geen contactloze betalingen, telefoongesprekken of ingebouwde muziekspeler. Training Readiness is ook beschikbaar en helpt je bepalen wanneer je moet trainen en wanneer je beter kunt rusten.

Laat je niet te snel overtuigen door de Fenix E

Een ander horloge waarop Prime-abonnees korting kunnen krijgen is de Garmin Fenix E. Dit horloge is een goedkopere versie van de Fenix 8, een van de topmodellen van het merk. De Fenix E is bijvoorbeeld maar in één formaat beschikbaar (47mm) en heeft niet alle sportfuncties van de Fenix 8. Zo kan de Fenix E geen duiktrainingen tracken en heeft hij geen ingebouwde zaklamp. Dit is wel nog steeds een van de stevigste Garmin-horloges met uitgebreide tracking en slimme functies die je kan vinden. De batterij houdt het ook een kleine twee weken vol.

De korting op Amazon is echter wat misleidend. Bij Amazon Nederland kunnen Prime-abonnees de Fenix E kopen voor 402,38 euro (392,38 euro met de PRIME10-coupon). Bij Amazon België maakt het horloge geen deel uit van de Deal Dagen. Je kan de Garmin Fenix E echter ook gewoon bij bol kopen voor 388,91 euro. In dit geval kan ook iedereen het horloge kopen aan deze prijs. Dit is dan ook de interessantere keuze als je de Fenix E in huis wil halen.