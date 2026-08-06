Wordt de Google Pixel 11 jouw volgende telefoon? Dit zijn de interessantste leaks en geruchten tot nu toe

De Google Pixel 11-serie is inmiddels erg dichtbij. De nieuwe telefoons staan op het punt om op 12 augustus gelanceerd te worden. Natuurlijk zijn er voor die datum alweer allerlei details over de aankomende toestellen gelekt, zoals het geval is bij vrijwel elke smartphonelancering, en daardoor hebben we al een beetje een idee van wat we kunnen verwachten.

Een van de meest recente leaks heeft ons details gegeven over een gloednieuwe feature genaamd 'HiLight'. Daarnaast hebben we recent echter ook allerlei andere dingen gehoord over de Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL en Pixel 11 Pro Fold.

Hieronder hebben we een overzicht gecreëerd van de meest interessante (recente) Pixel 11-leaks. We hebben per leak ook beoordeeld hoe accuraat we denken dat deze informatie is.

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1. Nieuwe HiLight-feature

Pixel Glow is officially called HiLight, I'd say. — @rquandt.bsky.social (@rquandt.bsky.social.bsky.social) 2026-08-06T11:38:40.113Z

We horen nu al een langere tijd dat de toestellen uit de Pixel 11-serie verlichting achterop krijgen. Deze verlichting zou bedoeld zijn voor een feature die in geruchten en leaks eerst Pixel Glow werd genoemd. Nu lijkt het erop dat de feature misschien uiteindelijk HiLight zal heten.

De bekende leaker Roland Quandt deelde via een post op Bluesky iets dat lijkt op een officieel Frans marketingbeeld voor de Pixel 11 Pro Fold. In dat marketingmateriaal wordt de feature dus ook HiLight genoemd. Wat houdt deze feature dan precies in? Nou, als je de Franse tekst uit het beeld vertaalt, staat er: "wanneer je smartphone met de voorkant naar beneden ligt, licht HiLight discreet op wanneer je favoriete contacten je bellen of wanneer je chat met Gemini".

Dit lijkt dus eigenlijk een soort evolutie te zijn van het ouderwetse notificatielampje. Het is nog niet 100 procent duidelijk hoe de feature precies zal werken, maar we zien in afbeeldingen wel dat de verlichting kan oplichten in meerdere kleuren. Misschien kunnen verschillende kleuren of patronen dus ook ingesteld worden voor verschillende soorten notificaties, zodat je meteen vanaf de achterkant ziet waar je mee te maken hebt.

Google heeft deze feature zelf ook al geteased. Hoewel het nog niet helemaal zeker is dat de feature echt officieel HiLight zal heten, zijn we er wel vrij zeker van dat in ieder geval sommige Pixel 11-modellen dus deze verlichting achterop krijgen.

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Waarschijnlijkheid: 10/10

2. Hogere prijzen

De Google Pixel 10 Pro en 10 Pro XL. (Image credit: Philip Berne / Future)

Helaas zijn niet alle Pixel 11-geruchten positief. We hebben namelijk ook gehoord dat de prijzen voor deze nieuwe toestellen hoger kunnen zijn dan die van hun voorgangers.

Dit gerucht gaat overigens wel over de zogenaamde dollarprijzen. We weten niet of we hetzelfde kunnen verwachten voor de europrijzen of dat er niets veranderd voor ons. Vaak zijn hogere prijzen echter wel in meerdere regio's van toepassing en we verwachten dan ook dat dit wereldwijd het geval zal zijn.

Volgens Android Headlines krijgt de Pixel 11 een startprijs van 899 dollar, de Pixel 11 Pro van 1.099 dollar, de Pixel 11 Pro XL van 1.299 dollar en de Pixel 11 Pro Fold van 1.899 dollar.

Dat betekent voor die toestellen in de VS dat er sprake is van een prijsverhoging van 100 dollar. Nou zou het bij de standaard Pixel 11 en de Pixel 11 Pro wel zo zijn dat je meer opslag krijgt dan vorig jaar. Die toestellen krijgen dit jaar schijnbaar ook eindelijk 256GB als minimale opslagcapaciteit, terwijl dat vorig jaar nog 128GB was. De andere twee modellen hebben dezelfde minimale opslagcapaciteit als hun voorgangers, dus in die gevallen is het gewoon een prijsverhoging.

We weten dus nog niet zeker wat er met de europrijzen zal gebeuren, maar dit zijn in ieder geval de oorspronkelijke prijzen van de Pixel 10-serie: de Pixel 10 begon bij 899 euro, de Pixel 10 Pro bij 1.099 euro, de Pixel 10 Pro XL bij 1.299 euro en de Pixel 10 Pro Fold bij 1.899 euro.

Als deze leak dus accuraat is, kunnen we dit jaar weer iets hogere prijzen dan die startprijzen verwachten. Helaas is er een redelijk grote kans dat de leak accuraat is gezien de huidige RAM-crisis.

Waarschijnlijkheid: 8/10

3. Nieuwe kleuren

Image 1 of 2 Gelekte afbeeldingen tonen de Pixel 11 en de Pixel 11 Pro. (Image credit: 9to5Google / Amazon) Gelekte afbeeldingen tonen de Pixel 11 Pro Fold. (Image credit: 9to5Google / Amazon) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Bij nieuwe modellen komen meestal ook weer nieuwe kleurvarianten kijken. Dit verwachten we dus ook weer bij de Google Pixel 11-serie. Daarbij zijn er ook al allerlei verschillende kleuropties gelekt op Amazon.

