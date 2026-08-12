Nieuwe Google Pixel Watch 5 zet vol in op gezondheid en Gemini

Google heeft de Pixel Watch 5 onthuld. De nieuwe smartwatch lijkt sterk op zijn voorganger, maar krijgt vooral nieuwe gezondheidsfuncties, uitgebreidere fitnessopties en meer Gemini-integratie.

De grootste vernieuwingen zitten bij de gezondheidstracking. De Pixel Watch 5 kan voortaan trends in je bloeddruk en insulineresistentie bijhouden. Daarbij kijkt het horloge over langere periodes naar verschillende sensorgegevens om veranderingen zichtbaar te maken.

Google benadrukt wel dat deze functies geen medische diagnoses stellen en bijvoorbeeld geen vervanging zijn voor een bloeddrukmeter of bloedtest. Ook houdt de Pixel Watch de kwaliteit van je ademhaling tijdens de slaap in de gaten en analyseert het horloge tijdens je slaap veranderingen in het zuurstofgehalte van je bloed.

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Design, fitness en Gemini

(Image credit: Google)

Google houdt grotendeels vast aan het design van de Pixel Watch 4. Er zijn opnieuw uitvoeringen van 41 en 45 mm, met onder meer Obsidian, Fog, Olive en Canyon als kleuren. Ook de batterijduur blijft gelijk: maximaal 30 uur voor de 41mm-versie en 40 uur voor het 45mm-model. Een kwartier opladen via de Quick Charge Dock moet genoeg zijn voor maximaal 15 uur gebruik.

De grotere vernieuwingen zitten vooral in gezondheid en slaap. Zo kan de Pixel Watch 5 voortaan trends in je bloeddruk en insulineresistentie bijhouden, waarmee veranderingen over langere periodes worden gevolgd. Beide functies komen overigens ook naar oudere Pixel Watches. Nieuw is daarnaast Smart Wake, dat binnen een ingesteld tijdsvenster een gunstiger moment probeert te kiezen om je wakker te maken.

Ook sporters krijgen nieuwe mogelijkheden. Via de Google Health-app kun je uitgebreidere kracht- en HIIT-workouts samenstellen met eigen herhalingen, gewichten en intervallen. Die worden naar het horloge gestuurd, waarna de Pixel Watch 5 aanwijzingen geeft tijdens sets en rustmomenten. Verder zijn er meer dan 50 ondersteunde oefeningen en sporten en gebruikt de smartwatch opnieuw dual-frequency gps.

Gemini krijgt eveneens meer mogelijkheden. De assistent kan op basis van context relevante informatie tonen, zoals vluchtupdates of een locatie uit een bericht, en ook complexere opdrachten uitvoeren, zoals een lunchplek zoeken en de navigatie starten. Nieuw is bovendien dat je simpele acties, zoals timers, alarmen en workouts, offline met je stem kan uitvoeren. De Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated-chip moet dit alles 20 procent sneller verwerken dan op de Pixel Watch 4. Ook kun je met generatieve AI zelf een wijzerplaat maken op basis van een prompt.

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Prijs

(Image credit: Google)

De Pixel Watch 5 verschijnt opnieuw in twee formaten en is verkrijgbaar met wifi of LTE. De 41mm-versie kost 419 euro met wifi en 519 euro met LTE, terwijl je voor de grotere 45mm-uitvoering respectievelijk 449 en 549 euro betaalt.

Daarmee wordt vooral het kleinere model duurder. De Pixel Watch 4 van 41 mm begon vorig jaar bij 399 euro voor wifi en 459 euro voor LTE, waardoor de prijzen met respectievelijk 20 en 60 euro stijgen. De 45mm-versie met wifi blijft met 449 euro even duur, terwijl het LTE-model 20 euro duurder wordt en van 529 naar 549 euro gaat.

Pre-orders starten vandaag, 12 augustus, en vanaf 20 augustus ligt hij in de winkelrekken.