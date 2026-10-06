Garmin Enduro 4 gelanceerd: stevig horloge voor duursport met extreem lange batterijduur

Garmin heeft de Enduro 4 gelanceerd met een adviesprijs van 899,99 euro. Deze smartwatch met zonne-energie en de langste batterijduur binnen het Garmin-assortiment is uitgerust met dynamische functies en mogelijkheden die duursporters helpen verder te gaan tijdens hun volgende avontuur.

Dankzij een energiezuinig 1,4-inch MIP-display in combinatie met een zonnelens, biedt de Enduro 4 een batterijduur tot 320 uur in activiteitenmodus of tot wel 90 dagen batterijduur in smartwatchmodus. Daarnaast beschikt het horloge over functies als trainingsdoelen op basis van Grade Adjusted Pace, Grade Adjusted Rolling Pace, staminazones, een staminacurve en Garmin Epic, waarmee activiteiten over meerdere dagen kunnen worden geregistreerd.

Nieuwe functies voor de Enduro-serie

Naast meer dan 100 activiteitenprofielen introduceert de Enduro 4 nieuwe functies binnen de Enduro-serie, speciaal geoptimaliseerd voor trailrunners, meerdaagse wandelaars, backpackers en duursporters.

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Uitgebreide energiemodi bieden vooraf ingestelde opties om de balans tussen batterijduur en prestaties te optimaliseren op basis van de behoeften van de gebruiker. Trainingsdoelen op basis van Grade-Adjusted Pace (GAP) helpen sporters dan weer de juiste inspanning aan te houden op heuvelachtig terrein, terwijl Grade-Adjusted Rolling Pace in realtime inzicht geeft in het tempo op verschillende soorten terrein.

Stamina zones laten atleten zien hoe hun stamina impact heeft op een activiteit, terwijl de stamina curve gebruikers helpt inzicht te krijgen in hoe hun uithoudingsvermogen zich in de loop van de tijd ontwikkelt. Met 50% meer RAM dan de Enduro 3 en een krachtigere, vernieuwde kaartengine is navigeren eenvoudiger en sneller. Perspectiefweergave toont verder meer details, zowel van dichtbij als op grotere afstand.

Garmin Epic stelt je in staat om meerdere activiteiten samen te voegen tot één verhaal in Garmin Connect. Activiteiten kunnen over dagen, weken of maanden worden gegroepeerd tot een zogenoemde “Epic”, waarbij gebruikers foto's kunnen toevoegen, hun prestaties kunnen delen en meer.

Verbeterde roeifuncties bieden extra trainingsinzichten, zoals VO2 max en een vermogenscurve voor indoor roeien. Daarnaast maken uitgebreide rucking-functies het mogelijk om tijdens een activiteit het gewicht van je bepakking aan te passen en doelwaarden in te stellen.

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Duurzaam ontwerp kan tegen een stootje

Met een gewicht van 63 gram is de Enduro 4 een van de lichtste horloges in dit segment. Dankzij de 51mm-behuizing, een krasbestendige Power Sapphire-lens, titanium bezel en lichtgewicht behuizing van met vezels versterkt polymeer, is hij zowel stevig als licht. De geïntegreerde LED-zaklamp beschikt over zowel wit als rood licht en het horloge is waterbestendig tot 10 ATM.