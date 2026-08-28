Van Mount Fuji tot de Veluwe: dit zijn mijn 5 favoriete GPS-horloges voor hikers

Wandelen draait voor mij voor een groot deel om even weg zijn van schermen. Toch is er één scherm dat ik tegenwoordig juist graag om mijn pols heb wanneer ik een langere route loop. Een goed GPS-horloge heeft mijn telefoon tijdens hikes grotendeels vervangen als navigatiemiddel en zorgt ervoor dat ik niet om de paar minuten stil hoef te staan om te kijken waar ik heen moet.

Offline kaarten en navigatie zijn daarbij voor mij verreweg het belangrijkst. Ik wil in één oogopslag kunnen zien waar een pad naartoe gaat, hoeveel kilometer ik nog voor de boeg heb en of ik niet per ongeluk een verkeerde afslag heb genomen. Daarnaast zijn een lange batterijduur en een goed afleesbaar scherm essentieel, terwijl een ingebouwde zaklamp inmiddels een functie is waarvan ik pas merkte hoe handig hij is nadat ik hem daadwerkelijk had gebruikt.

Niet iedere smartwatchfunctie voegt tijdens het wandelen iets toe. Meldingen van WhatsApp of mijn mailbox mogen juist lekker wegblijven wanneer ik ergens in de natuur loop. Trainingsfuncties kunnen interessant zijn, maar tijdens een hike wil ik vooral betrouwbare GPS, duidelijke kaarten en een horloge dat niet halverwege de dag om een oplader begint te vragen.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Ik heb de afgelopen jaren verschillende GPS-horloges meegenomen tijdens wandelingen in onder meer Japan, Duitsland, Luxemburg en Nederland. Daarbij kwamen behoorlijk verschillende omstandigheden voorbij. Van relatief vlakke routes rond het Kawaguchi-meer tot steile rotspaden in Zuid-Duitsland en lange wandeldagen door het Mullerthal. Op basis daarvan zijn dit de vijf modellen die voor mij het meest opvallen.

Beste premium GPS-horloge: Garmin Fenix 8

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Kaarten: Vooraf geïnstalleerde topografische kaarten in kleur

Vooraf geïnstalleerde topografische kaarten in kleur Zaklamp: LED

LED Scherm: AMOLED

AMOLED Materialen: Titanium bezel, Power Sapphire-lens en behuizing van vezelversterkt polymeer

Titanium bezel, Power Sapphire-lens en behuizing van vezelversterkt polymeer Batterijduur: Tot 28 uur in GPS-modus

Dat de Garmin Fenix 8 in deze lijst staat, zal waarschijnlijk niemand verbazen. Het is een van de uitgebreidste outdoorhorloges die je momenteel kunt kopen en daar betaal je ook stevig voor. Toch is het geen horloge dat ik alleen vanwege zijn lange specificatielijst zou aanraden. Juist onderweg merk je waarom Garmin zoveel functies in dit apparaat heeft gestopt.

Ik droeg de Fenix 8 onder meer tijdens hikes rond het Kawaguchi-meer in Japan, met Mount Fuji vrijwel voortdurend op de achtergrond. Direct rond het meer is het landschap redelijk vlak en heb je niet bepaald geavanceerde klimfuncties nodig. Wie echter van de hoofdroute afwijkt om tempels, uitzichtpunten en andere verborgen plekken te bezoeken, belandt al snel op kleinere wegen en paden die behoorlijk omhoog kunnen lopen.

