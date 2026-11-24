Neem je meestal je hond(en) mee als je gaat hardlopen of wandelen? Nu kan je hond net als jij achievements krijgen en persoonlijke mijlpalen bereiken tijdens je sportactiviteiten. De hond krijgt ook zijn eigen badges. Alles wat hiervoor nodig is, is een ondersteund Garmin-horloge en een beetje tijd in de Garmin-app om de "workouts" van je hond in te vullen.

De nieuwe feature is terug te vinden in de 24.20 'System Software'-update die beschikbaar is voor veel van de beste Garmin-horloges. Je kan de feature echter ook nog op andere modellen terugvinden, zoals bij de Forerunner- en Venu-serie via softwareversie 19.23. De update wordt nu uitgerold.

Garmin zegt dus bij deze update "hondprofielen, -badges, -activiteiten en -activiteitsdata" te hebben toegevoegd. Alles wat je moet doen om hier gebruik van te maken, is een profiel voor je hond creëren, en vervolgens je hond aan jouw activiteiten toevoegen. Er worden dan los achievements bijgehouden voor je hond.

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Om hiermee aan de slag te gaan, ga je eerst naar Instellingen op je Garmin-horloge. Vervolgens kan je bij Privacy en Profiel > Hond een nieuw profiel aanmaken. Telkens als je een activiteit bewerkt, krijg je nu de optie om een hond toe te voegen aan de activiteit.

Je apparaat meet nog steeds gewoon jouw gezondheid en activiteiten, maar je kan dus aangeven of je hond wel of niet mee is geweest. De gezondheid en activiteiten van je hond worden alleen natuurlijk niet gemeten.

Een virtuele hond

(Image credit: Sherise Van Dyk / Unsplash)

Wat overigens wel grappig is, is dat je voor het gebruik van deze nieuwe feature niet eens echt een hond nodig hebt. Je kan ook gewoon een profiel aanmaken voor een fictieve hond en die "met je mee laten rennen" als een soort virtueel maatje. Het voelt dan misschien meer als je eigen mascotte, met dus ook zijn eigen statistieken. Een Reddit-gebruiker gaf zo ook al: "Mijn denkbeeldige hond zal me vergezellen tijdens veel van mijn activiteiten."

Volgens een post op Reddit zijn er veel verschillende badges die je (echte of denkbeeldige) hond kan verdienen. Zo zijn er achievements voor het vastleggen van een activiteit op Wereld Hondendag (26 augustus), het hardlopen met specifieke afstanden (zoals een 5K, 10K, halve marathon en meer), het vastleggen van drie of meer activiteiten met een hond in één dag en het voltooien van een activiteiten met meerdere honden tegelijk.

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Hoewel dit vooral gewoon als een grappige extra functie overkomt, kan gezelschap tijdens je activiteiten (misschien zelfs van een virtuele hond) je misschien wel aansporen om vaker actief te zijn.