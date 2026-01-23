Deze vergeten functie in Garmin Connect heeft me weer helemaal overtuigd

Garmin Connect is een behoorlijk uitgebreide app, met opvallend veel functies die niet meteen in het oog springen. Gebruikers van de beste Garmin-horloges kunnen er hun data tot in detail uitpluizen: van grafieken met stressscores over het afgelopen jaar om trends te herkennen, tot het plannen van routes en trainingen die je direct naar je horloge exporteert.

De app draait niet alleen op de achtergrond om data van je horloge te verzamelen en weer te geven, maar is op zichzelf al een volwaardige health- en fitnesshub. Onlangs introduceerde Garmin bijvoorbeeld Lifestyle Logging, een functie waarbij je handmatig tags toevoegt zoals ‘cafeïne in de vroege ochtend’, ‘zware maaltijd’ of ‘koude douche’, om je statistieken meer context te geven. Dat bracht me ertoe om Garmin Connect eens grondiger door te spitten, op zoek naar functies die meer vragen van de gebruiker dan alleen passieve dataverzameling.

Zo stuitte ik op een tabblad dat ik oprecht al meer dan twee jaar niet had aangeraakt: uitrusting. In dit onderdeel kun je bijhouden hoeveel kilometers je hardloopschoenen, fiets of andere sportuitrusting hebben afgelegd. Het is geen functie waar Garmin veel mee adverteert, en ook onder gebruikers hoor je er zelden iemand over. Toch deed het me denken aan de oude Nike+ Run-app, waarin ik ooit mijn schoenen registreerde om ze daarna grotendeels te vergeten tot ik ergens diep in de instellingen weer eens iets bijwerkte.

Het idee is vergelijkbaar, maar in de praktijk verrassend nuttig, zeker als je net als mij gevoelig bent voor blessures. In de uitrusting-tab vind je categorieën voor hardloopschoenen, fietsen en andere items. Je kunt het merk en model invoeren, een maximale afstand instellen waarna je een melding krijgt dat het materiaal aan vervanging toe is, en aangeven bij welke sportactiviteiten de uitrusting automatisch wordt meegerekend.

Dit is belangrijk. Het foam in hardloopschoenen slijt na zo’n 500 tot 800 kilometer. Dat betekent niet alleen minder comfort of snelheid: versleten schoenen kunnen je loopstijl beïnvloeden en het risico op blessures vergroten, zoals achillespeesontstekingen die ontstaan door duizenden kleine microtrauma’s over langere afstanden.

Ik zou graag kunnen vertellen welke hardloopschoenen ik momenteel gebruik en hoeveel kilometers ik daarop heb gelopen, maar dat kan ik dus niet. Ik heb het nooit bijgehouden. Dat ga ik in de toekomst wel doen. Het zijn in elk geval Saucony’s, gekocht bij een gespecialiseerde hardloopwinkel, omdat ik liever niet langs de zijlijn beland wanneer mijn knie zich onvermijdelijk weer laat horen.

Wat ik wél heb bijgehouden (blijkbaar, want dat was ik compleet vergeten), zijn mijn Adidas Terrex Free Hike-schoenen, zonder twijfel mijn favoriete paar. Ik ben sinds 2023 inmiddels door twee paar heen en gezien het feit dat de zolen van mijn vorige paar volledig zijn afgesleten, durf ik wel te stellen dat ik die 500 tot 800 kilometer ruimschoots heb gehaald, en zeker niet ben blijven steken op de 250 kilometer die hier wordt weergegeven.

Mijn Adidas Terrex Free Hike uit 2023. Volgens Garmin Connect heb ik net de 250 kilometer gehaald, maar het feit dat het profiel op sommige plekken zo goed als weg is, zegt wel iets anders.

Ironisch genoeg ontdekte ik dat ik in 2023 deze schoenen alleen had ingesteld voor wandelen, en niet voor hiken (terwijl ze letterlijk Free Hike heten...). Daardoor is de tracking nooit helemaal correct geweest. Deze schoenen waren lange tijd mijn dagelijkse go-to’s en aangezien ik gemiddeld 15.000 stappen per dag zet en mijn dagelijkse wandelingen zelden als activiteit registreer, verklaart dat waarschijnlijk het verschil.

Het plan is om dit weekend nieuwe wandelschoenen te kopen, waarschijnlijk een andere versie van dezelfde Terrex Hikers. Daarnaast heb ik meerdere paren trailschoenen en dat betekent dat ik aparte profielen moet aanmaken en ook moet onthouden om die telkens te wisselen wanneer ik een trailrun doe. Dat is eerlijk gezegd wat omslachtig, dus waarschijnlijk hou ik het voorlopig even bij mijn Nike's.

Dit zijn precies het soort dingen dat ik vaak vergeet, net zoals het feit dat ik het heb opgegeven om mijn krachttraining te tracken in de sportschool met mijn Garmin Instinct Crossover want ik vergeet toch altijd weer om op de knop te drukken nadat ik heb gerust. Dan heb ik aan het einde van mijn workout 4 sets van 6 minuten rust in plaats van 6 workouts met 4 sets.

Toch vind ik het, los van het blessure-aspect, een toffe toevoeging aan hardlopen als hobby. Het is leuk om over tijd de levensduur van je uitrusting te zien en het is tegelijk een fijne manier om de kleine pijntjes te voorkomen die vaak ontstaan door simpelweg te lang doorlopen op versleten materiaal.