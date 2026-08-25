Sorry Garmin, deze nieuwe Casio G-Shock is het enige horloge dat we willen

Garmin staat op het punt de Fenix ​​9 te lanceren en dat trekt de nodige aandacht. Dat houdt Casio echter niet tegen om de GBX-H5600KI-5 Kanoa Igarashi te lanceren. Hij is voorlopig alleen in de VS te koop voor 370 dollar, een stuk goedkoper dan de meeste smartwatches van Garmin en andere rugged horloges.

Het horloge bevat uitgebreide lijst functies, waaronder een getijdengrafiek, maan-, zonsopgang- en zonsonderganginformatie voor optimale surftijden. Het beschikt ook over bloedzuurstofsensoren, een hartslagmeter, slaapregistratie, trainingsbelasting (via Polar) en meer.

De kast is op zijn beurt donkerbruin met lavendelkleurige accenten. Het MIP-display is voorzien van de handtekening van de Japans-Amerikaanse surfer Kanoa Igarashi, naar wie het apparaat is vernoemd. Op de polsband staat het nummer 50, een verwijzing naar Igarashi's rugnummer in de World Surf League.

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Voor surfers

(Image credit: Casio)

Die link met surfen zou wel eens roet in het eten kunnen gooien voor Garmin. Garmins Play Harder-evenement, waar de Fenix ​​9 naar verwachting onthuld zal worden, toont een surfer als omslagafbeelding voor de livestream. Dat verwijst wellicht naar een van de functies van het horloge. En dan is er nog de prijs. De Garmin Fenix-horloge kosten om en bij de 1.000 euro. Casio's horloge kost minder dan de helft, hoewel het hier (nog) niet te koop is.

Natuurlijk krijg je bij Garmin veel meer functies, waaronder een groter AMOLED-scherm, veel meer tools en metingen. Wie specifiek een horloge zoekt om te gaan surfen, kan daarentegen veel geld besparen met de nieuwe Casio.