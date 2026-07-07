De 5 beste activity trackers die we dit jaar getest hebben: van Garmin en Google tot Amazfit

We schrijven al jaren over smartphones, sporthorloges en activity trackers. We kunnen nu eindelijk zeggen dat sommige betaalbare activity trackers net zo goed presteren als modellen die een paar jaar geleden honderden euro's meer kostten. Dat wil niet zeggen dat je premium opties moet afschrijven.

Of het nu gaat om bandjes zonder scherm met een less is more aanpak, de nieuwste versie van de Oura Ring, of een paar Amazfit-horloges die zich kunnen meten met veel duurdere modellen, er is voor ieder wat wils. Hieronder vind je onze voorlopige top 5 van 2026.

1. Google Fitbit Air

(Image credit: Future)

Beschikbaar sinds: eind mei

Score in onze review: 4/5

2026 is het jaar van de activity trackers zonder scherm. Hoewel de Google Fitbit Air relatief laat aankwam op dit feestje, is hij toch snel onze favoriete optie binnen deze categorie geworden.

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Het antwoord van Google op Whoop is kleiner, goedkoper en in bepaalde opzichten beter. Samen met de Fitbit Air besloot Google om de Fitbit-app om te vormen tot Google Health. Dat verliep niet helemaal vlekkeloos en leidde tot klachten van fans over verwijderde functies, maar enkele updates hebben veel van deze problemen al verholpen.

Voor 99 euro krijg je een dun bandje van 12 gram dat gebruikmaakt van AI om je inzichten te geven in je gezondheid. Het nadeel is dat je een abonnement moet afsluiten voor deze AI Health Coach, hoewel we dat steeds meer zien tegenwoordig.

De echte kracht zit hem in de hartslagmeting, die consistent goed presteert, en ook continu werkt. Bij veel andere smartwatches gebeurt dit slechts om de paar seconden of minuten, terwijl de Fitbit Air continue tracking biedt. Het grootste nadeel is dat de Fitbit Air geen ingebouwde gps heeft. Als je buiten gaat sporten, moet je daarom je telefoon meenemen om de route goed te tracken.

Lees de Google Fitbit Air review

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2. Oura Ring 5

(Image credit: Future)

Beschikbaar sinds begin juni

Score in onze review: 4/5

Van goedkoop gaan we naar duur. De Oura Ring 5 is het nieuwste model van het bedrijf dat de smartring min of meer populair heeft gemaakt. Met een vanafprijs van 429 euro is hij niet bepaald goedkoop. Hij levert uitstekend werk voor zo'n klein apparaat dat lijkt op een sierraad. Sterker nog, ondanks zijn formaat, en hoe comfortabel hij is, is hij ook nauwkeurig.

Met een batterijduur van een week (ook als je de slaaptracking gebruikt), meer kleuren en een nieuwe Bluetooth-standaard, overtreft hij de Samsung Galaxy Ring. Hij is bovendien maar liefst 40% kleiner dan de vorige generatie Oura Ring en blijft met een speciale borstband voor hartslagmetingen.

Lees de Oura Ring 5 review

3. Amazfit Cheetah 2 Pro

(Image credit: Future / Paul Hatton)

Beschikbaar sinds midden april

Score in onze review: 4/5

Wanneer een bedrijf als Amazfit zich op het premium segment richt, kan je dat niet negeren. De Amazfit Cheetah 2 Pro biedt een Garmin-achtige ervaring met een reeks hardlooptools zoals trainingsschema's en gedetailleerde statistieken. Dat wordt gecombineerd met een batterijduur van 31 uur met de dual-band gps actief. Bij normaal gebruik gaat de batterij 20 dagen mee. Hoewel dit een vrij groot horloge is, is hij een veel goedkoper alternatief voor vergelijkbare Garmins.

De gps is degelijk, maar offline kaarten kunnen wel wat verbetering gebruiken. Toch is dit, als je een hardloper bent, een van de beste horloges die je nu kan kopen.

Lees de Amazfit Cheetah 2 Pro review

4. Amazfit Active 3 Premium