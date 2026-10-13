Garmins onthult ultra-luxueuze smartwatches: "Een mechanisch horloge was niet ons plan"

Garmin heeft de derde generatie van de Marq-serie gelanceerd. Die bestaat uit zes horloges waarbij luxe en stijl net zo belangrijk zijn als prestaties.

Als je al een Garmin-gebruiker bent, weet je dat de Fenix-, Instinct- en Forerunner-horloges de meer avontuurlijke modellen zijn. Ze staan ​​bekend om hun stevige ontwerp, lange batterijduur en outdoorfuncties. De Garmin Marq-serie staat echter helemaal bovenaan het aanbod.

De zes nieuwe modellen zijn het stijlvolle Aviator-model met functies voor piloten, de elegante Adventurer, de robuuste Commander, de Athlete, de donkerblauwe Diver (opvolger van de Captain) en de groene Golfer.

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Titanium van de hoogste kwaliteit

(Image credit: Future / Andrew Williams)

De prijzen zijn niet mild. Als je dacht dat de Garmin Fenix 9 van rond de duizend euro al duur was, mag je dat bedrag maal twee of zelfs drie doen. Het goedkoopste model in de Marq 3-serie is de Athlete en die kost al 2.550 euro. De Aviator is het duurste model en daarvoor ben je 3.150 euro kwijt.

Die hoge prijs zie je terug in de gebruikte materialen. Denk aan gepolijste keramische inlays in de ring, knoppen met een fijn kartelpatroon en een behuizing die volledig uit titanium (klasse 5) bestaat, zonder zichtbare kunststof onderdelen.

Alleen al dit aspect vereist technisch vernuft om ervoor te zorgen dat de antennes kunnen werken. Metaal blokkeert immers het signaal en een sporthorloge zonder betrouwbare gps of Bluetooth is niet heel nuttig.

De oplossing bestaat uit smalle stroken kunststofpolymeer in de behuizing. Deze vallen waarschijnlijk niet eens op, tenzij je er echt op gaat letten. Ze worden op nanoschaal met het titanium van de behuizing versmolten om draadloze signalen door te laten.

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Onverwoestbaar

(Image credit: Future / Andrew Williams)

Brad Trenkle, COO van Garmin, legde uit dat de horloges geen alternatief zijn voor iets als een Patek Philippe, Rolex of Audemars Piguet: "Het was niet ons doel om een ​​mechanisch horloge te maken dat bedoeld is om van generatie op generatie te worden doorgegeven," zegt Trenkle.

Smartwatches hebben een beperkte levensduur, omdat ze bestaan ​​uit een gesloten behuizing met lithiumbatterijen. Volgens de gebruikersgegevens van Garmin gaan hun horloges wel langer mee dan die van concurrenten. "De meeste gebruikers doen eigenlijk langer met hun Garmin-horloge dan met hun smartphone," zegt Trenkle.

De ontwikkeling van een ultra-premium smartwatch is anders dan die van een analoog horloge. Een goed voorbeeld hiervan zijn de knoppen en de manier waarop ze worden verwerkt in een horloge waarmee je kan duiken. Bij de lancering van de Garmin Fenix ​​8 in 2024 was er veel te doen over de inductieve knoppen, die de waterbestendigheid tot 40 meter diepte mogelijk maakten.

Het ontwerp zorgt ervoor dat er geen opening in de behuizing hoeft te worden gemaakt. "We gebruiken een wand van polymeer die de horlogekast volledig afsluit. Er is geen pakking nodig, want het is één geheel," aldus Trenkle over de nieuwe Marq.

Dit zorgt soms voor een soort "sponzig" gevoel bij de knoppen. Daar hebben de Marq-horloges geen last vast. Deze horloges zijn voorzien van een mechanisch klikmechanisme voor de tactiele ervaring, gecombineerd met een inductieve knop die het geheel waterdicht maakt.

Beter dan ooit

(Image credit: Future / Andrew Williams)

De Tactical Commander en de op duikers gerichte Diver beschikken over functies zoals luchtvaartsystemen en koppelingen met duikuitrusting, maar alle zes de horloges delen een aantal gemeenschappelijke verbeteringen. Waar bijvoorbeeld de Garmin Fenix ​​9 en Enduro 4 laten zien dat 64GB opslagruimte inmiddels de standaard is voor de premium modellen van Garmin, beschikken de nieuwe Marq-horloges over 128GB.

Het oplaadsysteem is ook veranderd. Bij elk ander Garmin-horloge moet je de oplader vastklikken in de oplaadpoort, zoals je met de oplaadkabel van je telefoon doet. De nieuwe Marq-serie heeft daarentegen een magnetisch oplaadsysteem dat zichzelf vastmaakt. Het is een klein detail dat de Marq-horloges onderscheidt van de rest.

(Image credit: Future / Andrew Williams)

Veel ontwerpdetails van de Garmin Marq zijn niet opvallend, maar het verschil met andere Garmin-horloges is er wel degelijk.

Als je dieper in de specificaties duikt, komt de Garmin Marq-serie je misschien bekend voor. Ze zijn voorzien van 1,4-inch AMOLED-schermen met een piekhelderheid van 3.000 nits. Andere opties voor het scherm zijn er niet. Het enige verschil is het "randloze" ontwerp, waarbij het metaal van de rand doorloopt tot aan de rand van het display. Het ziet er strak uit, maar het is geen verschil dat meteen opvalt.

Alle Marq-modellen hebben een kast van 47mm en maken gebruik van dezelfde Elevate V5-hartslagsensor als andere topmodellen van Garmin. Ze beschikken verder over een zaklamp en ondersteuning voor ECG-metingen. De batterij gaat 18 dagen mee (of zeven dagen met always-on dispay). Net als de Fenix ​​9 Pro ondersteunt de Garmin Marq satellietcommunicatie als je een InReach-abonnement hebt.