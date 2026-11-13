We hebben tientallen smartwatches getest, van Apple tot Garmin, en deze zouden we zelf kopen met Black Friday

Elk jaar dragen we tientallen smartwatches en fitnesstrackers van verschillende merken om onze polsen. Grote namen als Apple, Samsung en Garmin passeren de revue, maar we gaan ook aan de slag met horloges van andere merken zoals Amazfit, Huawei en Xiaomi.

Hieronder vind je enkele horloges die we dit jaar getest hebben.

Daarnaast zijn er nog horloges van voorgaande jaren, evenals apparaten zoals hartslagmeters en slimme ringen. De voorbije jaren jaren hebben we talloze smartwatches getest en daarom kunnen we tijdens Black Friday al geen ander het kaf van het koren scheiden. Ironisch genoeg raden we de smartwatches in de lijst hierboven niet meteen aan.

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Waarom zijn deze horloges geen aanraders?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Net zoals smartphones krijgen smartwatches om de zoveel tijd een opvolger. Sommige merken brengen elk jaar een nieuwe versie uit, terwijl er bij andere twee of drie jaar tussen kan zitten.

Zo introduceerde Apple dit jaar nieuwe AI-functies voor Siri en een nauwkeurigere, vernieuwde sensor in de Apple Watch, die onder meer 's nachts je hartslag beter kan registreren. Als je het horloge 's nachts draagt, ontvang je de volgende dag een Readiness Score, die aangeeft hoeveel energie je naar verwachting tot je beschikking hebt voor de nieuwe dag. Dit kan nuttig zijn bij het plannen van je trainingen en helpt je om je gewoonten zo aan te passen dat je optimaal voorbereid bent wanneer dat nodig is.

Deze specifieke functies ontbreken op oudere modellen. Die oudere horloges bieden verder wel alle andere functionaliteiten. De Apple Watch Series 12 en Ultra 4 zien er hetzelfde uit en werken op dezelfde manier als de Apple Watch Series 11 en Apple Watch Ultra 3, afgezien van enkele kleine verbeteringen in het gebruiksgemak. Hoewel de kortingen op Apple-producten nooit enorm zijn, kan je wel enkele tientjes besparen door voor deze oudere horloges te gaan.

Niet alleen Apple

(Image credit: Blue Pixl Media)

De prijs van de Garmin Forerunner 170 zal waarschijnlijk niet veel veranderen, maar voor zijn voorganger, de Garmin Forerunner 165, zijn grotere kortingen te verwachten. De Forerunner 165 is uitgerust met dezelfde Elevate V4-sensor en de ​​verschillen tussen de modellen zitten in het ontwerp, de functies en de softwareondersteuning. De nieuwe versie zorgt dus niet voor nauwkeurigere metingen.

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Hetzelfde geldt voor de Samsung Galaxy Watch Ultra en de Google Pixel Watch 4 van vorig jaar. De opvolgers uit 2026 zijn slechts kleine updates. Als de korting hoog genoeg is, is het oudere model een betere keuze.

Garmin Forerunner 165 van €229,99 voor €179 [NL & BE] De Forerunner 165 is een sporthorloge dat gericht is op hardlopers en uitgebreide metingen maakt van deze trainingen. Je kan ook trainingsplannen maken voor bepaalde afstanden (5 km, maar ook een halve marathon) en aan de hand daarvan trainen. Ten slotte gaat de batterij tot 11 dagen mee en is er een ingebouwde gps.

Samsung Galaxy Watch 8 (40mm) van €329 voor €199 De Galaxy Watch 8 mag dan een jaar oud zijn, maar is nog steeds een uitstekende smartwatch. Hij is dun, licht en heeft een nieuw ontwerp waardoor de sensor dichter op je huid zit. Dat zorgt dan weer voor nauwkeurigere metingen. De Galaxy Watch 8 combineer je het beste met een Samsung-smartphone, maar hij werkt ook met andere Android-smartphones. De Samsung Health-app bevat ten slotte veel info over je gezondheid en kan ook advies geven bij hardlooptrainingen.

Als je overweegt een nieuwe smartwatch of fitnesstracker aan te schaffen, kijk dan eens naar de vorige generatie in plaats van naar de allernieuwste versie. Omdat producten vaak slechts kleine verbeteringen krijgen in plaats van ingrijpende vernieuwingen, biedt het oudere horloge vaak meer waar voor zijn geld.

De uitzondering op de regel

(Image credit: Future)

Van de trackers die dit jaar zijn uitgebracht, raden we de Google Fitbit Air en de Garmin Cirqa aan.

Waarom? Simpelweg omdat ze gloednieuw zijn en geen voorganger hebben. Er zijn dus geen eerdere modellen met hoge kortingen. Bovendien is de kans klein dat ze de komende jaren een opvolger krijgen. Dit komt deels door hun beperkte functionaliteit en omdat het kwalitatieve producten zijn die een plekje om je pols verdienen.

De Garmin Cirqa is wat ons betreft een van de beste fitnesstrackers ooit. Hij is duurder dan de Fitbit Air, maar je hebt hier geen abonnement nodig om alle data te kunnen zien. Op termijn is de Cirqa daardoor goedkoper. Momenteel krijgen bepaalde uitvoeringen zelfs al 20 euro korting. Hieronder kan je de laagste prijzen op dit moment bekijken.