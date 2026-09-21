Vind je de Garmin Fenix 9 te duur? Deze outdoor smartwatches zijn uitstekende alternatieven

De Garmin Fenix 9 is inmiddels officieel aangekondigd en staat opnieuw helemaal bovenaan het assortiment van Garmin. Daar hoort alleen ook een stevig prijskaartje bij. De gewone Fenix 9 begint bij 999,99 euro, terwijl je voor de Fenix 9 Pro minstens 1.100 euro betaalt. Afhankelijk van de uitvoering kan dat bedrag nog verder oplopen.

Daar krijg je natuurlijk behoorlijk wat voor terug. De nieuwe generatie heeft onder meer verbeterde kaarten en staminafuncties, terwijl de Fenix 9 Pro daar satelliet- en LTE-connectiviteit bovenop doet. Dat maakt hem bijzonder compleet voor fanatieke sporters en avonturiers, maar lang niet iedereen heeft al die functies nodig.

Wie vooral een goed horloge zoekt voor wandelen, hardlopen, fietsen of langere trips in de natuur, heeft gelukkig veel meer keuze. Offline kaarten, een nauwkeurige gps, lange batterijduur en uitgebreide trainingsfuncties zijn tegenwoordig namelijk allang niet meer exclusief voor de duurste Garmin-modellen.

We hebben daarom negen uitstekende alternatieven voor de Garmin Fenix 9 verzameld. Daar zitten niet alleen andere Garmin-horloges tussen, maar ook modellen van Apple, Polar, Huawei en Samsung. Sommige richten zich vooral op lange avonturen en maximale batterijduur, terwijl andere juist een betere combinatie bieden van smartwatchfuncties en sporttracking.

De 9 beste alternatieven