Google onthult de Pixel 11 Pro Fold met een verbeterde hoofdcamera en opnieuw een steviger design

Google onthult vandaag onder andere zijn nieuwe Pixel 11-serie. Het officiële 'Made by Google'-event vindt pas vannacht om 12u plaats, maar we kunnen nu al de belangrijkste informatie over de nieuwe Google-producten delen.

De smartphone-line-up bestaat weer uit een Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL en Pixel 11 Pro Fold. Hieronder gaan we wat dieper in op de nieuwste foldable van het merk: de Pixel 11 Pro Fold.

Extra stevig design en feller display

De Google Pixel 11 Pro Fold is als een vouwbare smartphone natuurlijk weer ideaal voor multitasking. Het vouwbare scherm geeft je de ruimte van twee normale Pixel-telefoons naast elkaar.

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Dit toestel als een normale telefoon gebruiken wordt bij deze generatie echter ook weer iets aangenamer dankzij een ontwerp dat 1 mm dunner en 10% lichter is dan dat van zijn voorganger.

Toch zet Google bij zijn nieuwste foldable ook weer opnieuw sterk in op een extra stevig design. Het apparaat is 3x sterker dan zijn voorganger, heeft nog steeds als een van de weinige foldables een IP68-certificering en beschikt nu ook over een speciale composieten achterkant. Die achterkant voelt zacht aan in de hand, maar is wel voorzien van krasbestendig glas dat tegen een stootje moet kunnen. Ook het scharnier is weer verder verstevigd.

Qua display geniet je hier ook weer van wat fijne upgrades. Zowel het coverscherm als het vouwbare scherm zijn 20% helderder. Dat coverscherm is nu voor het eerst ook een Super Actua-scherm, wat zorgt voor een dynamische refresh rate van 1-120Hz. Binnenin zit opnieuw een Super Actua Flex-display. De piekhelderheid van beide displays is verhoogd tot 3.600 nits.

Camera's en 'HiLight'

De Pixel 11 Pro Fold heeft dit jaar ook een vernieuwd camerasysteem gekregen. We hebben hier nu te maken met een 48MP-hoofdcamera die 56% meer licht opvangt. Dit moet zorgen voor levendigere foto's en video's, ook bij weinig licht. Die hoofdcamera wordt verder weer ondersteund door een 10,5MP-ultrawide en een 10,8MP-telefotocamera met 5x optische zoom. Naast die optische zoom is er ook nog 30x Superzoom.

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Ook de software-ervaring voor de camera's is verbeterd. In de Camera-app ben je nu nog maar één swipe verwijderd van een nieuwe modus genaamd 'Magische opname'. Deze modus moet momenten voor je vastleggen terwijl jij ze gewoon zelf beleeft. Je tikt één keer om het in te schakelen en je Pixel maakt video's en foto's in hoge kwaliteit voor je. Die worden ook automatisch bijgesneden en scherper gemaakt als dat nodig is.

Met 'Cameralooks' voeg je je eigen unieke filmstijlen toe aan je foto's. Dit zorgt voor een meer unieke look voor jouw foto's. Wat voor stijl of effecten je ook toepast, huidtinten moeten er consistent uit blijven zien.

Achterop alle Pro-modellen, verwerkt in het camera-eiland, vind je nu ook de nieuwe HiLight-feature. Dit is een reeks ledlampjes rondom de flitser. Deze lampjes kunnen gebruikt worden om met verschillende kleuren aan te geven wat er op je telefoon gebeurt, terwijl je de telefoon dus met het scherm naar beneden hebt liggen. Zo kan je even afscheid nemen van de afleidingen op je scherm, maar wel op de hoogte blijven van belangrijke meldingen waarvoor je toch even je telefoon erbij moet pakken.

Je kan de verlichting personaliseren voor bijvoorbeeld verschillende contactpersonen en dit werkt via de Telefoon-app én WhatsApp. HiLight laat daarnaast ook zien wanneer Gemini luistert, nadenkt en antwoordt.

Nieuwe chip en nieuwe software

De Pixel 11-serie wordt aangedreven door de nieuwe Google Tensor G6-chip. Deze biedt weer verbeteringen op het vlak van energie-efficiëntie en algemene prestaties, maar bijvoorbeeld ook voor de beeldverwerking van foto's en video's.

De Tensor G6 maakt ook de meest geavanceerde on-device Gemini-functionaliteit tot nu toe mogelijk. Gemini Nano werkt hier dan ook in hogere kwaliteit en met minder vertragingen.

Gemini Intelligence biedt hier nu ook betere spraak-naar-tekstfuncties, waardoor je natuurlijker kan praten tegen je telefoon en tekst er uiteindelijk toch netjes uitziet. Daarnaast zijn features zoals Live vertalen en Circle to Search natuurlijk ook weer aanwezig en verder verfijnd. Live vertalen werkt nu ook bij video's, podcasts en spraakberichten voor bepaalde talen en Circle to Search is nu makkelijker via de Camera-app te gebruiken.

Om je optimaal gebruik te laten maken van alle AI-kracht van de Pro-toestellen, krijg je bij aankoop van een Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL of Pixel 11 Pro Fold 6 maanden gratis toegang tot Google AI Pro. Ook bij deze generatie geldt er weer een belofte van zeven jaar aan OS-, Pixel Drop- en veiligheidsupdates.

Batterijduur van 24 uur en Qi2.2-certificering

Google claimt dat de Pixel 11 Pro Fold een batterijduur van meer dan 24 uur weet te bieden met zijn 4.750mAh-batterij en slimme optimalisaties. Zo moet de telefoon je dagelijkse gewoonten leren kennen en zich daarop aanpassen om zoveel mogelijk energie te besparen.

Met een bekabelde oplader (30W of hoger), kan je de Pixel 11 Pro Fold nu binnen 30 minuten tot 50% opladen. Ook draadloos opladen is echter verbeterd. Pixelsnap is weer aanwezig, waardoor je magnetische opladers kan gebruiken, en de nieuwe modellen zijn Qi2.2-gecertificeerd. Dat betekent dat ze draadloos met 25W kunnen opladen en dat is 20% sneller dan voorheen.

Prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel 11 Pro Fold is helaas wel in prijs gestegen ten opzichte van zijn voorganger. Hij heeft een nieuwe startprijs van 1.999 euro. Voor die prijs krijg je 16GB aan RAM en 256GB aan opslagruimte. Er is ook nog een model met 512GB aan opslagruimte. Verder kan je alleen nog kiezen tussen twee kleuropties: 'Olijf' (groen) en 'Obsidiaan' (zwart/donkergrijs). Pre-orders starten vandaag, 12 augustus, en vanaf 20 augustus ligt hij in de winkelrekken.