Niet overtuigd door de Google Pixel Watch 5? Dit zijn drie alternatieven die we zelf getest hebben

De Google Pixel Watch 5 is officieel onthuld tijdens het Made by Google-evenement en er wordt al veel gesproken over de nieuwe Health Guardian-functies. Denk aan ademhalingsnooddetectie en trends in insulineresistentie, naast de nauwkeurigheid van de dual-band gps.

De prijs begint bij 419 euro (41mm) of 449 euro (45mm), wat een stijging is ten opzichte van vorig jaar. Het horloge lijkt ook erg veel op zijn voorganger, de Pixel Watch 4: van het bolvormige Actua 3D-display tot de afmetingen en de digitale kroon.

Alles bij elkaar genomen, is dit eerder een verfijning dan een heruitvinding. Als je daardoor met honger achterblijft, hebben wij misschien wel een oplossing. Hieronder hebben we namelijk drie smartwatches op een rijtje gezet die ook allemaal Wear OS als besturingssysteem hebben. Ze werken daarom perfect samen met alle Android-smartphones.

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De klassieke optie: Xiaomi Watch 5

(Image credit: Future / Cas Kulk)

Het ontwerp van de Pixel Watch 5 zal niet iedereen aanspreken. Hoewel het horloge niet vierkant is, lijkt het niet bepaald op een klassiek horloge. Daarom hebben we hier de Xiaomi Watch 5 als klassiek alternatief.

Ten eerste is dit horloge veel groter. Hij heeft een kast van 47mm en zal daarom wellicht vooral in de smaak vallen bij mannen met grotere polsen/armen. Het ronde frame lijkt daarnaast op dat van een normaal horloge. Er zit rechts een draaiknop bovenaan en drukknop onderaan. Daarnaast zijn er verschillende opties voor het always-on-display, waarvan enkele die een meer klassieke uitstraling hebben.

De tracking gebeurt op zijn beurt in de Mi Fitness-app. Zowel sport-, slaap- als algemene tracking gebeuren nauwkeurig. We vinden alleen dat de automatische tracking anders moet. De Xiaomi Watch 5 vraagt namelijk altijd eerst of je een automatisch gedetecteerde workout wil registreren. Als je deze melding negeert en er niet op tikt, zal er niets getrackt worden. Echt "automatisch" is dat niet naar onze mening.

Lees hier de Xiaomi Watch 5 review

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De stevige optie: Samsung Galaxy Watch Ultra 2

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy Watch Ultra 2 is een echte krachtpatser voor avonturiers. Nieuwe functies voor trailrunning stellen je in staat om kaarten in kleur te gebruiken tijdens je workout, zodat je een route kunt volgen terwijl je in de buitenlucht sport. Een app van duikexperts Mares transformeert het horloge in een volwaardige duikcomputer, net zoals de Oceanic+ app dat doet voor de Apple Watch Ultra. Het horloge beschikt over oriëntatiepunten, een noodalarm en een zeer lange batterijduur.

Deze nieuwe versie is wat dunner, maar alsnog erg stevig. Het kussenvormige ontwerp met verhoogde horlogerand vangt de meeste klappen op zodat het scherm veilig blijft. Bij de Pixel Watch 5 is de hele bovenkant van gebogen glas waardoor er sneller krassen kunnen komen. Verder heeft de Galaxy Watch Ultra 2 een programmeerbare sneltoets waaraan je zelf een actie kan toewijzen, zoals een training starten of app openen.

De nadelen? Het horloge is duurder dan zelfs de duurste versie van de Pixel Watch 5 met een adviesprijs van 749 euro. Ook moet je er rekening mee houden dat Samsung hun eigen software bovenop Wear OS draait, waardoor de software er niet helemaal hetzelfde uitziet. Enkele (gezondheids)functies werken ten slotte alleen met een Samsung-smartphone.

Lees de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 review

De goedkopere optie: Google Pixel Watch 4

(Image credit: Blue Pixl Media)

Déjà vu? Toen we zeiden dat de Pixel Watch 4 en Watch 5 er hetzelfde uitzagen, was dat geen leugen. Ook qua functies zijn er eigenlijk ook geen enorme verschillen. De Pixel Watch 4 heeft dezelfde Health Guardian-tools, dezelfde repareerbaarheid (waardoor je een beschadigd scherm of een kapotte batterij makkelijk kunt vervangen) en hetzelfde druppelvormige ontwerp met een Actua 3D-scherm met een helderheid van 3000 nits. Je krijgt echter niet de nieuwste Gemini Intelligence, hebt maar de helft van de opslagruimte en de gps is minder nauwkeurig.

Bovendien was de adviesprijs van de Pixel Watch 4 lager en is hij nu voor nog een paar tientjes minder te koop omdat hij binnenkort uit productie gehaald wordt. Zolang je hem nog in de winkelrekken kan vinden, is het zeker geen slechte investering. Google voorziet hun horloge namelijk ook lange tijd van software-updates.

Ten slotte is de batterijduur van onze Pixel Watch 4 (41mm) erop vooruitgegaan sinds de update naar Wear OS 7. Zonder het always-on display of gps-trainingen kunnen we nu soms bijna drie dagen gebruik uit een volle batterij halen.

Lees de Pixel Watch 4 review