Ga je vanuit dat gebied verder richting het plateau rond Mount Fuji, dan loopt het hoogteverschil eveneens snel op. Daar komt de combinatie van GPS, hoogtemeter en duidelijke topografische kaarten veel beter tot zijn recht. De Fenix 8 kan hoogteverschillen tijdens een route duidelijk inzichtelijk maken en beschikt bovendien over specifieke activiteiten voor onder meer bergwandelen en rucking, waarbij je zelfs het gewicht van je rugzak kunt invoeren voor nauwkeurigere inspanningsmetingen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het grootste voordeel blijft voor mij echter navigatie. Garmin levert de Fenix 8 met kaarten in kleur en dankzij de 32GB opslagruimte kun je een flinke hoeveelheid GPX-routes meenemen. De kaarten laden snel en bij kruisingen is meestal direct duidelijk welk pad je moet hebben. Vooral wanneer je tijdens een hike lekker door wilt blijven lopen, is dat prettiger dan iedere paar minuten je telefoon uit je broekzak halen.

Ook de ingebouwde LED-zaklamp is zo'n functie die op papier misschien wat overdreven klinkt. In de praktijk gebruik ik hem juist verrassend vaak. Niet als vervanging voor een echte hoofdlamp tijdens een nachtelijke hike, maar wel wanneer je in het donker even iets uit je rugzak moet zoeken of een slecht verlicht stuk pad moet bekijken.

De batterijduur is minder uitzonderlijk. Voor normale dagtochten is er weinig aan de hand, maar wanneer GPS meerdere uren per dag actief is, zul je de Fenix 8 tijdens langere trips uiteindelijk moeten opladen. Dat is geen groot probleem, maar sommige concurrenten in deze lijst houden het merkbaar langer vol.

Wie moet het kopen: Hikers met een groot budget die vrijwel geen concessies willen doen op het gebied van kaarten, navigatie en functies.

Beste voor meerdaagse hikes: Suunto Vertical 2

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Kaarten: topografische kaarten in kleur beschikbaar als download

topografische kaarten in kleur beschikbaar als download Zaklamp: LED

LED Scherm: AMOLED

AMOLED Materialen: saffierglas met roestvrijstalen of titanium bezel

saffierglas met roestvrijstalen of titanium bezel Batterijduur: tot 65 uur in GPS-modus

De Suunto Vertical 2 is een interessant alternatief wanneer de Garmin Fenix 8 je iets te prijzig of simpelweg te uitgebreid is. Hij heeft minder smartwatch- en trainingsfuncties dan Garmin, maar focust precies op de zaken die tijdens een lange wandeltocht belangrijk zijn: navigatie, een groot scherm en vooral een uitstekende batterijduur.

Voor mij past dit horloge perfect voor Müllerthal in Luxemburg. Route 1 van de Müllerthal Trail is met bijna 40 kilometer behoorlijk lang en hoewel Luxemburg misschien niet de eerste bestemming is waar je aan denkt bij uitdagend hiken, moet je de hoogteverschillen daar zeker niet onderschatten. De vele stukken omhoog en omlaag beginnen na tientallen kilometers aardig door te wegen.

Juist tijdens zo'n route wil ik niet constant twijfelen of mijn horloge het einde van de dag wel haalt. De Vertical 2 heeft in de nauwkeurigste GPS-modus een opgegeven batterijduur van maximaal 65 uur. Daardoor is dit een horloge waarbij ik me tijdens een lange dag nauwelijks met het batterijpercentage bezighoud. Ook wanneer je meerdere dagen achter elkaar wandelt, geeft dat extra rust.

Voor vertrek moet je de benodigde kaarten wel downloaden. Daarna werkt de navigatie gelukkig erg prettig. Het grote AMOLED-scherm is helder, routes worden snel weergegeven en de kaarten zijn overzichtelijk genoeg om tijdens het lopen kort op te kijken. Wie met wandelstokken loopt, kan bovendien de Nordic Walking-modus gebruiken, zodat de inspanning beter wordt meegenomen in de registratie.

Ook hier zit een LED-zaklamp op. Tijdens een normale dagwandeling zul je hem misschien nauwelijks aanraken, maar op een route van tientallen kilometers kan het zomaar gebeuren dat je later terugkomt dan gepland. Dan is een extra lichtbron om je pols ineens een stuk nuttiger.

