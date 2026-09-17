Een week met de Apple Watch Ultra 4: een smartwatch voor serieuze avonturiers

Naast de onthulling van de iPhone Duo, AirPods 5, iPhone 18 Pro (Max) en de Apple Watch Series 12, konden we kennismaken met de Apple Watch Ultra 4. Er is geen sprake van een prijsverhoging, grote ontwerpwijzigingen of zelfs nieuwe kleuren.

De upgrade lijkt op die van de Series 12. Zo heeft het horloge een herontworpen achterkant als onderdeel van het nieuwe systeem voor gezondheidsmetingen, de S11-chip met Secure Enclave en een aparte always-on-processor. Ook is er nu een score voor Gereedheid, iets wat bijna elke concurrent al een tijdje heeft. Daarnaast kan de Watch Ultra 4 nu HRV-gegevens (hartslagvariabiliteit) tracken.

Een belangrijke vernieuwing is de grotere batterij: de Apple Watch Ultra 4 heeft een 5% grotere batterij dan de Apple Watch Ultra 3. Dit betekent dat de Watch Ultra 4 écht verder gaat. Apple belooft een batterijduur van maximaal 50 uur bij normaal gebruik en tot 84 uur in de energiebesparende modus.

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(Image credit: Future/Jacob Krol)

Dat zijn indrukwekkende cijfers op papier. In de praktijk zijn de prestaties vergelijkbaar met de Watch Ultra 3. Het horloge gaat meer dan een dag mee en komt aardig in de buurt van twee volle dagen. We hebben nog wat meer tijd nodig om te kunnen zeggen of er echt zo'n grote sprong voorwaarts is gemaakt, maar het ziet er goed uit voorlopig.

Er is verder een nieuwe, snellere oplader, die er wel hetzelfde uitziet als de oude. Na een kwartier zou je al genoeg batterij moeten hebben voor 18 uur gebruik. Tijdens onze testen werd duidelijk dat dat ook in de praktijk zo is.

Daarnaast is de nieuwe score voor Gereedheid is een van de grootste veranderingen. Die functie heeft echter meer tijd nodig om onze activiteiten, slaap en meer te analyseren. Volgens Apple zijn er namelijk zeven nachten nodig om een ​​score te kunnen berekenen, waardoor we nog niet genoeg scores hebben voor een definitief oordeel.

Het vernieuwde systeem voor gezondheidsmetingen en de frequentere registratie van hartslag en HRV zijn op hun beurt interessante toevoegingen. Dit wordt aangevuld met uitgebreide tracking, dual-band gps, meldingen bij hoge bloeddruk, meting van je bloedzuurstofgehalte en satellietconnectiviteit. De mogelijkheid om je hartslag in realtime te bekijken en de extra metingen tussendoor maken de Ultra 4 nog nuttiger. HRV is dan weer een nieuwe meting die het gat met concurrentie kleiner maakt.

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Ook hier botsen we op hetzelfde probleem waar de iPhone 18 Pro (Max) mee kampt. Siri Recap en Live Rewind zullen zelfs in de VS pas later dit jaar beschikbaar zijn als bèta. Hier zullen de twee functies voorlopig niet werken en het is niet bekend wanneer dat wel zo zal zijn.

Voorlopig is de Apple Watch Ultra 4 vooral een evolutie van de Ultra 3 en geen volledige heruitvinding. De langere batterijduur is wel een mooie verbetering. Op dit moment zijn we vooral benieuwd naar de Gereedheid en hoe goed dit werkt op langere termijn. Daarvoor moeten we het horloge nog wat langer dragen.