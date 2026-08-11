Hoe Gemini en Garmin ervoor zorgden dat we hardlopen eindelijk leuk vinden

We zijn nooit echt fan geweest van hardlopen, zeker niet als we alleen op pad moeten. Toch heeft het één groot voordeel: ’s ochtends trek je je schoenen aan en je kunt meteen vertrekken. Dat is toch wat makkelijker dan bijvoorbeeld een uitgebreide krachttraining, en als afwisseling op andere sporten werkt het eigenlijk best goed.

Nadat we zagen hoe collega’s en mensen online al AI gebruikten om trainingsschema’s te maken, leek het ons een mooi moment om het hardlopen nog een kans te geven. We schakelden Google Gemini in en vroegen de chatbot om een trainingsschema te maken voor een hardloopevent dat we graag wilden lopen.

Daarbij wilden we vooral een schema dat niet meteen in de soep zou lopen zodra er iets tussenkwam. Een blessure, ziekte of gewoon een drukke week moest op te vangen zijn, terwijl we daarnaast ook onze gebruikelijke krachttraining en fietstochten wilden blijven doen.

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We waren bovendien benieuwd of we het hardlopen dit keer wat langer zouden volhouden. Bij eerdere pogingen deden we eigenlijk maar wat: zo lang mogelijk doorlopen tot we buiten adem waren, of juist een strak online schema volgen waar nauwelijks ruimte was om van af te wijken.

Setup

Onze eerste vraag aan Gemini was: “Hoe realistisch is het voor een beginnende hardloper om vanaf volgende week te trainen voor een hardloopevent?” Het was eind december 2025, dus volgens Gemini hadden we meer dan genoeg tijd. Het evenement stond namelijk pas op 9 augustus gepland.

“De meeste trainingsschema’s voor beginners duren maar 12 tot 16 weken”, antwoordde Gemini. “Als je nu begint, zit je in een uitstekende positie om de wedstrijd niet alleen uit te lopen, maar er ook echt van te genieten en het grootste deel van het parcours hardlopend af te leggen.”

Dit was in grote lijnen het schema dat Gemini voorstelde:

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Swipe to scroll horizontally Fases Tijdsduur Focus Basis (Nu – maart) ~12 weken Focus op regelmaat. Probeer twee tot drie keer per week een intervaltraining te doen, waarbij je hardlopen en wandelen afwisselt. Bijvoorbeeld twee minuten hardlopen en één minuut wandelen. Opbouwen (April – juni) ~12 weken Bouw één keer per week je lange duurloop verder uit. Voeg daarnaast rustige heuvels en lichte krachttraining toe, zoals squats en lunges. Race specifiek (Juli– augustus) 6–8 weken Focus op uithoudingsvermogen en het zwaarste deel van het parcours. Je langste duurloop moet ongeveer twee weken voor de wedstrijddag uitkomen op 12 tot 13 kilometer.

Om ervoor te zorgen dat we het schema ook echt zouden volgen, vroegen we Gemini hoe we de trainingen op ons oude Garmin-horloge konden zetten. Daar kregen we vervolgens een duidelijke stap-voor-stap-uitleg voor.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Tijdens het trainen kregen we ook de kans om de nieuwe Garmin Forerunner 70- en 170-serie te testen. We kozen voor de Forerunner 170 Music, vooral om te kijken of de ingebouwde muziekfunctie en Garmin Pay genoeg waren om onze smartphone tijdens het hardlopen gewoon thuis te laten.

Na een paar weken waren we het namelijk behoorlijk zat om een zware iPhone 16 Pro Max in een hardloopriem mee te slepen. De Forerunner kwam daardoor precies op het juiste moment. Zonder smartphone onderweg heb je bovendien een stuk minder afleiding, terwijl de gesproken aanwijzingen van het horloge ons tijdens intervaltrainingen goed bij de les hielden.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Aanpassingen

Aan het begin van de tweede fase van ons trainingsschema kregen we onverwacht last van een achillespeesblessure. Volgens de fysiotherapeut kwam dat doordat we onze benen en voeten te snel te zwaar hadden belast. Het herstel duurde uiteindelijk ruim een maand, met vooral veel rust en revalidatie.

