Amazfit onthult smartwatch met zonnecellen en probeert Garmin van de troon te stoten

Bij de zoektocht naar een smartwatch zie je vaak door de bomen het bos niet meer. Veel horloges lijken ook op elkaar en daarom is het leuk om iets echt nieuws te zien. Dat heeft Amazfit zonet gedaan met een nieuwe toevoeging aan de T-Rex-serie. Deze horloges zijn duurzame, robuuste modellen voor avontuurlijke types. Ze worden ook vaak gezien als goedkopere versies van de Garmin Fenix-serie.

De nieuwe T-Rex Dual Solar baseert zich een beetje op sommige topmodellen van Garmin. Dit horloge heeft namelijk ingebouwde zonnecellen zodat hij kan opladen met zonne-energie. In tegenstelling tot horloges als de Garmin Fenix 9 Pro, heeft de Amazfit T-Rex Dual Solar niet één, maar twee zonnepanelen.

Wanneer je het horloge normaal draagt, laadt hij op met de zonnecellen aan de bovenkant. Aan de achterkant zit een tweede, efficiënter zonnepaneel. Hiermee kan je de lege batterij weer opladen, iets wat niet kan met het zonnepaneel aan de bovenkant.

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Het meest interessante aspect is dat Amazfit met dit horloge Garmin heeft overtroffen op één vlak. De T-Rex Dual Solar combineert namelijk zonne-energie met een AMOLED-scherm. Garmin-horloges met zonne-energie maken daarentegen gebruik van energiezuinige MIP-schermen (Memory In Pixel) in combinatie met de Power Glass-zonnecellen.

Overige specificaties

(Image credit: Amazfit)

Onder normale omstandigheden gaat de batterij van het horloge tot 25 dagen mee. Met optimale zonne-energie wordt dit 35 dagen en met de gps ingeschakeld, haal je nog 41 uur. De titanium behuizing bevat nog een ingebouwde zaklamp met standen voor wit en rood licht, en het stevige scherm van saffierglas heeft een piekhelderheid van 3.000 nits.

Verder zijn er vooraf geïnstalleerde kleurenkaarten (inclusief skipistes), intelligente routeplanning met stapsgewijze aanwijzingen en wegmarkeringen, en LiveShare. Dit is Amazfits versie van van Garmins LiveTrack-functie waarmee je de locatie van een ander kan volgen.

De prijs is ten slotte vrij hoog voor de normen van Amazfit. Het horloge zal hier namelijk 649,9 euro kosten en zou medio oktober verkrijgbaar moeten zijn. In de VS kan je de T-Rex Dual Solar nu al bestellen voor 649,9 dollar.