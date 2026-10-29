Samsung Galaxy Buds On hebben een slimme oplossing voor een van de grootste problemen met open-ear oortjes

Steeds meer mensen lijken het toch (af en toe) wel fijn te vinden om zich niet helemaal af te sluiten van hun omgeving wanneer ze naar muziek luisteren. We zien dan ook steeds meer soorten open-ear oortjes op de markt verschijnen. Onder andere merken zoals Sony, Anker, Bose en Shokz focussen zich op die categorie. Nu wil Samsung natuurlijk niet achterblijven en heeft het bedrijf de Galaxy Buds On geïntroduceerd... maar nog niet meteen in Europa (daarover verderop meer).

In tegenstelling tot over-ear koptelefoons en in-ear oortjes moeten open-ear oortjes een goede audiokwaliteit weten te leveren zonder het voordeel van een afgesloten gehoorgang. Ook moeten de oortjes, die meestal op de een of andere manier aan je oor hangen, niet te zwaar zijn. Bij Samsungs Galaxy Buds On weegt elk oortje 6,65 gram.

Een Samsung-leidinggevende vertelde ons verder het volgende over het designproces: "Het ontwerpen van deze oortjes is een complexe uitdaging vanwege de unieke anatomie van oren en de moeilijkheid om de perfecte balans tussen een stevige pasvorm en een comfortabele pasvorm te vinden."

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Elk oor is natuurlijk ook anders en dat maakt alles nog lastiger. Samsung liet ons weten dat het AI gebruikt heeft en "119 miljoen datapunten voor oren heeft geanalyseerd om de optimale pasvorm te vinden voor een zo groot mogelijke groep gebruikers." Engineers hebben die informatie gebruikt om de onderdelen te optimaliseren, waaronder dingen zoals draadlengte, gewicht, 'bridge'-lengte, batterij en de plaatsing van de speaker. Ook hebben ze een legering geselecteerd die tegelijkertijd flexibel is voor de clip-on onderdelen, maar ook stevig is en goed blijft zitten. Samsung claimt dat je het bijna vergeet wanneer je ze draagt.

Het lekken van audio tegenwerken

Samsung lijkt veel vertrouwen te hebben in de pasvorm, maar dat is natuurlijk niet het enige belangrijke onderdeel van de oortjes. Het bedrijf heeft zich ook bezig gehouden met de complexe taak van het leveren van audio van hoge kwaliteit die niet ook duidelijk te horen is voor de persoon naast je.

Een van de interessantste aspecten van het audiodesign van de oortjes, is het gebruik van de 'TwinBoost'-drivers om de open-ear geluidskwaliteit te verbeteren en het lekken van audio te verminderen. Om dat laatste voor elkaar te krijgen zenden de oortjes "bijpassende tegenovergestelde geluidsgolven" uit vanuit de achterkant van de speaker. Die moeten een deel van de audio die ontsnapt laten wegvallen.

We hebben deze feature natuurlijk nog niet zelf kunnen ervaren, maar het klinkt zeker interessant en ook indrukwekkend als het daadwerkelijk werkt. Het lijkt erop dat het een soort actieve noise-cancelling is (hoewel de oortjes dus overigens geen echte ANX hebben), maar er worden geen tegengeluiden afgespeeld om omgevingsgeluid tegen te houden, maar juist om de verspreiding van het geluid uit de oortjes naar de omgeving te verminderen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Zonder ANC kunnen de Galaxy Buds On je dus ook niet afsluiten van je omgeving. Dat is ook het tegenovergestelde van waar dit soort oortjes voor ontworpen zijn. Wat ze als het goed is wel kunnen, is het leveren van een heldere gesprekskwaliteit. Voor telefoongesprekken maken de oortjes gebruik van drie microfoons en een 'voice pickup unit'. Samsung claimt dat de Galaxy Buds On je stem weten vast te leggen via de microfoons en zelfs via "kaakbewegingen" om daarmee jouw stem beter te kunnen onderscheiden van andere geluiden.

Met behulp van wat machine learning laat Samsung de oortjes ook nog automatisch specifieke herkenbare geluiden zoals toeterende auto's en bouwwerkzaamheden dempen.

De oortjes ondersteunen verder ook hoofdgebaren voor het accepteren en weigeren van telefoontjes, Gemini en 'Quick Voice Memos'. Wat nog indrukwekkender is, is dat Samsung een batterijduur van 9,5 uur per oortje claimt bij het luisteren naar audio en met de oplaadcase meegerekend zou je in totaal 38 uur moeten kunnen luisteren. De batterijduur voor telefoongesprekken is 5,5 uur via de oortjes en 25 uur met de oplaadcase meegerekend.

De Galaxy Buds On zijn inmiddels gelanceerd in Zuid-Korea en komen in november uit in de VS voor een adviesprijs van 229 dollar. Een nieuw verslag van SamMobile wijst erop dat Samsung inmiddels heeft laten weten dat we de nieuwe open-ears in Europa begin 2027 kunnen verwachten. We moeten dus nog wel iets langer wachten, maar we worden gelukkig niet overgeslagen. Er is nog geen europrijs bekend, maar die zit bij deze productcategorie vaak wel erg dicht in de buurt van de dollarprijs. De Galaxy Buds On zijn momenteel alleen nog maar uitgebracht in het zwart.

Een prijs van 229 dollar maakt de oortjes net wat goedkoper dan de uitstekende Shokz Openfit Pro van zo'n 249 dollar/euro en flink wat goedkoper dan de Bose Ultra Open (2nd Gen) van zo'n 299 dollar/euro.

Hopelijk kunnen we de Galaxy Buds On zo snel mogelijk uittesten en meer delen over de daadwerkelijke pasvorm, audiokwaliteit, kwaliteit van deze "noise-cancelling" en batterijduur. Op papier zien de specs er in ieder geval goed uit.