Toen we weer groen licht kregen om te hardlopen, vertelden we Gemini dat we een paar weken hadden gemist en vroegen we hoe we het schema het beste konden aanpassen. In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, stelde Gemini voor om terug te gaan naar een eerdere trainingsweek en van daaruit rustig verder op te bouwen. Ook kregen we het advies om nog maar één avond per week krachttraining te doen en de andere training te vervangen door een fietstocht.

Na ongeveer een maand waren we opnieuw uit de running. Dit keer gooiden een luchtweginfectie met een hardnekkige hoest en verkoudheid roet in het eten, waardoor we weer een vergelijkbare periode niet konden trainen.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Uiteindelijk waren al die tegenslagen voor ons reden genoeg om het hardloopevent dit jaar over te slaan, ook al vond Gemini dat er nog genoeg tijd was om ervoor te trainen. In plaats daarvan richten we ons nu op de editie van volgend jaar.

Gemini vond dat eigenlijk helemaal geen slechte keuze. Door de harde deadline van 9 augustus los te laten, verdween ook de druk om verloren trainingen zo snel mogelijk in te halen. In plaats van haastig richting de wedstrijddag te trainen, konden we ons focussen op het rustig opbouwen van een sterke basis voor de lange termijn.

Achteraf gezien waren we na die eerste tegenslag waarschijnlijk gewoon gestopt als we een veel strakker trainingsschema hadden gevolgd. Na een paar gemiste weken is het lastig om te bepalen waar je weer moet instappen. Voor je het weet stel je het opnieuw uit en ben je weer terug bij af.

Training met een vernieuwde focus

Zonder de druk van een vaste wedstrijddatum gooide Gemini het schema voor de komende vier weken wat om. We hielden nog maar twee looptrainingen per week over: één sessie met run-walkintervallen en één langere, rustige duurloop zonder wandelpauzes. Daarna konden we weer verder met een nieuw trainingsschema.

Die lagere trainingsbelasting beviel eigenlijk een stuk beter. Hardlopen voelde daardoor minder als iets dat per se moest en was makkelijker te combineren met onze andere sporten, zonder dat we ons lichaam meteen weer te zwaar belastten.

Vooral de flexibiliteit van Gemini bleek uiteindelijk een groot voordeel. Het schema kon makkelijk worden aangepast als we een training misten of even wat rustiger aan moesten doen. Daardoor hoefden we na een tegenslag niet telkens helemaal opnieuw te beginnen. En als we in een bepaalde week liever wat meer tijd aan andere sporten besteedden, kon Gemini het loopschema daar gewoon omheen plannen.

Ons oorspronkelijke doel om aan het hardloopevent mee te doen haalden we uiteindelijk niet. Toch kwam er iets anders voor in de plaats: we begonnen hardlopen zowaar leuk te vinden en konden op een veel rustiger, duurzamer tempo werken aan een betere conditie.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Moet je AI als hardloopcoach gebruiken?

Voor beginners of hardlopers die vooral op zoek zijn naar een flexibel schema zonder al te veel druk, is Gemini een prima startpunt. Het hielp ons om iets realistisch op te bouwen, het schema aan te passen als we trainingen misten en toch vooruitgang te blijven boeken zonder steeds het gevoel te hebben achter te lopen.

Een echte coach vervangen kan AI wat ons betreft niet. Het kan helpen met structuur, tempo en regelmaat, maar ziet bijvoorbeeld niet of je looptechniek klopt. Ook houdt Gemini je niet op dezelfde manier gemotiveerd of verantwoordelijk als het trainen even tegenzit. Zeker bij serieuzere of intensievere trainingsdoelen zouden we zo’n AI-schema daarom vooral als uitgangspunt gebruiken, en niet als absolute waarheid.

Voor ons maakte Gemini uiteindelijk vooral het verschil tussen hardlopen na een paar weken weer opgeven en er eindelijk een gewoonte van maken die we ook op langere termijn konden volhouden.