We lijken te maken te krijgen met de kleuren 'Midnight' (zwart), 'Fuchsia' (roze) en 'Moss' (groen) voor de Pixel 11, 'Dune' (een lichte roze tint), 'Sterling' (grijsachtig lavendel), 'Pine' (groen) en 'Light Fog' (lichtblauw) voor de Pixel 11 Pro en Pro XL, en Midnight en Pine voor de Pixel 11 Pro Fold.

Hoewel sommige tinten misschien wel vergelijkbaar zullen zijn met kleuren die Google eerder gebruikt heeft, zijn dit wel allemaal andere namen dan die we bij de Pixel 10-serie zagen.

Aan de hand van de gelekte beelden lijken het allemaal wel mooie kleuren te zijn. Het is ook een beetje een mix tussen felle, opvallende kleuren en wat subtielere tinten. De gelekte beelden zien er overigens ook redelijk officieel uit, dus er bestaat een redelijke kans dat dit ook echt de uiteindelijke kleuren zijn.

Waarschijnlijkheid: 7/10

4. Nieuwe chip

De Google Pixel 10 Pro. (Image credit: Future)

De enige spec-upgrade waar je bijna altijd op kan rekenen bij een nieuwe telefoon is een nieuwe chip. Ook bij de Pixel 11-serie verwachten we dus dat de Tensor G5 uit de Pixel 10-serie wordt ingeruild voor een Tensor G6. Dat is ook wat leaks suggereren.

Verschillende leaks gaan ook wat dieper in op wat we kunnen verwachten van die Tensor G6. Zo zou deze processor een flinke upgrade voor CPU-prestaties krijgen, plus een kleine verbetering voor GPU-prestaties. Echt een gigantische upgrade lijkt dit niet te worden, maar toch is er natuurlijk wel weer sprake van een prestatieboost.

Waarschijnlijkheid: 9/10

5. Minder camera's voor de Pixel 11

De Google Pixel 10 heeft drie camera's achterop. (Image credit: Philip Berne / Future)

De Pixel 11 zou dus iets meer kunnen kosten dan zijn voorganger, maar hij zou misschien ook een downgrade kunnen krijgen. Android Headlines suggereert dat er achterop misschien maar twee camera's zullen zitten: een hoofdcamera en een ultrawide. Dat zou dus betekenen dat de telefotocamera wordt verwijderd.

De Google Pixel 10 had namelijk die twee camera's én een telefotocamera. Als deze informatie klopt, is dit dus een echte downgrade.

We raden je ook zeker aan om dit gerucht met een korreltje zout te nemen. Bij nieuwe modellen verwachten we namelijk toch nog steeds eerder upgrades dan downgrades. Wel zou dit natuurlijk een manier kunnen zijn voor Google om de kosten wat te drukken nu de prijzen voor veel onderdelen zo hoog zijn. Ook zou het gebrek aan een telefotocamera niet uniek zijn voor een "flagship-instapmodel". Ook de standaard iPhone 17 heeft bijvoorbeeld geen telefotocamera.

Waarschijnlijkheid: 5/10

6. Minder RAM

De Pixel 11 Pro heeft misschien minder RAM dan de Pixel 10 Pro. (Image credit: Philip Berne / Future)

Helaas is een verwijderde camera niet de enige mogelijke downgrade. Zo horen we ook via hetzelfde Android Headlines-verslag dat de Pixel 11 Pro en de Pixel 11 Pro XL misschien standaard 12GB RAM krijgen. Dat terwijl de Pixel 10 Pro en de Pixel 10 Pro XL 16GB RAM hebben.

Er zouden schijnbaar nog steeds wel configuraties met 16GB RAM zijn, maar die zouden dus duurder zijn.

Een prijsverhoging gecombineerd met een vermindering van de hoeveelheid RAM voelt toch wel erg jammer. Toch klinkt het helaas wel geloofwaardig gezien de extreme prijsverhogingen voor RAM.

Waarschijnlijkheid: 6/10

7. 120x zoom

De Google Pixel 10 Pro XL heeft 100x zoom. (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Gelukkig kunnen we het wel nog over een andere mogelijke upgrade hebben. Sommige Pixel 11 Pro-marketingbeelden, die gedeeld zijn door de betrouwbare leaker Evan Blass, noemen namelijk 120x zoom. Als dat een feature van de Pixel 11 Pro is, dan geldt dit waarschijnlijk ook voor de Google Pixel 11 Pro XL.

Het gaat bij zo'n hoog getal natuurlijk niet om optische zoom. Het zal naar verwachting een soort digitale zoom met AI-verbeteringen zijn. Dit klinkt wel als een geloofwaardige claim. Niet alleen is deze bron eerder betrouwbaar gebleken, maar de Pixel 10 Pro-modellen bieden momenteel al 100x zoom.

Die extra 20x zou er wel nog voor kunnen zorgen dat je met deze toestellen verder in kan zoomen dan met bijna alle andere toestellen op de markt.