Een klein nadeel is dat je maximaal vijftien routes tegelijk op het horloge kunt bewaren. In de praktijk zal dat voor de meeste mensen voldoende zijn, maar als je graag complete vakanties vol routes vooraf klaarzet, zijn Garmin en Coros flexibeler.

Wie moet het kopen: Hikers die lange of meerdaagse routes lopen en batterijduur belangrijker vinden dan uitgebreide smartwatchfuncties.

Suunto Vertical 2 deals € 628,95 bij Amazon Netherlands (NL) (Groen LED)

Beste middenklasser: Amazfit T-Rex Ultra 2

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Kaarten: topografische kaarten in kleur beschikbaar als download

topografische kaarten in kleur beschikbaar als download Zaklamp: LED

LED Scherm: AMOLED

AMOLED Materialen: saffierglas, titanium bezel en titanium achterkant

saffierglas, titanium bezel en titanium achterkant Batterijduur: tot 50 uur in GPS-modus

Wil je zoveel mogelijk functies zonder meteen Garmin-prijzen te betalen, dan is de Amazfit T-Rex Ultra 2 een interessante middenweg. Je krijgt enorm veel mogelijkheden voor je geld, al moet je bereid zijn om enkele eigenaardigheden voor lief te nemen.

Ik zou hem vooral meenemen naar Zuid-Duitsland, bijvoorbeeld voor wandelingen in de omgeving van de Zugspitze. Daar veranderen vriendelijke wandelpaden verrassend snel in stukken met scherpe rotsen, forse hoogteverschillen en hellingen die op papier minder indrukwekkend lijken dan wanneer je er daadwerkelijk voor staat.

De T-Rex Ultra 2 past qua ontwerp goed bij dat soort terrein. Het is verreweg een van de forsere horloges in deze selectie, wat hem een robuuste uitstraling geeft. Dat formaat heeft wel een keerzijde. Onder meerdere kledinglagen kan hij eerder in de weg zitten en voor kleinere polsen zal hij simpelweg erg groot aanvoelen.

Amazfit geeft aan dat kaarten vooraf aanwezig zijn, maar afhankelijk van je regio moet je mogelijk eerst het juiste kaartgebied downloaden. Opslag is gelukkig geen probleem. Met 64GB interne opslag en ruimte voor maximaal vijftig GPX-routes kun je genoeg wandelingen klaarzetten voordat je vertrekt.

De kaarten zelf behoren tot de sterkere kanten van het horloge. Verschillende soorten wegen en paden zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden en de Points of Interest-functie kan onderweg allerlei nuttige locaties weergeven. Dat is vooral fijn wanneer je in een onbekend gebied loopt.

De software reageert helaas niet altijd even snel. Informatie zoals de resterende afstand of hoogte kan soms wat achterlopen en wanneer je bewust van een geplande route afwijkt, is de automatische herberekening niet zo betrouwbaar als ik zou willen. Op lastiger terrein is dat precies het moment waarop je juist wilt dat je horloge zonder gedoe reageert.

Opvallend is ook de ingebouwde groene zaklampmodus, waar veel andere outdoorhorloges voor rood kiezen. Daarnaast kun je tijdens een activiteit snel een spraakmemo opnemen. Dat is een vrij specifieke functie, maar onderweg een aardige manier om een plek of observatie vast te leggen zonder je telefoon erbij te pakken.

Wie moet het kopen: Hikers die veel functies voor hun geld willen en enkele softwarematige onhandigheden kunnen accepteren.

Beste prijs-kwaliteit: Coros Nomad

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Kaarten: topografische kaarten in kleur beschikbaar als download

topografische kaarten in kleur beschikbaar als download Zaklamp: wit scherm

wit scherm Scherm: MIP

MIP Materialen: gehard mineraalglas en aluminium bezel

gehard mineraalglas en aluminium bezel Batterijduur: tot 50 uur in GPS-modus

De Coros Nomad is juist interessant als je al die smartwatchfuncties helemaal niet nodig hebt. Hij voelt een stuk soberder dan de Garmin en Amazfit en gebruikt zelfs nog een MIP-scherm in plaats van AMOLED. Dat ziet er minder spectaculair uit, maar heeft tijdens het wandelen ook voordelen.

