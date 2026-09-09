Apple onthult Watch Series 12 en Watch Ultra 4 met veel betere hartslagmeting

Apple heeft tijdens zijn grote september-event twee nieuwe smartwatches aangekondigd: de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4. Aan de buitenkant verandert er dit jaar niet enorm veel, maar binnenin gebeurt er des te meer.

Beide horloges krijgen de nieuwe S11-chip en vooral het nieuwe Health Sensing System. Daarmee meet de Apple Watch je hartslag voortaan vrijwel continu en verzamelt hij veel meer gezondheidsdata dan zijn voorgangers. Daarnaast komen er nieuwe functies voor herstel, audio en Apple Intelligence.

Apple Watch Series 12

(Image credit: Apple)

De Series 12 verschijnt opnieuw in 42 en 46 mm. De aluminium modellen komen in donkerbrons, zwart, lichtgoud en spacegrijs, terwijl titanium beschikbaar is in naturel en een nieuwe gouden uitvoering. Het aluminium model krijgt bovendien Ceramic Shield 2, dat volgens Apple 60 procent beter bestand is tegen krassen dan het Ion-X-glas van de Series 11.

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De grootste verbetering van de Apple Watch Series 12 zit bij de gezondheidssensoren. De nieuwe optische hartslagsensor gebruikt grotere en energiezuinigere groene leds en meet je hartslag voortaan de hele dag door om de vijf seconden. Daardoor moet de Watch een completer beeld krijgen van je conditie en fysiologische toestand.

Ook HRV, oftewel hartslagvariabiliteit, wordt veel vaker gemeten. Volgens Apple gebeurt dat tot 24 keer vaker dan voorheen. De Watch maakt daarbij onderscheid tussen HRV bij herstel en je algemene HRV, zodat je meer inzicht krijgt in onder andere stress, herstel en je algemene gezondheid.

Daar komt de nieuwe Gereedheidsscore bovenop. De Apple Watch kijkt hiervoor naar je recente activiteiten, trainingsbelasting, vitale waarden en slaapscore. Vervolgens krijg je een score van 0 tot 10 met een advies om te herstellen, rustig aan te doen, gereed te zijn of er juist vol voor te gaan. De score wordt gedurende de dag bijgewerkt wanneer er nieuwe gegevens binnenkomen.

De nieuwe S11-chip speelt bij al die metingen een belangrijke rol. De chip zorgt daarnaast voor nauwkeurigere stappentelling en maakt een nieuwe Stappen-complicatie mogelijk waarmee je het aantal stappen rechtstreeks op je wijzerplaat ziet.

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De batterijduur blijft bij normaal gebruik maximaal 24 uur. Tijdens een outdoorwork-out houdt de Series 12 het voortaan wel tot tien uur vol, 25 procent langer dan zijn voorganger. Opladen gaat eveneens sneller: vijftien minuten aan de lader levert maximaal twaalf uur extra batterijduur op.

Apple Watch Ultra 4

(Image credit: Apple)

De Apple Watch Ultra 4 krijgt grotendeels dezelfde gezondheidsverbeteringen als de Series 12. Ook hier meet het nieuwe Gezondheidsmetingsysteem je hartslag de hele dag door om de vijf seconden en wordt HRV tot 24 keer vaker bijgehouden. De nieuwe Gereedheidsscore en uitgebreidere metingen van je vitale functies zijn eveneens aanwezig. Daarmee krijg je onder andere meer inzicht in stress, herstel en hoeveel je lichaam die dag aankan.

Ook de Ultra 4 krijgt de nieuwe S11-chip. Die speelt een belangrijke rol bij de nieuwe gezondheidsmetingen en zorgt daarnaast voor nauwkeurigere stappentelling. Apple claimt zelfs dat de Ultra 4 de nauwkeurigste stappenteller van alle smartwatches heeft.

Het grootste verschil met de gewone Apple Watch zit opnieuw bij sport en batterijduur. Bij normaal gebruik haalt de Ultra 4 nu maximaal 50 uur op één lading. In de energiebesparingsmodus loopt dat op tot 84 uur. Vijftien minuten opladen is bovendien genoeg voor maximaal achttien uur extra gebruik.

Apple richt zich daarnaast nadrukkelijker op lange trainingen. In de Extended Workout-modus kan de Ultra 4 maximaal 25 uur lang een outdoorwork-out bijhouden met volledige gps- en hartslagmetingen. Voor nog langere trainingen is er Max Extended Workout, waarmee hardlopen, wandelen en hiken tot 45 uur kan worden geregistreerd. De gps blijft daarbij iedere seconde een meting uitvoeren. Volgens Apple is dat doorgaans genoeg om een ultramarathon van 100 mijl uit te lopen.

De Ultra 4 beschikt volgens Apple daarnaast over de nauwkeurigste ingebouwde gps van alle sporthorloges. Satellietcommunicatie blijft eveneens aanwezig, zodat je ook buiten bereik van een mobiel netwerk noodfuncties kunt gebruiken.

Aan het ontwerp verandert weinig. De Apple Watch Ultra 4 blijft verkrijgbaar met een titanium behuizing in naturel en zwart. Wel verschijnen de Trail Loop, Alpine Loop en Ocean Band in verschillende nieuwe kleuren.

Apple Intelligence en Siri AI

Apple brengt met watchOS 27 ook meer Apple Intelligence-functies naar de Apple Watch. In Nederland en België is dat verhaal alleen opnieuw een stuk minder compleet dan Apple tijdens de internationale presentatie doet lijken.

Zo wordt Siri AI wel genoemd als belangrijke nieuwe functie voor de Apple Watch, maar is de volledige nieuwe Siri-ervaring niet overal beschikbaar. Ook functies als Live Rewind en Siri Recap, waarmee je gemiste stukken uit gesprekken kunt terughalen of gesprekken kunt laten samenvatten, worden in de Nederlandse Apple-berichten helemaal niet genoemd. Dat wijst erop dat deze voorlopig niet voor Nederlandse gebruikers bedoeld zijn.

Wat hier wel wordt bevestigd, zijn Geluidsherkenning en Shazam. De Apple Watch kan je bijvoorbeeld waarschuwen wanneer hij een sirene, alarm, deurbel of huilende baby hoort, terwijl Shazam automatisch muziek kan herkennen.

Apple Intelligence ondersteunt vanaf watchOS 27 wel het Nederlands, maar Apple waarschuwt zelf dat niet alle functies in iedere taal en regio beschikbaar zijn. Voor Nederlandse en Belgische gebruikers betekent dat dus opnieuw dat een deel van de opvallendste AI-functies voorlopig buiten bereik blijft.

Prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Apple)

De Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 zijn vanaf vandaag te pre-orderen en liggen vanaf vrijdag 18 september in de winkels.

De Apple Watch Series 12 is verkrijgbaar vanaf 449 euro en de Apple Watch Ultra 4 is verkrijgbaar vanaf 899 euro.