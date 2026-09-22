Nieuwe Apple Watches herstarten uit het niets door bug

Sinds vorige week vrijdag liggen de Apple Watch Series 12 en Watch Ultra 4 in de winkelrekken. Inmiddels stromen de eerste klachten van gebruikers binnen en er is één probleem dat meermaals voorkomt. Beide smartwatches kunnen namelijk uit het niets opnieuw opstarten.

Het probleem lijkt wijdverspreid te zijn. Zowel op internationale fora, zoals Reddit en het forum van Apple zelf, als lokale fora, waaronder dat van Tweakers, zijn meldingen hiervan te vinden. Er is ook geen specifieke actie die de crash veroorzaakt. Bij de ene gebeurt het tijdens sporttracking, terwijl het bij de ander gebeurt bij een telefoongesprek.

Apple zelf heeft voorlopig nog geen officiële verklaring gegeven, al lijkt het probleem niet meer voor te komen bij de nieuwste bètasoftware (WatchOS 27.2).

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De boosdoener lijkt de Neural Engine in de horloges te zijn. Dit onderdeel van de chip neemt alle AI-taken voor zijn rekening. Het Duitse ComputerBase heeft enkele testen uitgevoerd en kon hun Apple Watch twee keer laten crashen. De oorzaak van de crash was de Neural Engine die even vastliep, waarna de Apple Watch automatisch heropstart.

Voorlopig lijkt de bèta van WatchOS 27.2 de enige betrouwbare manier te zijn om dit probleem te verhelpen. Het probleem komt namelijk voor bij zowel de software die standaard op de Apple Watches staat als de zogenaamde "day-one update" die je kan downloaden zodra de horloges opgestart zijn.