Een MIP-scherm verbruikt weinig stroom en blijft buiten uitstekend zichtbaar. Zeker in fel zonlicht hoef je niet constant de helderheid omhoog te gooien om de kaart te kunnen lezen. De batterijduur profiteert daar eveneens van, met maximaal 50 uur GPS-gebruik.

De kaarten moet je vooraf downloaden, maar daarna zijn ze verrassend gedetailleerd. Paden, Points of Interest en bergtoppen zijn duidelijk aangegeven en met de digitale kroon kun je eenvoudig in- en uitzoomen zonder minutenlang over het scherm te hoeven vegen. Er kunnen maximaal honderd routes op het horloge worden opgeslagen, evenveel als op de Fenix 8.

Er zijn wel duidelijke concessies gedaan om de prijs lager te houden. Een echte LED-zaklamp ontbreekt en het horloge kan een route niet zelfstandig opnieuw berekenen wanneer je daarvan afwijkt. In plaats daarvan blijft hij waarschuwen dat je niet meer op de geplande route zit. Ook de optie om terug naar het startpunt te navigeren zit wat onhandig verstopt in de menu's.

Daar tegenover staat een uitstekende batterijduur en een leuke Adventure Journal-functie. Daarmee kun je tijdens het wandelen locaties markeren en er later een foto of gesproken notitie aan koppelen. Vooral wanneer je regelmatig nieuwe routes verkent, is dat een handige extra.

Er is ook een noodfunctie waarmee je je locatie naar vooraf ingestelde contacten kunt sturen. Daarvoor is wel een mobiele verbinding vereist. Zie het daarom vooral als extra vangnet en niet als vervanging voor echte satellietcommunicatie wanneer je ver buiten bereik van een mobiel netwerk gaat wandelen.

Wie moet het kopen: Hikers die vooral betrouwbare navigatie en batterijduur zoeken en weinig geven om luxe smartwatchfuncties.

Coros Nomad deals € 369 bij Amazon Netherlands (NL)

Beste voor fitness: Polar Grit X2 Pro

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Kaarten: kaarten in kleur vooraf geïnstalleerd voor Europa

kaarten in kleur vooraf geïnstalleerd voor Europa Zaklamp: wit scherm

wit scherm Scherm: AMOLED

AMOLED Materialen: roestvrijstalen bezel en saffierglas

roestvrijstalen bezel en saffierglas Batterijduur: tot 43 uur in GPS-modus

Niet iedere hike hoeft zich af te spelen tussen hoge bergen. Ook dichter bij huis kun je uren onderweg zijn, bijvoorbeeld in de Kampina in Noord-Brabant of op de Veluwe. Voor dat soort wandelingen vind ik de Polar Grit X2 Pro interessant, vooral wanneer je niet alleen wilt weten waar je loopt, maar achteraf ook uitgebreid wilt zien wat die inspanning met je lichaam heeft gedaan.

De kracht van Polar zit namelijk vooral in trainings- en hersteldata. De Grit X2 Pro is minder overladen met slimme functies dan sommige concurrenten en houdt de focus daardoor sterk op sport. Voor langere wandelingen zijn modi als Nordic Walking en Rucking aanwezig, naast de gebruikelijke wandelactiviteiten.

In grote delen van Europa staan de kaarten al op het horloge. Routes overzetten gaat wat ouderwetser dan bij sommige concurrenten, mede doordat wifi ontbreekt. Op het pad zelf is de GPS echter nauwkeurig en zijn de kaarten duidelijk. Voor turn-by-turnnavigatie ben je wel aangewezen op routes uit Komoot. Daarnaast vraagt Polar je voor wandelingen geregeld om het kompas te kalibreren, wat op den duur wat irritant kan worden.

