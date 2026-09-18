Garmin onderzoekt verdwijnende workouts bij Cirqa-gebruikers en biedt een (tijdelijke) oplossing

De Garmin Cirqa kwam een paar maanden geleden op de markt. Het is een schermloze tracker in de stijl van onder andere de Whoop-bandjes en Google's Fitbit Air. Hoewel we over het algemeen erg tevreden waren tijdens onze tijd met de Cirqa, betekent dat niet dat het een perfect apparaat is. Daar zijn sommige Garmin-gebruikers ook op een vervelende manier achter gekomen. Het apparaat lijkt namelijk bij veel mensen hun workouts te wissen voordat ze überhaupt klaar zijn.

Er zijn verschillende meldingen van dit probleem te vinden op Garmins support-forum. Gebruikers hebben daar geklaagd over het feit dat hun workouts niet worden vastgelegd als ze op een bepaalde manier worden beëindigd. Dat terwijl de Garmin Connect-app wel toont dat de workout bezig is en terwijl de Cirqa ook met trillingen aangeeft dat je instructies hebt gegeven om de sessie te beëindigen.

Gebruikers merkten ook specifiek op dat dit probleem ontstond bij het beginnen van de workout via de speciale knop op de Cirqa en vervolgens het stoppen van de workout in de Connect-app. Toen ze dit deden, leek de sessie daarna dus ineens verdwenen te zijn. Waar het volgens één forumlid dus op neerkomt, is: "Als je een activiteit start met de knop, moet je hem ook stoppen met de knop."

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Garmin lijkt nu wel op de hoogte te zijn van deze bug. Een vertegenwoordiger voor het bedrijf postte namelijk ook al een mogelijke oplossing op het forum. De vertegenwoordiger liet specifiek weten: “als een activiteit gestart is vanaf de CIRQA, geeft Garmin Connect misschien eerst een ‘Activity in Progress’-bericht weer met Resume- en End-opties. Het selecteren van Resume opent het opnamescherm voor activiteiten, waar de activiteit vervolgens gestopt en opgeslagen kan worden. Wanneer de activiteit is opgeslagen en synchronisatie voltooid is, zou deze in Garmin Connect moeten verschijnen."

Verwarring en frustraties

(Image credit: Garmin)

Wat vooral erg verwarrend is aan deze bug, is hoe een vrij logische actie voor het tegenovergestelde effect zorgt dan de bedoeling is. Je zou denken dat bij het beëindigen van een workout in de Garmin Connect-app automatisch de details worden opgeslagen, of die workout nou in de app of via de Cirqa is gestart. In plaats daarvan kan jouw activiteit dus gewoon volledig worden verwijderd.

Het goedde nieuws is dus dat Garmin op de hoogte is van het probleem. De vertegenwoordiger gaf later via een ander bericht ook aan dat "Meerdere gebruikers in deze thread hebben gemeld [dat ze] data zijn verloren na het selecteren van End bij de initiële prompt."

De vertegenwoordiger gaf verder aan: "We hebben de feedback die in deze thread gegeven is intern gedeeld voor verder onderzoek, en we nemen contact op met sommige gebruikers om extra informatie te verzamelen." Toch is het momenteel nog niet duidelijk wanneer een uiteindelijke oplossing precies moet verschijnen.

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We zien de laatste tijd wel meer meldingen glitches bij Garmin-apparaten (via the5krunner). Zo merkten Garmin Fenix 9-gebruikers die een Mac gebruiken op dat de Garmin Express-app niet compatibel is met de nieuwste macOS 27-release. Dat is vervelend, want die software wordt gebruikt voor het updaten van de smartwatch en het installeren van offline kaarten. Het probleem is dat de app niet compatibel is met Apple's native architectuur (sinds het gebruik van de M-serie chips) en voorheen werd dit nog opgelost met Apple's Rosetta 2-vertalingslaag, maar die is nu juist verwijderd uit macOS 27.

De meeste Fenix 9-features kan je gelukkig nog gewoon beheren in de Garmin Connect-app op je smartphone, maar in sommige gevallen zal het probleem met de Express-app toch wel echt vervelend zijn. Garmin heeft daarvoor echter ook wel al een oplossing aangekondigd, waar nu aan gewerkt wordt.

Als je zelf een Cirqa hebt, en je hebt gemerkt dat workouts af en toe verdwijnen, dan moet je misschien nog wel even wachten op een echte oplossing. Garmin heeft nog geen indicatie gegeven van wanneer we hiervoor een patch kunnen verwachten. Voor nu is het dus goed om te onthouden dat je het beste workouts kan starten én stoppen via de Cirqa zelf, of je moet de tijdelijke oplossing van de Garmin-vertegenwoordiger aanhouden.