De batterijduur ligt met ongeveer 43 uur in GPS-modus onder die van de Suunto en Coros. Voor wandelingen door de Nederlandse natuur is dat natuurlijk meer dan genoeg, maar wie meerdere dagen zonder stopcontact op pad gaat, zal uiteindelijk een powerbank moeten meenemen.

Polar onderscheidt zich vooral zodra de wandeling voorbij is. Na een activiteit krijg je inzicht in welke energiebronnen je lichaam heeft gebruikt, waaronder koolhydraten, vetten en eiwitten. FuelWise kan tijdens langere inspanningen bovendien herinneringen geven om te drinken of koolhydraten binnen te krijgen.

Daar komen functies als Vertical Speed, 3D Speed en Hill Splitter nog bovenop. Die laatste herkent automatisch beklimmingen en afdalingen en verdeelt ze afzonderlijk in je activiteit. In Nederland levert dat vanzelfsprekend minder spectaculaire grafieken op dan in de Alpen, maar ook op glooiende routes door de Veluwe of Kampina krijg je zo meer inzicht in je tempo en inspanning.

Wie moet het kopen: Hikers die veel waarde hechten aan trainingsbelasting, herstel en uitgebreide sportdata.

Waar moet een goed wandelhorloge aan voldoen?

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Vrijwel ieder modern GPS-horloge kan tegenwoordig een wandeling registreren. Dat maakt het nog niet automatisch een goed horloge voor langere hikes. Ik let vooral op een aantal eigenschappen die onderweg daadwerkelijk een verschil maken.

Offline kaarten

Voor serieuze navigatie wil ik volledige offline kaarten en niet alleen een lijntje dat aangeeft welke richting ik ongeveer op moet. Topografische kaarten in kleur maken het veel makkelijker om paden, wegen en hoogteverschillen van elkaar te onderscheiden. Ondersteuning voor GPX-bestanden is daarbij eigenlijk onmisbaar.

Helder display

Tijdens een hike kijk je regelmatig kort op je pols. Een scherm moet daarom buiten goed leesbaar zijn, ook wanneer de zon erop staat of je een zonnebril draagt. Groter is daarbij niet automatisch beter. Een enorm horloge kan onder een jas of handschoenen juist irritant worden.

Stevige bouwkwaliteit

Een wandelhorloge krijgt meer te verduren dan een smartwatch die vooral tussen kantoor en sportschool pendelt. Regen, modder, takken en rotsen horen erbij. Saffierglas en een titanium of roestvrijstalen rand zijn daarom mooie extra's, net als een waterbestendigheid van minimaal 10ATM voor serieuzere outdoorhorloges.

Grote batterij

Een horloge dat iedere dag aan de lader moet, is tijdens een langere wandeltocht vooral vervelend. Voor korte dagwandelingen maakt dat weinig uit, maar zodra je meerdere dagen onderweg bent, wordt een lange batterijduur belangrijk. GPS is bovendien een van de grootste stroomverbruikers op een smartwatch.

Verschillende wandelmodi

Extra sportmodi zijn alleen interessant als ze daadwerkelijk iets veranderen aan de metingen. Nordic Walking moet bijvoorbeeld rekening houden met het gebruik van wandelstokken en bij een goede Rucking-modus wil ik het gewicht van mijn rugzak kunnen invoeren. Alleen een andere naam boven dezelfde metingen zetten heeft weinig waarde.

Lichtbron

Een LED-zaklamp is geen vereiste, maar inmiddels wel een van mijn favoriete extra's op een outdoorhorloge. Voor een serieuze wandeling in het donker neem ik nog steeds een echte hoofdlamp mee, maar om snel iets in mijn tas te zoeken of een paar meter pad te verlichten, is een lampje om je pols ontzettend handig.